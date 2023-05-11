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Сюжет:

Боррель озвучил сумму оказанной Киеву помощи со стороны ЕС

Боррел: суммарная помощь Украине от Евросоюза составила €16 млрд 
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Фото: Global Look Press/Geisler-Fotopr/Robert Schmiegelt
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Суммарная помощь Евросоюза (ЕС) Украине составила €16 млрд. Об этом в четверг, 11 мая, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Европейской конференции по обороне и безопасности.

«Первый транш составлял €500 млн. Сегодня мы приближаемся к €6 млрд. Вместе страны и организации ЕС предоставили помощи на €16 млрд, и это не конец», — сказал он.

В ходе своего выступления Боррель подчеркнул, что Украина перестанет существовать как независимое государство без военной помощи Запада. Кроме того, уменьшится безопасность самой Европы.

При этом суммарная помощь Украине со стороны стран — членов НАТО уже превысила €150 млрд. Как сообщил 20 апреля в ходе поездки в Киев генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, такая сумма, включая €65 млрд в виде военной помощи, была выделена Киеву с февраля прошлого года.

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Кроме того, по словам Столтенберга, за прошедшие годы союзники по НАТО обучили десятки тысяч украинских солдат. Также были увеличены поставки самолетов, танков и бронетехники. Помимо этого на Украину доставляются лекарства и мобильные спутниковые системы, указал он.

Позднее, в мае, агентство Bloomberg написало, что Запад предоставил более 200 танков и 300 бронемашин для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). В то же время в материале отмечалось, что Украине нужен более чем 30-миллиардный арсенал, чтобы нанести ответный удар.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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