Reuters сообщило о предложении Борреля увеличить фонд помощи Украине на €3,5 млрд

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель предложил добавить еще €3,5 млрд ($3,85 млрд) в фонд финансирования военной помощи Украине, сообщило Reuters со ссылкой на источники в ЕС 17 мая.

По данным информаторов, Боррель обратился к правительствам ЕС с просьбой выделить больше денежных средств для Европейского фонда мира. Этот фонд уже выделил около €4,6 млрд на военную помощь Украине.

Фонд, созданный в 2021 году, был задуман как способ ЕС помочь развивающимся странам закупать военную технику. Но союз из 27 стран — участниц переквалифицировал его в фонд поставок оружия Украине. Средства организации отдельны от бюджета ЕС, которым не разрешается финансировать военные операции.

При этом в марте министры иностранных дел и обороны стран Европейского союза уже сообщали о решении рассмотреть вопрос расширения объема Европейского фонда мира на €3,5 млрд до конца года, о чем сообщал Боррель.

Он же в мае на Европейской конференции по обороне и безопасности сообщил, что суммарная помощь Евросоюза Украине составила €16 млрд.

13 мая в заявлении министров финансов и глав центробанков «большой семерки» по итогам встречи в городе Ниигата в Японии сообщалось, что G7 увеличили объем обязательств по бюджетной и экономической поддержке Украине на период с 2023 года по начало 2024 года до $44 млрд.

Однако 15 мая стало известно, что Венгрия заблокировала выделение нового транша Украине на сумму €500 млн из Европейского фонда мира, который должен был быть направлен на следующей неделе. Этот транш должен стать восьмым по счету.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.