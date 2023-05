Подачка справа: миллионы евро на «помощь Украине» достались мошенникам

Генпрокуратура Эстонии приступила к расследованию деятельности женщины, которую всего несколько месяцев назад провозгласили практически национальной героиней. Йоханна-Мария Лехтме собрала с простодушных эстонцев миллионы евро якобы «в помощь украинцам». Однако собранные Лехтме деньги, судя по всему, достались совсем другим людям. Подробности — в материале «Известий».

История индивидуального успеха

Эстония узнала имя Йоханны-Марии Лехтме в марте 2022 года. Ловкая женщина, в свое время перебравшаяся жить из Эстонии в Киев, создала НКО Slava Ukraini. Лехтме объявила, что намерена всецело посвятить себя «помощи Украине», и организовала с этой целью «благотворительный концерт». Мероприятие транслировали все главные государственные СМИ, его посетил сам президент страны Алар Карис. Сбор денег в ходе трансляции велся через три телефонных номера.

Фото: соцсети

Лехтме объявила, что удалось собрать €690 тыс., на которые будут закуплены и оснащены свыше двадцати машин скорой помощи. Начало, таким образом, было положено. Фонд начал фонтанировать всё новыми инициативами. Так, в начале октября прошлого года Slava Ukraini и эстонская газета Postimees запустили кампанию «1000 героев в снегу» — по сбору средств на пошив и передачу зимней формы для ВСУ. Через несколько дней инициаторы акции сообщили, что им удалось собрать более €800 тыс.

Само собой, такая деятельность не осталась без поощрения. Еще в мае прошлого года Алар Карис провозгласил Йоханну-Марию Лехтме «европейцем года». А позже ее же наделили в Эстонии титулом «гражданина года — 2022». В связи с этим эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс отметил, что тот объем работы, которую делает фонд и сама Йоханна-Мария Лехтме, — «фантастический». Эстонская пресса вовсю рисовала образ благородной личности, отдающей все свои силы и время на «бескорыстную помощь ближним».

Фото: соцсети

Очень быстро выяснилось, что у Лехтме есть политические амбиции, а приобретенную ею известность она собирается конвертировать в парламентские выборы, назначенные на начало весны 2023 года. В них она участвовала по списку либеральной партии «Эстония 200», известной, в частности, организацией пропагандистской кампании за ликвидацию в стране русскоязычных школ. «Я прошу вашей поддержки, вашего понимания! Чтобы вместе мы могли продолжать помогать Украине и вывести эту помощь, предлагаемую уже одиннадцать месяцев, на новый уровень», — восклицала Лехтме. Выборы прошли для нее успешно — в марте она стала депутатом парламента.

«Нецелевое использование средств»

А через несколько дней после выборов начался скандал — возглавляемый Лехтме фонд уличили в «нецелевом использовании» собираемых им средств. Всего к началу весны 2023 года НКО Slava Ukraini собрала с эстонцев €6,5 млн, и, как было объявлено, на тот момент почти €4 млн уже передали «на помощь народу Украины». Однако украинская прокуратура выяснила, что на самом деле возглавляемый Лехтме фонд переводил деньги, собранные в Эстонии, в некую фирму IC Construction. Это частная компания с фиктивным владельцем, единственная деятельность которой связана с эстонской НКО.

Руководство фонда вынуждено было как-то реагировать. Там сообщили, что будет организована «ревизия» и что денежные переводы на территорию Украины пока приостановлены. Также было решено, что исполнительный директор НКО Йоханна-Мария Лехтме не останется единственным членом правления организации, а ее руководящий состав будет расширен. В НКО признали, что «получили тревожные сигналы о надежности наших украинских партнеров», но воздержались от других комментариев — «до завершения результатов аудита».

Фото: соцсети

А к середине апреля поступили дополнительные подробности об организованной «схеме». Эстонское издание Eesti Päevaleht сообщило: «В центре скандала — некоммерческое объединение All For Victory, известное как главный партнер Slava Ukraini на Украине, а также компания IC Construction, связанная с главными руководителями All For Victory. Обе организации причастны к бывшим высокопоставленным чиновникам Львовской городской администрации». По данным газеты, главой All For Victory является Геннадий Васькив, «близкий друг» Йоханны-Марии Лехтме. А исполнительным директором IC Construction значится Роман Панасюк, работавший с Васькивым в городской администрации Львова. Васькив раньше уже попадал на страницы украинских СМИ в негативном контексте. В 2019 году его в числе других львовских чиновников заподозрили в причастности к коррупционным сделкам с землей, в связи с чем разгневанные «представители общественности» даже как-то плеснули ему в лицо краской.

Eesti Päevaleht также отмечает, что IC Construction до осени прошлого года принадлежала некому Александру Чернову, который также являлся руководителем отдела по логистике All For Victory. Но затем он официально покинул IC Construction, а новым собственником этой компании «на бумаге» стала Марта Лута — мастер по маникюру из салона красоты, в котором работают дочь Васькива Виктория и супруга Оксана. По данным эстонской газеты, компания, основанная в сентябре 2021 года, начала активную деятельность в феврале 2022 года. В прошлом году ее доход составил 41,7 млн гривен (то есть около €1 млн), из которых чистая прибыль достигла 9,3 млн гривен (около €250 тыс.). «В телефонном разговоре с нашим коллегой из Kyiv Independent Панасюк подтвердил, что почти 100% оборота компании приходится на Slava Ukraini — то есть на деньги, пожертвованные жителями Эстонии», — сообщает Eesti Päevaleht.

Йоханна-Мария Лехтме Фото: соцсети

В первые месяцы этого года НКО Slava Ukraini перевела на счета IC Construction €1,5 млн. Какие именно услуги жителям Украины должна была предоставить компания IC Construction за эти пожертвования, так и осталось неизвестным.

Завели дело

Поначалу Лехтме утверждала, что всё это «подлая информационная операция», а ее украинские партнеры — «герои». Но вскоре в эфире эстонского телевидения она заявила, что чувствует себя «обманутой», и клялась, что ничего не знала о схеме, с помощью которой пожертвования были перечислены частной фирме. Теперь Йоханна-Мария Лехтме и ее помощники по руководству фондом начали валить всё на «недобросовестных» украинских партнеров.

Еще недавно эстонская пресса описывала Лехтме как «неутомимую красивую молодую мать», которая, «часто рискуя жизнью, доставляла гуманитарную помощь туда, куда еще не дошли руки неповоротливых госпрограмм». И сейчас ей попытались помочь «сохранить лицо». Женщина начала рассказывать в телеэфирах, что вопрос заключался «в скорости», что «партнеры сыграли на нашем простодушии».

НКО Slava Ukraini, Йоханна-Мария Лехтме — в центре Фото: REUTERS/Postimees/Taavi Sepp

Также Лехтме 11 мая заявила, что не собирается отказываться от места депутата парламента. Оппозиционный депутат Александр Чаплыгин выразил по этому поводу возмущение. «История с благотворительным фондом Slava Ukraine совершенно безобразная: пожертвованные жителями Эстонии миллионы, как подозревает прокуратура, ушли к близким руководства фирмы. Заведено уголовное дело. Тем временем руководитель фонда Йоханна-Мария Лехтме как ни в чем не бывало продолжает исполнять обязанности депутата Рийгикогу», — отмечает Чаплыгин.

Тем не менее 9 мая эстонская государственная прокуратура возбудила дело по статье о «присвоении имущества». Впрочем, прокурор Трийну Олев пояснила, что на данный момент подозрения по данному делу никому конкретно не предъявлялись. «Следствие выяснит, есть ли у кого-то основания для подозрений», — заявила Олев, пообещав сотрудничать по этому вопросу с украинскими коллегами.

Политолог Максим Рева в разговоре с «Известиями» назвал эту историю символичной. «Она позволит нам определить, насколько далеко дошла степень «украинизации» эстонской внутренней политики. Конечно, на данном этапе трудно определить степень вины г-жи Лехтме. Возможно, она искренне рассчитывала на то, что ее украинские партнеры удовольствуются 15–20% отката — как это принято в Европе. Но на Украине принято брать все 100%. Еще одна традиция украинской жизни: там политики, обвешанные коррупционными делами и подозрениями, как-то не привыкли оставлять свои посты. В Эстонии до недавнего времени бытовал другой обычай: там министр или депутат, заподозренный в коррупции, покидал свою должность. Г-жа Лехтме делать это отказалась. И если ей действительно всё сойдет с рук, если она продолжит сидеть в парламенте, как ни в чем не бывало, значит, «украинизация» Эстонии начинает переходить в необратимую стадию», — считает Рева.