Тропа к водопою: эстонцы зарабатывают на финском алкотуризме

По данным местной статистики, вдвое вырос объем алкоголя, закупаемого финнами в Эстонии. Раньше они предпочитали ездить за горячительным в Россию, но устрожение российского таможенного законодательства и введенные против РФ санкции вынудили жителей Суоми искать новые пути. Переправляться через Финский залив гостей с севера вынуждает дороговизна горячительных напитков в их собственной стране. Подробности — в материале «Известий».

Старинная традиция

Высокие акцизы в Финляндии естественным образом обеспечивают дороговизну алкоголя. Кроме того, в стране приняли одни из самых строгих в ЕС законов, регулирующих оборот спиртного. Фактически действует государственная монополия. Напитки крепче обычного пива можно купить только в специализированных госмагазинах Alko. Они открыты с 9:00 до 20:00 с понедельника по пятницу, а в субботу только до 18:00. По воскресеньям и в праздничные дни эти магазины закрыты. Цены там кусаются: бутылка пива стоит в три раза дороже, чем, скажем, в Германии, а водка — €25 (то есть около 1800 рублей).

При этом традиции пьянства в Суоми очень давние и отношение общества к этому пороку ультратолерантное. «Финляндия довольно необычная страна в том, что опьянение — это социально одобряемое состояние. Во многих других странах пьяный человек стыдится своего положения и старается его скрыть. В Финляндии же считается, что опьянение — личное дело пьяного. Поэтому в ситуацию не вмешиваются», — объясняет представитель финского Общества социологических исследований молодежи Микко Саласуо.

Фото: ТАСС/EPA/MAURI RATILAINEN

В Финляндии пьют все классы общества. Так, не чуждается алкогольных вечеринок премьер-министр государства Санна Марин. А недавно финского министра экономического развития Мику Линтиля обвинили в том, что 29 апреля прошлого года он произносил официальную речь в состоянии опьянения. Свидетели отметили, что речь министра, выступавшего на мероприятии, посвященном энергетике страны, была сумбурной и от него исходил характерный запах. Как выяснили журналисты, ранее в тот же день с использованием кредитной карты секретаря министра в центре Хельсинки в магазине Alko при универмаге Stockmann было куплено две бутылки игристого вина и одна бутылка коньяка.

Сам министр от комментариев по данному поводу отказался, но журналисты выяснили, что это не единственное происшествие такого рода с его участием. Ходят слухи, что Мика Линтиля появляется на работе в пьяном виде частенько. Также он якобы прибыл на торжественный ужин, посвященный королю Швеции, сильно «под градусом». Спикер парламента Матти Ванханен вступился за Линтиля, являющегося его коллегой по партии «Центр». Спикер назвал обвинения в адрес министра «преследованием» и отметил, что в Финляндии нет сухого закона. Многие восприняли слова Ванханена сочувственно.

Изъятие российского и белорусского алкоголя в одном из магазинов в Тарту, Эстония Фото: REUTERS/Tartu Postimees/Kristjan Teedema

Поскольку Финляндия на протяжении ряда лет лидирует в ЕС по дороговизне алкоголя, жители страны отправляются на закупки этого товара в соседние государства. Одно время основная масса финских «алкотуристов» посещала Россию. Большинство ограничивалось посещением приграничных магазинов, но некоторые ехали дальше — в Выборге, Петербурге и даже в Москве до сих пор живы воспоминания о пьяных «подвигах» гостей из Суоми. Но в 2018 году в России вступил в действие новый закон, по которому частному лицу разрешалось единоразово вывезти из страны не более 5 л спиртного. После этого финны полностью переключились на южное направление — тем более что ездить за горячительными напитками в Эстонию они начали еще задолго до введенных в РФ ограничений.

«Алковойна» Латвии и Эстонии

Расстояние между Таллином и Хельсинки напрямую составляет 82 км. Время в поездке занимает около двух часов на пароме, которые курсируют примерно каждые два часа. «Из недр кораблей, причаливших на пристань финской столицы с берегов Эстонии, навстречу сумеркам вываливаются целые толпы народа. Многие даже идти сами не в состоянии, их поддерживают под руки чуть более трезвые друзья — запах перегара стоит такой, что автоматически тянет закусить. Каждый пассажир тащит за собой сумку на колесиках, откуда доносится бутылочный звон: эстонская водка в 3–4 раза дешевле финской, поэтому финны активно везут домой «сувениры», — рассказывает очевидец.

По словам жительницы Эстонии, поговорившей с «Известиями», раньше финским алкотуристам приходилось ехать вглубь страны, но потом оборотистые предприниматели серьезно облегчили гостям жизнь. «Нынче принят более удобный способ алкошопинга — прямо рядом с портом, куда приплывают корабли из Финляндии, построены торговые центры, которые оптово торгуют выпивкой. Люди иногда даже не выходят за территорию порта: приплывают, закупают ящиками алкоголь и уезжают восвояси... Всё ж хоть какая-то реклама для Эстонии...» — отмечает жительница Таллина.

Фото: REUTERS/Postimees/Remo Tõnismäe

Примечательно, что в течение нескольких лет шла «акцизная война» между Эстонией и Латвией, «сражавшимися» за внимание финских алкотуристов. Дело в том, что в феврале 2015 года в Эстонии приняли 15-процентное повышение акциза на спиртные напитки, очень сильно сказавшееся на розничных ценах. Таким образом правительство решило бороться с массовым алкоголизмом собственного населения. «К началу 2016 года были проданы имеющиеся запасы, а во втором полугодии розничные цены в Эстонии стали значительно отличаться от таковых в Латвии», — вспоминает руководитель эстонского Института конъюнктуры Марье Йозинг.

Принятые меры отчасти возымели действие. В 2018 году в Эстонии зафиксировали самый низкий за десять лет показатель употребления алкоголя — 10,1 л на каждого взрослого жителя страны. Но нашлись и недовольные. Дело в том, что соседи-латыши, сориентировавшись в обстановке, стали переманивать финнов к себе, соблазняя их более низкими ценами. На полосе территории Латвии, прилегающей к Эстонии, начали строить алкомаркеты. Ради заработка латыши сквозь пальцы смотрели на дебоши подвыпивших гостей — деньги важнее.

Как нетрудно догадаться, страдали от сложившегося порядка вещей в первую очередь эстонские бизнесмены. В мае 2017 года на границе двух государств по инициативе Союза мелких торговцев Эстонии, объединяющего владельцев небольших магазинчиков, выставили информационное табло. Оно в режиме реального времени показывало предполагаемые суммы, не поступившие в бюджет Эстонии из-за налоговой политики правительства, — счет шел на десятки миллионов евро. «Эстонские потребители каждую секунду выводят из страны 60 евроцентов налоговых поступлений», — жаловались мелкие торговцы.

Фото: REUTERS/Postimees/Remo Tõnismäe

По данным налогово-таможенного департамента Эстонии, из-за приграничной торговли алкоголем в одном только 2017 году это государство недополучило акцизов на сумму €30 млн. Однако, по мнению мэра приграничного латвийского городка Валка Вентса Армандса Крауклиса, на самом деле эта цифра оказалась намного больше. «Они просто не хотят этого признавать. Возможно, по акцизу ущерб и составляет 30 млн, но нужно считать и то, что каждый эстонец или финн, приезжая к нам, платит и НДС, заливает в бак горючее. Это минимум €100 млн. Нужно учитывать весь контекст. Ради одной бутылки ты не поедешь за 400 км. Они едут это расстояние потому, что рассчитали — купят столько-то пива, столько-то водки, наполнят бак и что-то еще сделают», — отметил мэр Валки.

Направление — строго на юг!

Жаловались и рядовые эстонские покупатели спиртного. Они протестовали, причем весьма своеобразно. Так, в феврале 2018 года состоялся автопробег, приуроченный к столетию провозглашения эстонского государства. Участники мероприятия проехались за выпивкой в соседнюю страну под лозунгом «Все в Латвию!». Разумеется, правительство Эстонии со временем начало грызть локти, наблюдая, как мимо отечественного бюджета проплывают столь внушительные суммы. И это в конце концов перевесило соображения о необходимости борьбы за трезвость. В начале лета 2019 года эстонский парламент абсолютным большинством голосов постановил с 1 июля понизить налог на пиво, сидр и крепкий алкоголь на 25%.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил эстонцев в начале «акцизной войны» против его страны. По его словам, оба государства заключили соглашение о том, что Латвия будет повышать акцизный налог, чтобы приблизиться к уровню Эстонии. Латвия тогда обязалась делать это постепенно, чтобы избежать роста объемов контрабанды алкоголя. По мнению Кариньша, эстонцы своим внезапным понижением тарифов попросту обманули латышей. Однако эстонский министр внутренних дел Март Хельме дал понять, что для Таллина прибыль важнее порчи отношений с соседями. «Во многом благодаря резкому росту акцизов в Финляндии совершенно очевидно, что возобновится алкотуризм наших северных соседей. И налоговые поступления в Эстонии в результате снижения акцизных ставок, несомненно, улучшатся», — заявил он.

Фото: REUTERS/Postimees/Remo Tõnismäe

Результат столь вовремя введенных акцизных послаблений налицо. Правда, в 2020–2021 годах из-за пандемии COVID-19 финны не могли воспользоваться щедростью эстонского правительства. Но вот наконец барьеры рухнули — и страждущие рванули на борт кораблей, отплывающих в южном направлении. 37% финнов, путешествовавших в прошлом году в Эстонию, указали, что единственной или одной из главных причин для этой поездки стали более низкие цены на продукты. Причем надо иметь в виду, что под этим обычно подразумевается «продукт» особого рода. Именно алкоголь — самый распространенный продукт, импортируемый из Эстонии в Финляндию: его везут оттуда 63% жителей Суоми, наведывающихся в соседнее государство.

В прошлом году жители Финляндии удвоили импорт алкоголя из Эстонии. Довольны и финские покупатели, и эстонские продавцы; единственный, кто льет слезы, — налоговики Финляндии. В Ассоциации индустрии пивоварения и безалкогольных напитков Финляндии грустно сообщают: «В 2022 году импорт финнами алкоголя из Эстонии вырос на целых 110% по сравнению с предыдущим годом. Из-за ограничений по коронавирусу в 2021 году объемы завоза были низкими. В результате импорта потеря налоговых поступлений финского государства возросла до €125,1 млн — по сравнению с доходами, поступившими бы, если бы алкоголь был куплен в Финляндии». Кроме того, значительно выросло число онлайн-покупок финнами алкоголя из-за рубежа — в связи с чем налоговые потери составили около €115 млн.

В июне 2022 года Финляндия в соответствии с санкциями Евросоюза ввела запрет на ввоз крепкого алкоголя из России — и тем самым окончательно убила алкотуризм своих граждан в РФ. Но это уже мало огорчило финнов — благодаря наличию под боком Эстонии.