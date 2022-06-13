 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Чехии раскритиковал подход Макрона в отношении России
Мир
В Пекине обнаружили новый очаг COVID-19
Мир
В ДНР сообщили о новом обстреле «Градами» со стороны ВСУ
Мир
Коалиция Макрона и левые из Nupes набрали в первом туре выборов по 25%
Мир
Ракета Astra не смогла вывести на орбиту спутники NASA
Мир
Генсек НАТО допустил возможность территориальных уступок Украины ради мира
Мир
Эрдоган намерен поговорить с Путиным и Зеленским по украинскому зерну
Мир
Глава минобороны Украины признал отправку на фронт необученных солдат
Мир
ВМС США прекратят полеты для расследования недавних крушений
Мир
МВД Запорожской области назвало взрыв в Бердянске терактом
Мир
Финляндия отказалась присоединяться к НАТО без Швеции
/

«Организм непьющего имеет резервы для борьбы с раком, пьющего — нет»

Лауреат Госпремии Иван Стилиди — о 30-летних исследованиях, которые спасли миллионы жизней
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ковидный локдаун не способствовал уменьшению потребления алкоголя в России — в руках у скучающего на диване человека вместо книги нередко появлялась бутылка, говорит глава НМИЦ онкологии имени Блохина, главный онколог Минздрава Иван Стилиди. Однако государственной награды — Госпремии РФ в области науки и технологий — он удостоен не за это известное наблюдение. А за создание технологий, которые помогли вдвое снизить смертность мужчин в трудоспособном возрасте, сохранить 3,5 млн жизней. А выживаемость детей с онкологическими заболеваниями удалось повысить с 7 до 84%. 12 июня Ивану Стилиди и другим авторам этого проекта награду вручил Владимир Путин. В интервью «Известиям» известный онколог рассказал новые факты о связи алкоголя и курения с развитием рака, ошибках и успехах антиалкогольных кампаний, разработке отечественной вакцины от вируса папилломы человека и связи базисного воспитания с продолжительностью жизни.

Пить или не пить?

Вирусная пол-литра: как алкоголь помогает COVID-19 проникать в легкие
Почему хронические пьяницы чаще теряют обоняние и болеют тяжелыми формами пневмонии при коронавирусе

— Снижение в два раза смертности от алкоголизма и сохранение жизни 3,5 млн человек — серьезный демографический успех. Благодаря чему это удалось?

— Благодаря совместному труду ученых. На протяжении 30 лет мы занимались многокомпонентным клинико-эпидемиологическим проектом «Разработка и внедрение профилактических и клинических технологий в здравоохранении». Он был направлен на снижение заболеваемости и смертности детского и взрослого населения, на улучшение качества жизни больных. Это привело в конечном итоге к прогрессу в демографической ситуации в России в целом.

Алкоголизм — один из факторов, способствующий смертности. Это проблема многих стран, но мало кому удается бороться с ней эффективно. Антиалкогольная кампания в СССР полностью провалилась и привела к масштабному всплеску алкоголизма в 90-е годы. Смертность значительно выросла, а продолжительность жизни у мужчин упала до 57 лет. С 1991 по 2003 год это привело к дополнительной потере 2,5 млн человек.

— Почему это произошло? Что сделали не так?

— Потому что единственное, что делали, это запрещали. Сдуру объявили войну виноградной лозе. А полный запрет приводит только к тому, что какое-то время пружина сжимается, а потом разжимается. Наступил момент, когда эту сжавшуюся пружину невозможно было сдерживать. Новая антиалкогольная кампания, принятая российским правительством в 2008 году, включала в себя разумные меры, которые в комплексе дали результат.

Организм непьющего имеет резервы
Иван Стилиди

Глава НМИЦ онкологии имени Блохина, главный онколог Минздрава Иван Стилиди

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Данные, которые мы получили в ходе нашего масштабного исследования, легли в основу концепции государственной политики по борьбе с алкоголизмом и вошли в национальную антиалкогольную программу. Меры были приняты серьезные: увеличение стоимости акцизной марки, возраста покупателя до 18 лет, запрет рекламы алкоголя, ограничение розничной торговли, установка минимальной цены, запрет продажи в вечернее и ночное время и жесткий контроль за изготовлением контрафактной продукции. Все вместе они сыграли свою роль — смертность среди мужчин снизилась в два раза.

— Что именно показали исследования?

Уйти в отказ: ученые указали на опасность алкоголя в любых дозах
Спиртное не служит защитой от ранней смерти

— Что опасное потребление алкоголя с высокой статистической достоверностью повышает риск смерти от опухолей, острой ишемической болезни сердца, туберкулеза, пневмоний, заболеваний печени, поджелудочной железы, отравления алкоголем, несчастных случаев, насилия, транспортных происшествий, самоубийств.

В рамках проекта мы ретроспективно проанализировали медицинскую информацию 260 тыс. человек, а также результаты 25 тыс. аутопсий. Выяснилось, что у 59% мужчин в возрасте 15–54 лет, у которых в посмертном диагнозе стояло «другие и неуточненные причины смерти» и «внезапная сердечная смерть», причины ассоциированы с алкоголем. Причем его содержание в крови превышало 4 промилле в каждом четвертом случае. Несовместимая с жизнью концентрация, то, что мы и называем «опасным потреблением алкоголя».

— А сколько это в граммах?

— Количество алкоголя, которым достигается опасный уровень, у каждого индивидуально — зависит от массы тела, роста и ряда других факторов. Это объем, который потребляется единожды и приводит к смерти. Стоит учесть, что курение и прием алкоголя усиливают вред друг друга. Он гораздо выше, чем если только курить или только употреблять крепкие алкогольные напитки.

Вина вина

Сухой остаток: эксперты назвали главные признаки алкоголизма
Россияне стали пить меньше спиртного

— Как долго человек должен регулярно употреблять алкоголь, чтобы у него возникли риски онкозаболеваний?

— Конкретных цифр нет, но это системно — не менее нескольких лет.

— А какие именно механизмы запускает в организме алкоголь, которые впоследствии приводят к раку?

— У больных раком пищевода — это постоянная химическая травма слизистой оболочки. В органе непрерывно поддерживается хронический воспалительный процесс, что становится благоприятной почвой для возникновения злокачественных новообразований. Цирроз печени, возникший на фоне алкоголизма, или хроническое воспаление поджелудочной железы тоже повышают риск возникновения рака. А вот данных о прямой связи алкоголя с опухолями центральной нервной системы, проще говоря, головного мозга нет.

— Женский алкоголизм опаснее мужского?

— Да, опаснее, потому что гормональные процессы в организме женщины — это более сложная и тонкая система биохимического взаимодействия, которая страдает от воздействия алкоголя в значительно большей степени, чем мужская. И это может дать старт любому другому заболеванию, не только онкологическому.

Организм непьющего имеет резервы
вино
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Существует ли отсроченное действие алкоголя: человек пил, завязал, а позже у него развился рак?

Вещества в себе: россияне гибнут от табака, алкоголя и наркотиков
Исследователи оценили главные риски для демографии страны

— Если человек пил системно, дожил до цирроза печени, а потом завязал — конечно, может. Спустя даже несколько лет после «завязки». При этом выхаживать пациентов, у которых онкологическое заболевание возникло на фоне употребления алкоголя, всегда сложнее. Если человек непьющий, да, он болен опухолью какой-то локализации, но в целом его органы и системы обладают резервами. Фильтрационная активность печени и почек сохранена, и это помогает выводить продукты распада препаратов, применяемых при химиотерапии. А у человека, систематически потребляющего спиртные напитки в высоких концентрациях, резервов не остается. Поэтому вопрос о том, можно ли такого больного подвергнуть активному противоопухолевому лечению, сплошь и рядом решается на расширенных консилиумах.

— Недавно министр здравоохранения России Михаил Мурашко сказал, что за 2021 год в России не произошло снижение потребления алкоголя. Виной всему ковид?

— Ковид в совокупности с локдауном и инфодемией. Вспомните, как в разгар пандемии все соцсети пестрели объявлениями о том, что якобы алкоголь убивает коронавирус и спасаться можно только этим. Поэтому и в 2020, и в 2021 годах по алкоголю был подъем. В локдаун все сидели дома и не всегда брались за книжку или хобби. Вместо них доставали из шкафчика другое «хобби» — успокаивали нервы. Это была всеобщая ситуация, все медики об этом знают. Хотя зафиксировать это одно, а регулировать феномен, возникший на стыке с серьезной проблемой, объявленной эпидемией, чрезвычайно сложно.

Знаете, чего не хватает сегодня? Базисного воспитания и культуры. Можно ведь рюмочку выпить, а можно — бутылку. Воспитание необходимо во всем, и патриотическое сегодня особенно. И во всем ощущается его недостаток. Работать над этим следует усиленно, и начинать надо уже сегодня.

— Как вы оцениваете уровень реабилитации алкоголиков в нашей стране?

— Я не обладаю детальными знаниями в этой области, это сфера ответственности специалистов-наркологов. Но концептуально, на мой взгляд, в этой проблеме не стоит возлагать надежды на частные центры. Всё-таки частный бизнес в медицине во главу угла ставит прибыль. Поэтому рассчитывать на то, что частные предприниматели эту проблему решат, никак нельзя. Она должна лечь на плечи государства. И опять начинать надо с культуры.

Не спиться: в России стали чаще травиться алкоголем
Общая смертность из-за крепких напитков снизилась, но победу праздновать рано

Повысить выживаемость

— Какие еще исследования кроме изучения последствий злоупотребления алкоголем проводились в рамках проекта?

— Подробно исследовалось влияние на организм курения. Выяснилось, что курение — не только причина возникновения злокачественных заболеваний и не только легкого, а еще и фактор прогноза, влияющий на продолжительность жизни. Семь лет проводили исследования на 1200 пациентах и доказали, что у тех, кто в момент постановки диагноза «рак легкого» бросал курить, продолжительность жизни была в два раза больше, чем у тех, кто продолжал.

Еще одно важное профилактическое направление в нашей работе — вирус папилломы человека (ВПЧ), ассоциированный с раком шейки матки. Этот вид заболеваний входит в число самых частых у женщин (пятое ранговое место), ежегодно в России заболевают 17 тыс. Мы построили математическую модель, которая показала, что из 24 млн девочек, которые должны родиться на свет с 2009 до 2038 года, раком заболеют 400 тыс., умрут 130 тыс. Но если 90% девочек вакцинировать от вируса папилломы человека, который является главной причиной развития рака шейки матки и некоторых других онкозаболеваний, то можно 70% случаев заболевания ликвидировать, а число смертей уменьшить более чем на 100 тыс. Это серьезный стимул к тому, чтобы мобилизовать силы и создать свою вакцину от ВПЧ. В мире такая вакцина есть, но своей, отечественной, в России пока нет.

Организм непьющего имеет резервы
лаборатория
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Издержки руководства: у бизнесвумен больше шанс развития алкоголизма
Успешные женщины часто вынуждены следовать деловой культуре с практикой потребления спиртного и пытаются так избавиться от стресса

Наш многолетний проект отчасти помог здесь — результаты наших исследований по этой проблеме неоднократно освещались на круглых столах в правительстве и Минздраве. В итоге разработке вакцины от ВПЧ дали зеленый свет, она ведется сейчас в Питере. Я пока не могу сказать, на каком она этапе, но то, что мы можем делать вакцины быстро и качественно, российские ученые уже доказали, когда в кратчайшие сроки создали вакцину от ковида.

У проекта была клиническая часть — хирургические вмешательства в онкологии, которые начинал разрабатывать мой учитель академик Михаил Давыдов. Это инновационные методы хирургических вмешательств, направленные на радикальное удаление опухоли в особо тяжелых случаях, при необходимости с пластикой крупных кровеносных сосудов, а также органосохранные вмешательства, не нарушающие принцип радикализма. Эти методы позволяют повысить и продолжительность жизни пациента, и максимально сохранить ее качество после операции.

Реализованная в рамках проекта госпрограмма «Дети Чернобыля» тоже позволила провести большие наработки. Было изучено воздействие малых доз радионуклидов на организм подростков, проживающих на загрязненной территории. Это позволило понять, какие именно процессы приводили к геномным поломкам и многочисленным заболеваниям под влиянием радиоактивного воздействия. Были предложены варианты лечения. А в детской онкологии удалось повысить выживаемость детей с 7 до 84%.

Вершина биографии

«Умное лекарство»: российские ученые разработали новый препарат против рака
Он будет уничтожать только пораженные клетки, не разрушая здоровые

— Будете ли вы продолжать ваше исследование?

— Да, продолжать будем, и уверен, что Минздрав нас поддержит. Уже есть предварительные данные по раку почки. Отказ от курения увеличивает продолжительность жизни и при этой форме раке. Мы показали, что курение вызывает мутацию в определенном гене, а эта мутация — отрицательный прогностический фактор при раке почки. На очереди рак поджелудочной железы. Это опухоль с чрезвычайно высоким потенциалом злокачественности. Пятилетняя выживаемость при ней не превышает 2–3%. И если мы также обнаружим положительный эффект отказа от курения в этом случае... Это тоже очень интересная работа.

— Что полученная награда значит для вас?

— Это высшая награда государства, страны, это честь и гордость, и это заслуга всего коллектива нашего центра Блохина. Повторюсь, что фундамент работы заложен еще нашими учителями и выполнен всем коллективом, поэтому это наша общая награда. Для меня это вершина в профессиональной биографии.

Организм непьющего имеет резервы
Центр компетенции особо сложных случаев НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина на Каширском шоссе

Центр компетенции особо сложных случаев НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина на Каширском шоссе

Фото: агентство городских новостей «Москва»

Награда предполагает и материальную часть. Вы уже решили, как ее используете?

— Да, решил: я полностью переведу ее в Фонд Блохина, который работает и постоянно помогает развивать наш Национальный центр имени Николая Николаевича Блохина на Каширке.

Справка «Известий»

Государственную премию в области науки и технологии Иван Стилиди получил за участие в проекте «Разработка и внедрение профилактических и клинических технологий в здравоохранении».

Это многокомпонентный клинико-эпидемиологический проект, который реализовывался в России на протяжении последних 30 лет научным коллективом НМИЦ онкологии Блохина Минздрава России и Центра гематологии, онкологии и иммунологии Рогачева при поддержке Минздрава России.

В авторский коллектив помимо Ивана Стилиди вошли руководитель отдела клинической эпидемиологии центра имени Блохина Давид Заридзе и президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Проект был направлен на снижение заболеваемости и смертности детского и взрослого населения России и на улучшение качества жизни больных. Это привело в конечном итоге к прогрессу в демографической ситуации в России в целом.

Скрытая часть

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022