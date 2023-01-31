Соль семьи: зависимые женщины чаще мужчин страдали в детстве

Неблагоприятный детский опыт в 7–10 раз увеличивает риск развития у человека зависимости от психоактивных веществ — эту взаимосвязь уже несколько лет изучает международное медицинское сообщество. Ведущие российские ученые в области наркологии и психиатрии, проводившие исследования в сети реабилитационных центров и клиник, пришли к выводу, что зависимые женщины гораздо чаще мужчин сталкивались в детстве с насилием. С результатами научной работы познакомились «Известия».

Причины — в детском прошлом

Под устоявшимся в науке термином «неблагоприятный детский опыт» (НДО) подразумевается ряд событий, случившихся с человеком до 18 лет. Они включают в себя факты насилия, как физического, так и эмоционального. К НДО относятся развод родителей, ситуация, когда член семьи страдает глубокой психической патологией или зависимостью, отбывает наказание в колонии и ряд других негативных ситуаций. Причем сюда же относится и лишение ребенка эмоционального контакта с родителями.

Вслед за мировой аддиктологией изучением влияния НДО на зависимости занялись и российские специалисты. Ученые НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского провели достаточно обширное исследование на ста пациентах «Клиники доктора Исаева».

Соль семьи Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Это весомое количество исследуемых, которое снимает вероятность ошибки, — прокомментировал «Известиям» руководитель клиники, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. — Исследование было проведено на пациентах четырех реабилитационных центров, немного отличающихся по модели. Это тоже важно, так как мы уходим от ошибок, связанных с тем, что проводится анализ по одной модели выздоравливающих людей, то есть мы брали разнообразный массив пациентов. Опрос проведен путем анкетирования, в дальнейшем обработка проводилась с помощью методов медицинской статистики.

Наркоманки страдали в детстве больше

Если резюмировать результаты анализа, то основные отличия выявились между женщинами и мужчинами, говорит Руслан Исаев.

— Как правило, среди женщин количество НДО встречалось значительно чаще, чем у мужчин. Особенно большие статистические отличия были в факторе сексуального насилия, — отмечает нарколог.

Цифры говорят о том, что две из пяти девушек, находящихся в реабилитации по поводу зависимости, сталкивались с сексуальным насилием, тогда как подобный опыт был лишь у каждого десятого опрошенного мужчины. В семье почти каждой третьей испытуемой кто-то из членов отбывал наказание. Примерно такое же число женщин указали, что в детстве они сталкивались с психическим расстройством или самоубийством близких. Больше половины участниц тестирования указали, что сталкивались в детстве с эмоциональным пренебрежением (треть мужчин сообщила о таком негативном опыте).

Дети видят, дети делают

Самым частым НДО у зависимых остается алкоголизм или наркомания их членов семьи — об этом ученым рассказали 58% мужчин и 64% женщин. Кроме того, участники анкетирования росли в обществе, где было широко распространено насилие: 45% участвовали в драках, 42% были свидетелями драки, 20% были свидетелями угрозы жизни.

Важным фактором, который может повлиять на развитие зависимости у человека в будущем, — нездоровый климат в семье. Ученые выяснили, что две трети реабилитантов были свидетелями эмоционального (вербального) насилия в семье, а около половины — физического.

Первый наркоопыт — до 18 лет

По данным исследования, средний возраст начала употребления наркотиков — 18 лет. Чуть менее трети от испытуемых впервые попробовали ПАВ до 14 лет (32,8%).

До 18 лет с наркотиками познакомились 63,4% опрошенных. Любопытно, что почти 15% пациентов познакомились с веществами в 20–24 года, а 8% — после 25.

Большинство участников признались, что употребляли несколько препаратов, в среднем три. Каждый четвертый участник исследования рассказал о том, что систематически использовал два и более вида запрещенных препаратов. Большая часть реабилитантов сидела на психостимуляторах и каннабиноидах. Также в исследовании отмечается, что 42,6% опрошенных злоупотребляли алкоголем.

В исследовании приняли участие пациенты разного возраста и с различным семейным статусом: 26% состоят в браке или сожительствуют с партнером; 21% разведены; 15% одиноки; 37% живут с родителями; у 21% есть один ребенок; у 10% — двое; у 3% — трое; 34% ранее проживали с детьми. Средний возраст испытуемых — 31 год; 76% из них — мужчины.

В поисках причин

— Часто, когда люди рассуждают о корнях зависимости, приходится слышать такие штампы, как «попал в плохую компанию», «от безделья» и так далее. Это, естественно, в корне неверно и отличается от научно обоснованного подхода. Все специалисты, профессионалы знают, что зависимости обоснованы приобретенными или врожденными факторами, — уточняет доктор Исаев.

Соль семьи Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Под врожденными факторами подразумевается особая уязвимость нервной системы, при которой повышается потребность в быстром и доступном успокоительном, говорит нарколог. Также сюда относится определенный тип построения нервной системы, который вызывает большее чувство эйфории при приеме психоактивных веществ, чем у здоровых людей.

— Что касается приобретенных факторов, этот вопрос требует большего изучения, это индивидуальная история развития человека. Зависимость не начинается с рождения, она возникает в зрелом возрасте. В этом случае большую роль играет общество: семья, школа, коллектив, — поделился нарколог.

Что нужно ребенку кроме пищи и знаний

Семья и родители — это первые объектные отношения, и именно в семье у ребенка формируется отношение к миру и взаимоотношения с миром, напоминает клинический психолог Татьяна Метелева.

— Когда мы говорим об эмоциональном и физическом пренебрежении, с которым может столкнуться ребенок в детстве, мы не говорим, насколько его хорошо кормили и одевали, мы делаем упор на то, не пренебрегли ли базовыми психологическими потребностями. При создании здорового микроклимата очень важно обращать внимание на то, удовлетворены ли эти базовые психологические потребности, так как именно это может стать тем самым неблагоприятным детским опытом, который в дальнейшем повлечет за собой формирование зависимого поведения у подростка, — поясняет специалист.

Соль семьи Фото: РИА Новости/Владимир Песня

К базовым психологическим потребностям ребенка относятся: потребность в безопасности (то есть стабильное семейное окружение, где родители предсказуемы и доступны как физически, так и эмоционально); потребность в привязанности (ребенок в семье должен получить опыт понимания, любви, уважения и наставничества со стороны родителей); автономия (самостоятельность).

— Ребенок должен делать что-то сам и нести ответственность за последствия исходя из возраста и компетенций. Потребность в самоценности: она приобретается из уважения, которое демонстрируют родители к ребенку с маленького возраста к личности ребенка, к его занятиям. Также существует потребность в свободном проявлении чувств. При этом ребенок должен понимать границы эмоциональных проявлений, — замечает Метелева.

Особое мнение

Оперативник антинаркотического подразделения МВД с 20-летним стажем службы считает НДО важным, но не определяющим фактором в развитии зависимости. По просьбе «Известий» офицер ознакомился с результатами исследования и высказал свою точку зрения.

Соль семьи Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев