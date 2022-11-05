Это семейное: зачем россияне спаивают собственных детей

К трем годам ограничения свободы приговорил суд в Липецке родителей подростка по ст. 151 УК РФ — отец и мать употребляли спиртное совместно с сыном. Это один из немногих судебных процессов, когда взрослых наказывают в уголовном порядке за бытовое спаивание подрастающего поколения. Между тем это явление массовое — сотни, если не тысячи российских детей знакомятся с алкоголем благодаря взрослым. Эффективно ли грозить тюрьмой родителям за приобщение детей к бутылке и как еще можно бороться с алкоголизацией несовершеннолетних, разбирались «Известия».

Наказание для искусителя

Систематическое употребление пива в кругу старших родственников стало одной из причин обвинительного приговора для родителей 15-летнего жителя Липецкой области. Каждый из супругов получил по три года ограничения свободы за «вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». Из материалов дела следует, что отец мальчика узнал о том, что сын выпивает, после чего предложил ему пить алкоголь под его присмотром.

Несмотря на то что такие приговоры остаются редкостью в отечественной правовой практике, это уже не первый пример привлечения к уголовному суду родителей за спаивание детей.

Это семейное Фото: Getty Images/shadrin_andrey

Автор цитаты В 2021 году за вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ) были осуждены 130 человек, по статье о розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 151.1 УК РФ) — 549.

Сформировавшаяся практика распространяется повсеместно и охватывает не только родственников, но и старших «товарищей» подростков. В октябре в суд поступило дело в отношении жителя Калининградской области, который вовлек в употребление спиртного сына своей сожительницы. Несколько дней назад в Курганской области привлекли к уголовной ответственности 19-летнего ранее судимого мужчину, который систематически спаивал местных школьников.

От семейного стола к наркодиспансеру

Депутат Госдумы Султан Хамзаев, руководитель проекта «Трезвая Россия», считает, что родители, на которых возложена обязанность по воспитанию ребенка, в случае если они сами подводят его под употребление алкоголя, должны понести как административную, так и уголовную ответственность.

— Родители несут персональную ответственность за ребенка. Если они подводят несовершеннолетнего под употребление алкоголя, то должны отвечать согласно КоАП и УК. Есть такое понятие, как дети-алкоголики, к сожалению, количество таких несовершеннолетних увеличивается. Среди них 70–80% алкоголь попробовали дома. Как правило, аргументы всё те же — «с нами лучше, чем на улице». В целом это можно назвать халатным отношением к моральному воспитанию ребенка. Всё, что ребенок видит дома, в дальнейшем он воспринимает как норму.

Как снизить детскую алкоголизацию

По мнению депутата, законодательство нуждается в дальнейшем совершенствовании для защиты здоровья подрастающего поколения.

— Мы должны делать акцент на законодательную защиту именно ребенка и его психического здоровья — любая пропаганда, продвижение процесса потребления спиртного среди детей должна пресекаться. Необходимо ввести административную и уголовную ответственность, если это совершается на профессиональном уровне. Например, речь о продвижении отдельных видов алкогольной продукции, ориентированной на подростков.

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Он отметил, что за последние 7–8 лет наблюдаются позитивные изменения в этом направлении со стороны государственного контроля. В частности, значительно сократился ассортимент дешевых алкогольных коктейлей в таре, основными потребителями которых были подростки. Тем не менее, по мнению Хамзаева, отдельные игроки алкогольного рынка идут по пути агрессивного внедрения своей продукции в среду несовершеннолетних.

— Это связано с тем, что объемы потребления спиртного в российском обществе сейчас находятся на возрастном потолке. Поэтому один из путей роста продаж для индустрии — омоложение рынка. Над чем они профессионально стараются.

Учить жить заново

Данные депутата косвенно подтверждают и в медицинском сообществе.

— Социум играет огромную роль в становлении личности. Тем более родители, с которых дети всегда берут пример, перенимают их привычки, — говорит о проблеме главврач «Наркологической клиники доктора Исаева» Даниил Петров. — Если употребление алкоголя не запрещается в семье, а даже поощряется, то, конечно, дети уходят в употребление. У таких родителей, как правило, застолье проходит в кругу друзей, у которых есть тоже дети, которым наверняка это тоже не запрещается. Впоследствии эти подростки образуют новую компанию и продолжают подражать привычкам родителей. Здесь мы видим раннюю алкоголизацию.

Это семейное Фото: ТАСС/Гердо Владимир

В своей практике психиатр-нарколог часто сталкивается с пациентами-подростками, начавшими употребление в раннем возрасте в кругу семьи.

— Более того, в последнее время мы наблюдаем тенденцию увеличения числа таких пациентов. Эти подростки чаще всего приходят к нам из-за употребления наркотиков, но, собирая анамнез, в 100% случаев мы видим раннее начало употребления алкоголя. У таких пациентов присутствуют ранние пробы алкоголя в кругу семьи, а впоследствии, когда появляется компания сверстников вне дома, подключаются уже наркотики.

Лечение подросткового алкоголизма — это всегда тяжело, констатирует врач.

— Когда взрослый человек начинает алкоголизироваться в более зрелом возрасте, ему необходимо вернуть навыки трезвой жизни. Подростки этих навыков не имеют. Их приходится с нуля обучать трезвой жизни, социальным связям. Это уже не реабилитационная программа, а абилитационная, когда подростка обучают жизни без зависимости. Но как бы тяжело и долго это ни было, мы с этим работаем давно и видим отличные результаты.

Юридические тонкости

Адвокат Екатерина Чернышева напомнила, что за розничную продажу алкоголя несовершеннолетним (ст. 151.1 УК РФ) уголовная ответственность наступает в случае неоднократности.

Такие действия наказываются штрафом в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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Пьянство среди несовершеннолетних тесно связано с их отклоняющимся поведением. В основе этой связи лежит самая главная для подростков опасность алкоголизма — он резко ослабляет самоконтроль, считает адвокат.

Помимо уголовной ответственности за вовлечение в антиобщественную деятельность несовершеннолетних, предусмотрена и административная ответственность за спаивание подростка.

Согласно ст. 6.10 КоАП, вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ влечет наложение административного штрафа в размере от 1500 до 3 тыс. рублей. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, — влекут наложение административного штрафа в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.