Счастье есть: почему наркоманов необходимо принуждать к лечению

Наркозависимые россияне, осужденные к принудительной реабилитации, всячески уклоняются от исполнения решений суда . Поиск и наказание таких «уклонистов» становится всё более важной задачей для правоохранительных органов. Подробности проблемы и пути ее решения — в материале «Известий».

Новости о санкциях в отношении лиц, уклоняющихся от принудительного лечения, всё чаще появляются в СМИ страны. Так, жительница Тульской области отправилась за такое правонарушение под арест на 10 суток. В сентябре 2021 года суд обязал ее пройти лечение и антинаркотическую реабилитацию. В рамках последнего разбирательства мировой судья участка № 32 в Новомосковске установил, что с ноября женщина игнорировала возложенной на нее судом обязанности. Это не первое судебное решение такого рода, но практика стала складываться лишь недавно.

— Нельзя сказать, что к административной ответственности за уклонение привлекают многих, но случай в Тульской области свидетельствует, что государство проявляет волю к большему контролю за лечением наркозависимых правонарушителей, — сказала «Известиям» Маргарита Курашина, член Ассоциации юристов России.

Кого заставляют лечиться

О том, кого и при каких обстоятельствах чаще всего заставляют лечиться от наркомании через суд, «Известиям» рассказал источник в антинаркотическом подразделении полиции.

Счастье есть Фото: ТАСС/Гердо Владимир

— Когда мы задерживаем наркомана после покупки через закладку, веса наркотика не всегда достаточно для наступления уголовной ответственности за незаконное хранение. Но это не значит, что нарушителя отпускают на все четыре стороны. Составляется протокол по ст. 6.9.1 КоАП РФ, наркоман приходит в суд, который выносит наказание в виде либо штрафа, либо административного ареста. Вместе с этим суд направляет нарушителя на диагностику в наркодиспансер. Если выявляется зависимость, человека обязывают пройти лечение и реабилитацию. Существуют специальные центры, в том числе бесплатные, где человек получает необходимую помощь. Вот только далеко не все хотят лечиться.

Сажать и лечить

Не так давно в качестве факультативной меры суды начали использовать принудительное лечение от наркомании и алкоголизма. Такое лечение предусмотрено ст. 72.1 и 73 УК РФ.

— Суд может возложить на человека с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья обязанность пройти курс лечения от наркомании. Речь идет о лечении, а также о медицинской и социальной реабилитации. То же самое касается условного осуждения. Как следует из содержания статьи, такое принудительное лечение — это дополнительная уголовно-правовая мера, которая может быть назначена судом, — поясняет Курашина.

Обязательное условие для назначения такой дополнительной меры — факт наличия у человека наркозависимости. Установить ее может только проводимая в надлежащем порядке экспертиза. Она часто проводится еще на этапе предварительного расследования, если полиции становится известно о фактах злоупотребления фигурантом дела алкоголем или наркотиками.

Счастье есть Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Контроль за исполнением осужденным обязанности пройти лечение и реабилитацию осуществляется уголовно-исполнительной инспекцией. Если инспекторы выявляют факты, свидетельствующие об уклонении осужденного от обязанности пройти лечение, то направляют материалы для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 6.9.1 КоАП РФ. Уклонисту грозит административный штраф в размере от 4 до 5 тыс. рублей или наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

— На практике больные наркоманией не особо стремятся в ходе процесса затруднять его течение лишними экспертизами и получать в судебном акте дополнительные обременения, — поделилась наблюдениями Курашина. — Обычно такая линия применяется стороной защиты, если обвиняемый сам желает пройти реабилитацию, а также есть желание показать суду решимость порвать с зависимостью и противоправной деятельностью.

Разумная альтернатива

Врачи-наркологи уже давно подчеркивают необходимость и важность лечения преступников-наркоманов для успеха их социальной реабилитации.

— Наше сообщество считает действия государства в этом направлении крайне важными и нужными, — говорит Руслан Исаев, врач-нарколог, президент Независимой наркологической гильдии. — Мы подробно изучали зарубежный опыт, в некоторых странах существует альтернатива для наркоманов-преступников — тюрьма или лечение. Практика, в том числе международная, показывает, что у преступников-наркоманов очень высокий рецидив преступлений после нахождения в колонии. Пока не поменялась психология человека, сложно рассчитывать на его возвращение к нормальной социальной жизни. Ведь это больные люди, болезнь толкает их на бездумные преступления. Пагубное асоциальное поведение в некотором смысле лишь следствие болезненных изменений в головном мозге.

Кроме того, лечение наркоманов, возвращение их в общество экономически гораздо более целесообразно, нежели содержание в колониях, о чем свидетельствуют и зарубежные исследования, и подсчеты отечественных специалистов.

Счастье есть Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Складывается парадоксальная ситуация: в местах лишения свободы гибнут молодые люди, превращаются в уголовников. А нам, налогоплательщикам, это еще и стоит дороже. Наркозависимый вполне может стать полноценным членом общества. Это не пустые мечты — есть реальные примеры из практики. Так что в принудительном лечении наркоманов-преступников кроются долгосрочные экономические выгоды, — считает Руслан Исаев.

Предложения уже были

С инициативой дать наркозависимым преступникам право выбора между уголовным наказанием и лечением выступала еще в 2011 году существовавшая тогда Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Предложение ведомства было основано на рекомендациях ООН и международных конвенциях.

Предлагавшаяся программа состояла из трех этапов: базового лечения (двухнедельная детоксикация, лечение психопатологических нарушений), двухмесячной работы с психиатрами и реабилитации.

Однако проекту не суждено было воплотиться в жизнь, хотя некоторые его положения и были приняты. Сама ФСКН была расформирована в 2016 году.