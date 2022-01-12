«Спасти подростков»: школьников могут начать принудительно тестировать на наркотики

В Госдуме собираются обсудить вопрос обязательного тестирования школьников и студентов на употребление наркотиков и психотропных веществ. Об этом рассказал замглавы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Однако глава комитета Нина Останина в беседе с «Известиями» заявила, что подобной инициативы в ГД пока не поступало и в случае внесения законопроекта будут проведены общественные слушания с участием педагогов, родителей и самих подростков. Нужно ли превращать добровольную процедуру тестирования детей в принудительную и для чего — выясняли «Известия».

Обсуждение вопроса

В Госдуме обсудят вопрос обязательного тестирования школьников на наркотики . Об этом заявил замглавы комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

Вопрос будет поднят «по просьбе профессионального сообщества» в начале весенней сессии. По мнению Милонова, процедура тестирования позволит избежать случаев насилия в образовательных учреждениях. Сейчас, напомнил он, родители имеют право отказаться от проверки ребенка и тем самым, возможно, «пытаются скрыть проблему, с которой не в силах справиться».

— Если родитель отказывается от проведения подобного рода теста, то это значит, что он подозревает или боится, что что-то будет выявлено. А чего бояться? Тут не бояться надо, в этом возрасте еще можно спасти человека, — считает депутат.

Спасти подростков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В свою очередь, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с «Известиями» подчеркнула, что подобная инициатива в нижнюю палату парламента пока не поступала, потому «обсуждать еще нечего».

— Никакого законопроекта ни от правительства, ни от данного депутата, ни от профильного комитета не было. А как только поступит, мы не будем гнать лошадей — эта тема требует широких общественных обсуждений. Мы должны прислушаться к родительскому и педагогическому сообществу, послушать самих детей, — говорит Останина.

По словам депутата, подобный опыт в Госдуме уже был — в декабре проводились парламентские слушания по патриотическому воспитанию в школах, в которых участвовали дети. Подросткам предоставили отдельную трибуну и дали возможность высказать свое мнение — и оно, как считает Останина, порой было «более интересным, чем у некоторых депутатов».

Добровольный характер

Закон о тестировании школьников и студентов на употребление наркотиков в России вступил в силу еще в 2013 году. С того времени процедура проходит в образовательных учреждениях на добровольной основе : каждый из подростков может в любой момент отказаться от ее прохождения, объясняет «Известиям» ведущий юрист «Европейской юридической службы» Александр Спиридонов.

По словам управляющего партнера международной юридической компании «Кассин и партнеры» Олега Кассина, статьей 53.4 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» предусмотрено, что раннее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных веществ проводится при наличии согласия в письменной форме обучающихся, достигших возраста 15 лет, либо письменного согласия одного из родителей (если подросток младше). Само тестирование возможно в отношении учеников и студентов, достигших 13-летнего возраста (то есть начиная с 7-го класса), и проводится ежегодно.

Спасти подростков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сама процедура состоит из двух этапов: социально-психологического, когда участников просят ответить на вопросы специальной анкеты, а также медосмотра со сдачей анализов. Всё проводится строго конфиденциально — учителя и другие подростки не должны узнать, кто попал в группу риска.

— Для организационно-технического сопровождения тестирования в образовательной организации создается комиссия из числа ее работников, — рассказывает «Известиям» Александр Спиридонов. — Родители подростков могут присутствовать при проведении процедуры в качестве наблюдателей.

В случае выявления незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ ученик или студент будет направлен в специализированную медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающее наркологическую помощь.

Пугающая статистика

Доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Лариса Крушанова в беседе с «Известиями» приводит статистику МВД, согласно которой в 2020–2021 годах число лиц с немедицинским потреблением наркотиков и психоактивных веществ (ПАВ) в России достигло 6 млн человек. И большинство из них — это подростки и молодежь в возрасте от 15 до 25 лет.

— Структура потребляющих выглядит так: 60% — это лица в возрасте от 16 до 19 лет. По 20% — в возрасте до 14 лет и в возрасте от 20 до 25 лет. К сожалению, медучреждения фиксируют наркоманов даже в возрасте 8–9 лет , — рассказывает Крушанова.

Спасти подростков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По данным Росстата, в 2020 году смертность в России от причин, связанных с наркотическими веществами, резко выросла — на 60%, до 7,3 тыс. человек. В 2019 году из-за употребления наркотиков умерло почти 4,6 тыс. человек, а в 2016–2018 годах умирали по 4,4–4,8 тыс. человек.

— В условиях сокращения российского населения важен вопрос сохранения каждой жизни. Поэтому в Стратегии национальной безопасности одной из ключевых задач стоит задача сохранности физического и духовного здоровья населения, без которого невозможно будущее страны, — отмечает собеседница «Известий».

По итогам опроса, проведенного для участников тестирования, выяснилось, что более 60% как подростков, так и их родителей уверены, что такая процедура необходима. Почти четверть считает, что тестирование должно быть обязательно только в отношении учеников и студентов из «групп риска».

— То есть большая часть осознает необходимость такого тестирования, — заключает Лариса Крушанова. — При этом важно сохранить баланс между интересами государства и общества, с одной стороны, и правами и законными интересами личности и семьи — с другой.

По мнению адвоката Олега Кассина, образовательное учреждение должно принимать меры по защите ребенка от факторов, наносящих вред его здоровью и развитию. Выявление зависимости на ранних стадиях даст больше шансов на возвращение подростков к нормальной жизни. Кроме того, обязательное тестирование может стать для них сдерживающим фактором и снизит риск начала употребления наркотиков с учетом их сегодняшней доступности.

Борьба с причинами

Спасти подростков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По мнению юриста Венеры Шайдуллиной, тенденция к ужесточению законодательства, связанного с подростками, во многом связана с участившимися случаями насилия в школах, средних специальных и высших учебных учреждениях. Потому, предполагает эксперт, в будущем в стране могут ввести не обязательное письменное тестирование, а взятие биологических проб. Для этого подойдет анализ мочи или среза волос.

— Но тут поднимается даже не медицинский, а правовой вопрос: что делать, если в биологических пробах учащегося будут выявлены следы наркотиков? — говорит юрист. — С одной стороны, это должно приравниваться к медицинской тайне, а с другой — утаивание врачом этой информации от правоохранительных органов может быть приравнено к сокрытию информации о правонарушении.

В случае если информация попадет в органы МВД, полиция обязана начать проверку, в ходе которой будут опрошены родители, близкое окружение и друзья попавшего на карандаш молодого человека.

— Поэтому с большой долей вероятности его репутация сильно пострадает. Однако профилактику наркомании нужно и должно проводить. Главное, чтобы это вылилось в борьбу с причинами, а не последствиями, — отмечает собеседница «Известий».

Клинический психолог, нейропсихолог, детский и семейный консультант Александр Кондрахин рассказал «Известиям» о том, что несколько лет назад в российских школах пытались организовать психологические службы. В обязанности психологов входила диагностика не только психологического развития детей (памяти, внимания, мышления), но и состояния эмоционально-волевой сферы. Полученные данные позволяли выявлять детей и группы риска, склонных к агрессии.

Спасти подростков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Тестированием психического состояния школьников, как и взрослых, занимаются клинические психологи (психиатры). Наркотики в любых видах и формах, будь то алкоголь, никотин или синтетические вещества, способствуют развитию зависимостей, которые, в свою очередь, оказывают влияние на изменения в психике человека, — говорит эксперт.