В ГД рассмотрят введение обязательного тестирования на наркотики в школах

В начале весенней сессии в Госдуме обсудят вопрос о введении в школах обязательного тестирования учеников на наркотики и психические отклонения. Об этом в понедельник, 10 января, заявил замглавы комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

«Сегодня некому заниматься психическим, психологическим тестированием школьников, а это очень важно. Также обязательным в школах должно быть тестирование на наркотики. Это комплексный вопрос», — цитирует депутата «РИА Новости».

По мнению Милонова, подобные тестирования позволят избежать случаев насилия в образовательных учреждениях. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день родители учащихся имеют право отказаться от проведения ребенку теста на наркотики. Депутат полагает, что таким образом родители пытаются скрыть возможную проблему, так как не в состоянии самостоятельно справиться с ней.

«Если родитель отказывается от проведения подобного рода теста, то это значит, что он подозревает или боится, что что-то будет выявлено. А чего бояться? Тут не бояться надо, в этом возрасте еще можно спасти человека», — сказал Милонов.

Как подчеркнула в беседе с «Известиями» врач-нарколог Любовь Шишенкова, тестирование на наркотики путем сбора анализов проводится в школах уже лет семь и оно не очень эффективно.

«Во-первых, здесь необходимо согласие родителей, а во-вторых, всегда есть способы обойти положительные результаты. А за тестирование в виде специальных психологических тестов врачебное сообщество борется давно. Именно подобные методы, которые проводят в первую очередь социальные педагоги и психологи, гораздо эффективнее, так как у специалистов будет возможность определить склонность ребенка к употреблению психотропных средств или повышенной агрессии, поможет решить проблему в зачатке и избежать жертв», — сказала она.

В 2019 году Министерство просвещения России предложило проверять школьников на употребление наркотических и психотропных веществ с 13 лет.