Финляндия запретила ввозить крепкий алкоголь из России

Власти Финляндии запретили ввоз крепкого алкоголя из России. Об этом 27 июня сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на финскую Таможенную службу. Ограничения связаны с санкциями Евросоюза на российские товары, приносящие значительный доход.

«В настоящее время эти санкции применяются к товарной позиции 2208 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртные напитки, ликеры и другие алкогольные напитки», — рассказал телеканалу старший инспектор Яркко Кескинен.

Он уточнил, что к такой продукции относятся водка, джин и виски. Ограничения не касаются слабоалкогольных напитков, среди которых пиво, сидр, вино и др.

Алкоголь нельзя завозить в страну с российской территории как в качестве коммерческих, так и в рамках частных поставок. Кроме того, запрещено провозить напитки, купленные в duty free на границе.

Ранее, 20 июня, Налогово-таможенный департамент Эстонии сообщил, что в стране 10 июля вступит в силу полный запрет на ввоз санкционных товаров частными лицами из России. В перечень запрещенной продукции, в частности, вошли алкоголь крепостью менее 80%, мебель, древесина, удобрения. Агентство «Интерфакс», ссылаясь на доклад эстонского центра мониторинга развития «Влияние отказа от импорта из России и Белоруссии», 26 июня отметило, что Эстония в таком случае может потерять €860 млн.

Западные страны ужесточают санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».