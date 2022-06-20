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Эстония введет запрет на ввоз из России алкоголя и мебели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Эстонии 10 июля вступит в силу полный запрет на ввоз санкционных товаров частными лицами из России. Об этом 20 июня сообщил налогово-таможенный департамент страны.

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Ограничения связаны с санкциями Евросоюза (ЕС) на российские товары, приносящие существенный доход. Нарушение запрета будет рассматриваться как преступление и наказываться в уголовном порядке, за исключением первых и неумышленных случаев.

«Полный перечень подсанкционных товаров опубликован на сайте департамента. Рекомендуется обратить особое внимание на полный запрет ввоза алкогольных напитков крепостью менее 80%. Также запрещен импорт из РФ мебели, древесины, удобрений и ряда других товаров, которые частные лица ежедневно привозили с собой из России», — заявили в департаменте.

В этот же день МИД Эстонии заявил о планах ЕС обсудить седьмой пакет антироссийских санкций. И.о. главы ведомства Андрес Сутть заявил, что новые ограничительные меры затронут энергетику.

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