Эстония потеряет €860 млн в случае полного запрета импорта из РФ и Белоруссии

Эстония потеряет €860 млн в случае полного запрета на импорт из России и Белоруссии. Об этом 26 июня сообщает «Интерфакс».

Агентство ссылается на доклад эстонского центра мониторинга развития «Влияние отказа от импорта из России и Белоруссии», обнародованном в воскресенье.

По словам экспертов, особое влияние отказ от импорта окажет на логистику, металлургию и лесоматериалы. В этих областях товары-заменители будут на четверть дороже.

«Замещение импорта товаров осложняется тем, что на рынке во многих секторах экономики нет излишков предложения и за получение товара просто приходится платить более высокую цену», — сказал специалист Уку Варблане.

Помимо прямых потерь в размере €860 млн Эстонию ждут дополнительные издержки, связанные с подорожанием энергоносителей и импортом промежуточных товаров из стран, использовавших сырье из России и Белоруссии.

Отмечается, что в прошлом году две страны поставили продукцию на €2,7 млрд, что составляло 13,6% от общего импорта в Эстонию.

20 июня налогово-таможенный департамент Эстонии сообщил, что 10 июля будет введен полный запрет на ввоз санкционных товаров частными лицами из России. В перечень, в частности, вошли алкоголь, мебель, древесина, удобрения.

В этот же день МИД Эстонии заявил о планах ЕС обсудить седьмой пакет антироссийских санкций. И.о. главы ведомства Андрес Сутть заявил, что новые ограничительные меры затронут энергетику.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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