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Будем запираться: в России принят ГОСТ для алкозамков

На каких автомобилях появятся устройства для контроля трезвости водителя
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило ГОСТ, устанавливающий требования к алкозамкам. Он также определяет категории транспортных средств, которые должны быть оборудованы такими устройствами. Документ вступает в силу с 1 апреля 2023 года, однако это не означает, что уже через два месяца отдельные виды транспорта будут оснащены алкозамками, подчеркивают в Росстандарте. На каких автомобилях появятся алкозамки и какие требования предъявляются к этим устройствам, выясняли «Известия».

Без обмана

Росстандарт принял ГОСТ Р 70637–2023 «Автотранспортные средства. Система контроля состояния водителя (алкозамок). Общие технические требования». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. В случае если в организме водителя присутствует алкоголь, аппаратура не даст возможности начать движение, передаст информацию о запуске мотора нетрезвым водителем оператору системы ЭРА-ГЛОНАСС, а также в «орган государственного управления, уполномоченный осуществлять контроль за безопасностью дорожного движения». Новый ГОСТ вступает в силу с 1 апреля 2023 года. «Известия» ознакомились с текстом документа.

Согласно новому стандарту, для предотвращения попыток обмануть аппаратуру перед проверкой водителя на трезвость система должна выявить «уникальные признаки, позволяющие отличать его от других водителей, и однозначно идентифицировать его в информационной системе по его индивидуальному идентификатору, зарегистрированному в данной системе».

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Девушка тестирует алкозамок
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Для этого в нее должны быть заранее загружены данные людей, допущенных к управлению конкретным автомобилем, а сам комплекс оснащен камерой, которая распознает лицо водителя.

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«Размер и качество изображения, получаемого с камеры в дневное и ночное время, должны обеспечивать возможность его программной обработки <...> целей при использовании биометрических образцов данных водителей в целях идентификации», — говорится в тексте документа.

Таким образом, нетрезвый автомобилист не сможет обмануть систему, попросив подышать в алкозамок другого человека.

Отключить по звонку

После того как система идентифицировала водителя, он должен будет пройти анализ на содержание паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Согласно ГОСТу, допускается применение как контактных, так и бесконтактных способов отбора проб. В случае контактного метода автомобилист должен будет выдохнуть не менее 1,2 л воздуха в прибор, имеющий сменный мундштук. При бесконтактном способе размещенный в салоне машины газоанализатор автоматически возьмет пробы выдыхаемого воздуха.

«Конструкция индикаторов паров этанола должна обеспечивать проведение автоматического контроля очистки от этанола первичного измерительного преобразователя индикатора и отсутствие этанола в системе отбора пробы выдыхаемого воздуха (в случаях контактного способа) и в окружающем воздухе», — говорится в ГОСТе.

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Девушка тестирует алкозамок
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Если содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе превысит установленные нормы, то при попытке тронуться с места система заглушит двигатель машины. При этом алкозамок позволит завести мотор, если автомобиль стоит.

В целях безопасности он не будет требовать проверки водителя на трезвость при срабатывании системы «Старт-Стоп», глушащей мотор в целях экономии топлива, или если двигатель заглох во время движения. В этих случаях запуск мотора и продолжение поездки должны происходить без дополнительной проверки водителя на трезвость.

Время, отведенное на повторный запуск мотора, согласно ГОСТу, не может превышать пяти минут. ГОСТ предусматривает, что в случае экстренных ситуаций, а также для обслуживания системы алкозамок должен иметь возможность для его деактивации.

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Водитель тестирует алкозамок
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

«Для обеспечения возможности использования (передвижения) ТС в экстренных ситуациях, а также технического (сервисного) обслуживания ТС система контроля состояния водителя (алкозамок) должна иметь механизм перевода ее в «Режим автосервиса», исключающий алгоритмы работы системы в «Рабочем режиме», — говорится в документе.

Оператор сможет временно отключить алкозамок «на основании соответствующих запросов, сформированных водителем или неавторизованным в системе пользователем (с учетом вероятности возникновения экстренных ситуаций) через интерфейс взаимодействия между водителем и системой». При этом аппаратура должна обеспечивать перевод алкозамка в сервисный режим, даже если сотовая связь отсутствует.

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Где появятся алкозамки

Согласно требованиям нового ГОСТа, установка алкозамков предусматривается на автомобилях (в том числе и легковых), осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров, а также на транспортных средствах, которые перевозят опасные, тяжеловесные, и крупногабаритные грузы, бытовые отходы и мусор. При этом в примечании указано, что требования ГОСТа также могут быть применены «в случаях добровольной установки эксплуатантами ТС», а также «в законодательно установленных случаях в качестве одной из мер, используемых в качестве административного наказания водителей, совершивших нарушения, связанные с управлением ТС в состоянии алкогольного опьянения».

Действующее законодательство не предусматривает в качестве основной или дополнительной меры ответственности установку алкозамков на автомобили водителей, севших за руль в нетрезвом виде, подчеркивает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Однако он не исключил, что такие основания могут появиться в будущем.

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Алкозамок
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В МВД оценили мировой опыт применения этих устройств

— Предложения об обязательном оснащении машин алкозамками обсуждаются уже давно. ГОСТ, определяющий требования к этим устройствам, разработан на перспективу. Вполне вероятно, что через какое-то время будут подготовлены изменения в законодательство, предусматривающие установку этих устройств в автомобили нетрезвых водителей, — заявил «Известиям» Сергей Радько.

В конце прошлого года мировой опыт по использованию алкозамков оценили в Научном центре безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД РФ. По словам руководителя ведомства Дмитрия Митрошина, идея является «здравой». Однако ни в одной стране мира эти технологии до конца пока не внедрены, подчеркнул он.

В машинах и шлагбаумах

Наиболее широкое распространение алкозамки получили в странах Скандинавии. Здесь водитель, впервые попавшийся нетрезвым за рулем, в случае небольшого превышения установленных норм алкоголя в организме может выбирать: расстаться на определенный срок с правами или на какое-то время за свой счет оборудовать машину алкозамком. Похожие правила действуют в ряде штатов США, Новой Зеландии, Австралии, Литве, на Мальте и в некоторых других странах. Во Франции и Финляндии этими устройствами должны быть оборудованы школьные автобусы.

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Сотрудник ГИБДД во время проверки водителя автомобиля алкотестером на содержание алкоголя в крови
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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В Швеции наряду с алкозамками, которыми оснащаются машины нетрезвых водителей, в некоторых портах установлены «алкошлагбаумы», которые не позволяют водителю в состоянии опьянения выехать на автомобиле с территории пассажирского терминала.

Дорогое удовольствие

Алкозамки — достаточно эффективное средство для профилактики пьянства за рулем, считают эксперты. Однако эти устройства достаточно дорогие, отмечают они. В интернет-магазинах их стоимость (без учета установки в машину) начинается от 35–40 тыс. рублей. На некоторые модели цена доходит до 120–140 тыс. рублей.

— Еще примерно 5–7 тыс. рублей придется ежемесячно платить за его обслуживание, а также за обеспечение связи с диспетчерским центром, куда передаются все данные с прибора, — рассказал «Известиям» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

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Сотрудник ГИБДД во время проверки водителя автомобиля алкотестером на содержание алкоголя в крови
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Внедрение алкозамков станет серьезной финансовой нагрузкой на владельцев автомобилей, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

— Безусловно, с пьянством за рулем необходимо бороться, но эта борьба не должна создавать дополнительных сложностей. Алкозамки в данном случае и являются такой сложностью. Сами по себе проблему пьянства за рулем они не решают, но при этом ложатся тяжким бременем на экономику страны, — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

Задел на будущее

Несмотря на то что новый ГОСТ вступает в силу с 1 апреля 2023 года, это не означает, что с этого времени все автобусы и грузовики, перевозящие опасные, крупногабаритные и тяжелые грузы, а также бытовые отходы, должны быть оборудованы алкозамками, отмечают в Росстандарте.

— ГОСТ Р 70637–2023 «Автотранспортные средства. Система контроля состояния водителя (алкозамок). Общие технические требования» вводится в действие с 1 апреля 2023-го для добровольного применения. Его требования станут носить обязательный характер, если будут включены в перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

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Сотрудники пункта технического осмотра автомобилей осматривают бензовоз
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Также требования этого ГОСТа могут применяться в договорных обязательствах и в случае «публичного заявления изготовителя и (или) исполнителя о соответствии продукции стандарту», отметили в Росстандарте.

По словам источника «Известий» в ведомстве, не исключено, что требования этого стандарта будут применяться в Москве для автомобилей такси и каршеринга.

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