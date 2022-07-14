В Госдуме предложили на машины каршеринга установить алкозамки

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев выступил с инициативой оснастить автомобили каршеринга устройствами, которые не допускают запуск двигателя без предварительной проверки водителя на трезвость. Об этом сообщила 14 июля «Парламентская газета».

«Отдельные граждане считают для себя возможным пренебрегать общественной безопасностью и осуществлять бездумное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения», — подчеркнул депутат.

Автор инициативы объяснил свое предложение тем, что каршеринг становится все популярнее в России. По его оценке, за 2021 год прибыль операторов сервиса составила 41 млрд рублей.

Вместе с тем возросла и аварийность на дорогах с участием арендованных машин. В 2021 году рост этого показателя составил 40%. При этом 12% водителей, виновных в таких ДТП, были в состоянии алкогольного опьянения. Депутат пояснил изданию, что он направил свое предложение главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

13 июля «Известия» рассказали, что по данным ГИБДД Москвы в столице зафиксировано снижение количества ДТП с участием автомобилей каршеринга. За шесть месяцев 2022 года объем происшествий уменьшился на 12% по сравнению с аналогичными показателями 2021 года.