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Штраф с региональным колоритом: подготовлены поправки в КоАП

Как изменится наказание для неплательщиков на дорогах
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Разработаны поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), которые изменяют правила начисления штрафов за неоплату проезда по платным дорогам. На региональных платных трассах за это нарушение будут действовать санкции, установленные местными властями. Это может привести к ужесточению ответственности для неплательщиков в ряде регионов, полагают эксперты и правозащитники. Кто и как станет наказывать автомобилистов, не оплачивающих проезд, разбирались «Известия».

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На федеральном уровне

Министерство транспорта подготовило поправки в КоАП, касающиеся штрафов за проезд по платным трассам без оплаты. Соответствующий законопроект размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru. Изменения намечено внести в ст. 12.21.4 КоАП РФ.

«В части 1 и части 2 слова «по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог» заменить словами «по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам автомобильных дорог общего пользования федерального значения», — говорится в тексте законопроекта.

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Автомобильная развязка
Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Иными словами, если сейчас действие ст.12.21.4 КоАП РФ распространяется на все платные дороги, то после принятия поправок она будет действовать только в отношении федеральных платных трасс, отмечают юристы.

«Административные штрафы за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным федерального, регионального, межмуниципального и местного значения подлежат зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100%», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, устанавливать санкции на неоплаченный проезд по региональным платным трассам будут местные власти.

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Платная трасса
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

«Административная ответственность за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, участкам таких дорог может устанавливаться соответствующими законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в пояснительной записке к документу.

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На запросы «Известий», касающиеся поправок в КоАП за неоплату проезда по платным дорогам, в Министерстве транспорта РФ, ГК «Автодор» (оператор федеральных платных дорог) и компании «Магистраль северной столицы» (оператор Западного скоростного диаметра), оперативно ответить не смогли.

Там, где нет шлагбаумов

Проезд без оплаты возможен прежде всего по дорогам, где установлена безбарьерная система «Свободный поток», отмечают эксперты. Камеры считывают номер машины на въезде и выезде с платного участка, и владельцу автомобиля по почте или в личном кабинете приходит извещение, в котором указывается стоимость проезда. Если в течение пяти дней автомобилист не оплачивает квитанцию, то Ространснадзор выписывает ему штраф. Согласно действующей ст. 12.21.4 КоАП РФ, для легковых автомобилей и мотоциклов он составляет 1,5 тыс. рублей, а для грузовиков и автобусов — 5 тыс. рублей.

Такой же штраф грозит и тем, кто не оплатил проезд, сбив шлагбаум на пункте взимания платы (это считается ДТП) или проехал его, пристроившись за другой машиной. На данный момент со «Свободным потоком» в нашей стране функционирует только одна платная трасса — ЦКАД, однако в перспективе появится большинстве новых платных магистралей, заявил знакомый с ситуацией партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

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Автомобили перед въездом на платный участок трассы
Фото: ТАСС/Александр Щербак

— Без шлагбаумов будут работать строящиеся трассы М12 «Москва – Казань» и Северный дублер Кутузовского проспекта в Москве. Скорее всего, их не будет и на новых платных участках трассы М4 «Дон», — сообщил он в беседе с «Известиями».

По его словам, подготовленные Минтрансом поправки прежде всего гармонизируют законодательство. Они позволят региональным властям устанавливать отличные от общефедеральных штрафов за проезд «зайцем» по местным платным дорогам. Таких трасс пока в нашей стране немного, но они есть, подчеркнул Моржаретто.

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Внутригородская платная автомагистраль «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) в Санкт-Петербурге
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Самый яркий пример такой дороги — Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге. Кроме того, платные трассы есть в Псковской области. Региональными также будут строящиеся в Москве Северный дублер Кутузовского проспекта и дорога «Лыткарино – Видное» в Подмосковье, — отметил он.

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Помимо этих дорог, на платной основе осуществляется проезд по некоторым мостам и путепроводам Удмуртии и Рязанской области, а также в Ямало-Ненецком автономном округе (только для грузовых автомобилей).

Региональные аппетиты

Штрафы за неоплаченный проезд по региональным дорогам будут во многом будут зависеть от «аппетитов» местных властей, уверены специалисты. По словам президента Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина, региональные власти вправе установить за это нарушение любой штраф, в рамках, определенных законодательством. Согласно ст. 3.5 КоАП РФ, для физических лиц за данное правонарушение верхняя планка не может превышать 5 тыс. рублей.

— Никто не мешает властям того или иного региона прописать в региональных КоАП штраф за неоплаченный проезд по дороге в размере 2, 3 или 5 тыс. рублей, — заявил он «Известиям».

Аналогичного мнения придерживается и председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. По его словам, похожая ситуация складывается в отношении штрафов за другие нарушения, прописанные в региональных законах: например, за парковку на газоне в Москве штраф составляет 5 тыс. рублей, а Татарстане — 2–3 тыс. рублей.

Штраф с региональным_2
Съезд на платную трассу
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Штрафы, которые выписываются за нарушение «региональных» КоАП, поступают в бюджеты субъекта Федерации, напоминает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Местные власти воспользуются дополнительной возможностью пополнить региональную казну, полагает он.

— Сейчас штрафы по ст. 12.21.4 выписываются федеральным органом — Ространснадзором и поэтому идут в федеральный бюджет. После принятия поправок эти средства будут поступать в региональные бюджеты, — отметил адвокат.

Введение новых региональных штрафов еще больше запутает водителей, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
— Это очередной разрыв единого правового пространства. Водители, которые едут по платной дороге, должны знать, какая ответственность им грозит, независимо от того, в каком регионе они находятся, — уверен он.

Эту проблему можно решить, установив на платных дорогах информационные щиты, где наряду с тарифами будет указан и размер штрафа, которые положен в случае проезда без оплаты, считает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

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