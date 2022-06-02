Набрать трассу: в РФ за пять лет обустроят 85% дорог

За предстоящие пять лет российские власти планируют привести в нормативное состояние не менее 85% всех дорог в стране . Такое поручение Владимир Путин дал 2 июня во время совещания по развитию дорожного строительства. По мнению президента, сейчас важно форсировать темпы развития инфраструктуры. При этом он отметил, что Россия располагает собственными научно-технологическими заделами в этой сфере. Эксперты также уверены, что санкционное давление со стороны ЕС, США и ряда других стран не окажет негативное влияние на намеченные планы .

Новая цель

Владимир Путин 2 июня продолжил серию совещаний, посвященных разным секторам экономики. На этот раз президент обсудил с коллегами, среди которых оказались сразу несколько министров, ситуацию в области дорожного строительства. Мероприятие, как и в прошлые разы, прошло в режиме видеоконференции.

Президент начал встречу с положительной оценки текущей ситуации. По его словам, за последние годы в России были реализованы масштабные планы в области автодорожного строительства . В частности, появились такие магистрали, как «Нева», «Дон», «Таврида» и Центральная кольцевая автодорога.

— Сегодня крупнейшим проектом в этой сфере является создание трассы М-12 Москва–Казань с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа — Западный Китай. Как мы и договаривались, на востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска, — подчеркнул президент.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что строительство трассы М-12 обойдется более чем в 800 млрд рублей. Движение по этой дороге должно быть запущено через 3-3,5 года, сказал он в апреле 2022-го.

Между тем Владимир Путин во время совещания призвал форсировать темпы инфраструктурного строительства . По его словам, все запланированные работы нужно максимально сдвигать «влево». Это должно касаться не только крупных проектов, но и региональных транспортных систем. Согласно прежнему плану, в 2030 году доля дорожной сети в нормативном состоянии в крупнейших городских агломерациях страны должна составлять не менее 85%, напомнил президент. К слову, эти работы идут с опережением графика.

Однако сейчас, по его мнению, пришло время поставить перед собой более амбициозную задачу: не менее 85% всей опорной сети автодорог страны нужно привести в нормативное состояние за предстоящие пять лет . Возможности и ресурсы для достижения этой цели у РФ есть, уверен он. Таким образом, модернизация дорог затронет не только крупнейшие города и агломерации.

Марат Хуснуллин отметил, что объем финансирования пятилетней дорожной программы составит около 13,2 трлн рублей . Из них 5,4 трлн будет выделено из федерального дорожного фонда, 7,2 трлн рублей — из региональных. При строительстве таких трасс, как, например, М-12, будут также задействованы средства ФНБ. Протяженность опорной сети России составляет 138 тыс. км. Из них 61 тыс. км — это региональные дороги, 77 тыс. км — федеральные трассы.

— Дорожные системы — важный элемент социально-экономического развития регионов, поэтому программа строительства дорог остается приоритетной для правительства РФ в настоящее время. Основная проблема — это финансирование инфраструктурных проектов, источниками инвестиций в которые на сегодня можно назвать внутренние, частные вложения и госбюджет , — отметила в беседе с «Известиями» кандидат экономических наук Татьяна Шемякина.

По ее словам, привлечение инвестиций целесообразно осуществлять в рамках проектов государственно-частного партнерства.

Владимир Путин также отметил, что Россия располагает собственными научно-технологическими заделами в сфере инфраструктурного строительства .

— Повторю, у нас есть все, чтобы вести его на высочайшем уровне, с соблюдением всех экологических норм, выполнять современные требования по качеству дорожного полотна и его долговечности, по безопасности дорожного движения, — заявил он, призвав коллег уделять должное внимание подготовке специалистов.

К слову, в совещании приняли участие руководители НИУ «Московского государственного строительного университета» и Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

Санкционные риски

В последние годы российские автомобилисты и пассажиры в целом стали свидетелями масштабных изменений в транспортной инфраструктуре не только на дорогах федерального значения, но и на периферийных участках , сказала «Известиям» доцент кафедры Институциональной экономики ИЭФ Государственного университета управления Галина Рязанова. Только в 2021 году было обновлено 16,5 тыс. км дорог в 84 субъектах страны, подчеркнула эксперт.

При этом она напомнила, что дорожное строительство в России сильно зависит от погодных условий. Так, весна 2022 года была затяжная и холодная, многие регионы столкнулись с жесткими климатическими условиями — перепадами температур и неравномерными осадками. Это, в свою очередь, провоцировало снижение качества дорожного полотна, — пояснила эксперт.

Кроме того, в этом году РФ переживает новые внешние вызовы, связанные с беспрецедентным санкционным давлением со стороны целого ряда иностранных государств . Тем не менее, эксперты транспортной отрасли считают, что темпы дорожного строительства и реконструкции не будут снижены, поскольку материально-техническая база для поддержания и ремонта дорог в межсезонье была полностью подготовлена, а объем материалов иностранного производства для строительства дорог невысок . Кроме того, информационная система контроля за средствами дорожных фондов интегрирована в федеральную госсистему, рассказала Галина Рязанова.

Помимо этого, кабмин принимает должные меры по компенсации расходов подрядчикам дорожного строительства в связи с ростом цен . Распоряжение правительств № 292-р от 18.02.2022 предполагает поддержку строителей дорог из резервного фонда в ближайшие три года в размере 26,9 млрд рублей, из которых в нынешнем выделено 8,9 млрд, напомнила она.

— Самое слабое звено в дорожно-строительной отрасли — это инженерное обеспечение, однако в краткосрочном периоде это не является проблемой, поскольку в последние несколько лет были произведены масштабные закупки импортной дорожно-строительной техники, а также в 2021 году по сравнению с 2020-м на 28% увеличилось внутреннее производство , — подчеркнула Галина Рязанова.

Таким образом, несмотря на санкционные риски, россияне могут рассчитывать на появление в стране все более комфортной транспортной инфраструктуры, подытожила она.

Президент также призвал при строительстве новых дорог не забывать о возведении сопутствующей инфраструктуры: заправках, местах отдыха, вышках связи и других важных объектах. Строительство и ремонт дорог также важно синхронизировать с развитием логистических коридоров, включая международные, добавил он.