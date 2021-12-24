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Дорожным ходом: в России начнут строить трассы из отходов

Поможет ли это сократить сроки и стоимость таких работ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Полякова
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Дорожным ходом: в России начнут строить трассы из отходов
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2021-12-23 18:24:33
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В России начнут строить федеральные трассы из вторсырья. К 2030 году его применение в этой области должно достичь 30%. Об этом сказано в меморандуме, который подписали Российский экологический оператор (РЭО) и Росавтодор (документ есть у «Известий»). Предполагается, что для строительства трасс будут использовать резиновую крошку из утилизированных шин, компост из образующихся пищевых отходов. При этом вторичные ресурсы должны будут использоваться таким способом, чтобы не ухудшать эксплуатационные и экологические характеристики дорог, подчеркнули «Известиям» в правительстве. Мера может позволить снизить себестоимость строительства на десятки процентов, оценили эксперты.

Второе применение

В России планируют массово использовать для строительства федеральных дорог вторичные материальные ресурсы (ВМР). Соответствующий меморандум подписали РЭО и Росавтодор. С копией документа ознакомились «Известия». Ранее проработать вопрос поручила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Согласно меморандуму, к 2030 году применение отходов в строительстве дорог должно достичь 30%, рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Дорожным ходом
дорога снег строительство
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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— В федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла» обозначено использование 30% вторсырья при строительстве дорог к 2030 году. Мы проведем комплексную работу для создания условий использования ВМР, — сказал он.

По словам Дениса Буцаева, в том числе в стройке будут применяться резиновая крошка из утилизированных шин, компост из образующихся пищевых отходов, вторичные полимеры и другие вторичные ресурсы.

Согласно меморандуму, будет разработана современная нормативно-техническая база использования вторсырья, созданы условия для его применения, добавил он.

— Использование вторичных ресурсов является важным резервом ресурсосбережения при строительстве и ремонте автодорог, а также повышения эффективности расходования материальных, энергетических и финансовых ресурсов в дорожной отрасли, — сказали «Известиям» в пресс-службе правительства РФ.

Сотрудничество РЭО и Росавтодора имеет серьезный потенциал для достижения целевых показателей нацпроектов «Экология», «Безопасные и качественные дороги», а также стратегической инициативы «Экономика замкнутого цикла», подчеркнули в кабмине.

Дорожным ходом
дорога стоительство
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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— С технической и природоохранной точек зрения вторичные ресурсы должны использоваться таким способом, чтобы не ухудшать эксплуатационные и экологические характеристики автомобильных дорог, — рассказали в правительстве.

Там уточнили, что, например, модификаторы асфальтобетона и дорожно-мостовые мастики на основе резиновой крошки повышают качество дорожных покрытий за счет своих свойств: уменьшается образование колеи, снижается шум и увеличивается жизненный цикл покрытия. Сроки же строительства не растут, рассказали в кабмине.

В Росавтодоре «Известиям» сказали, что использование вторсырья — актуальное направление повышения экономической эффективности дорожной деятельности, а также улучшения экологии.

Практика применения

Переход целых отраслей на более широкое использование вторичных ресурсов и сырья приведет к повышению экологичности производства, сказал руководитель комиссии по стройматериалам общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев. В Европе, где переработкой на государственном уровне уже давно занимаются, вторсырье направляется как раз на строительство дорог, подчеркнул он.

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По мнению эксперта, внедрение этого опыта в России — своевременно и правильно. Как показывает зарубежный опыт, при строительстве дорог может быть использовано до 80–90% вторресурсов. При этом себестоимость строительства автотрасс может снизиться на десятки процентов, сказал Александр Ручьев.

— Учитывая территорию нашей страны и масштабы дорожного строительства (например, в 2020 году было построено 16,5 тыс. км дорог), использование вторсырья позволит добиться существенной экономии, — согласен управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Например, удачный пример использования вторсырья, в частности пластика, при строительстве дорог демонстрирует Индия, отметил он. Сегодня там проложено более 30 тыс. км дорог с применением утилизированного пластикового мусора. Успех индийской программы строительства дорог по новому образцу объясняется активной ролью государства в этом процессе, считает он.

Дорожным ходом
дорога автомобили
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Кроме того, использование вторсырья поможет решить усугубляющуюся с каждым годом проблему утилизации отходов, которая негативно сказывается на экологии, отметил член президиума правления «Опоры России» Марк Геллер. Также, вероятно, будут создаваться дополнительные производства для переработки на основе новых технологий и, как следствие, появятся новые рабочие места, считает он.

Использование вторичного сырья позволяет оптимизировать и сократить издержки на организацию производства, сделать его более рентабельным и эффективным, согласен член генерального совета «Деловой России», учредитель группы компаний АИР Алексей Кучмин.

Но следует учитывать, что не весь мусор можно переработать и использовать вторично и не все отходы целесообразно применять для нужд дорожной отрасли, подчеркнул эксперт.

Перед принятием решения о применении новых технологий необходимо провести экспертную оценку стандартов, проанализировать эксплуатационные характеристики, чтобы не пострадало качество дорожных покрытий и экология вокруг них, — полагает Марк Геллер.

Есть ряд факторов, которые необходимо предусмотреть, согласен президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. В частности, стоит регулировать стоимость таких материалов, чтобы они не оказались дороже прежних. Нужно усилить контроль качества приемки материалов с использованием вторичного сырья, в том числе на этапе строительно-монтажных работ, проводить радиационный контроль. Также для каждого материала необходимо разработать собственные стандарты применения, уверен эксперт.

Расширение номенклатуры таких материалов для использования в сфере дорожного хозяйства требует доведения их свойств до стабильных показателей, соответствующих требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», указали в Росавтодоре.

«Известия» направили запрос в Минстрой.

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