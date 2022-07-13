В Москве снизилось количество аварий с участием машин каршеринга

В Москве зафиксировано снижение количества ДТП с участием автомобилей каршеринга. За шесть месяцев 2022 года объем происшествий уменьшился на 12% по сравнению с аналогичными показателями 2021 года, сообщил 13 июля официальный Telegram-канал столичной ГИБДД.

В ведомстве подчеркнули, что по итогам первого полугодия 2022 года в Москве зарегистрировано 169 таких ДТП, в которых 12 человек погибли и 199 получили различные травмы.

Инспекторы отметили, что с уменьшением числа ДТП с машинами каршеринга зафиксировано и снижение числа погибших и пострадавших в них людей. На 7,7% и 13,5% соответственно.

Telegram-канал московской Госавтоинспекции напомнил, что с начала 2022 года в столице России зарегистрировано 236 ДТП с участием наземного городского общественного транспорта. Пострадали 257 пассажиров. Из них в возрасте старше 65 лет — 118 человек.

12 июля «Известия» сообщили, что столичная полиция совместно с Госавтоинспекцией Москвы регулярно выявляет нарушителей ПДД в сети Интернет. Начиная с января 2022 года сотрудники ведомства привлекли 75 собственников и водителей транспортных средств, чьи нарушения были опубликованы в открытом доступе Сети.