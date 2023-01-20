Главное — не тронуться: ВС РФ прекратил дело в отношении лишенного прав водителя

Водитель, который фактически не управлял автомобилем, не может быть привлечен к ответственности за езду в пьяном виде. К такому выводу пришел Верховный суд. Высшая судебная инстанция РФ уже неоднократно обращала внимание на этот вопрос, однако суды продолжают лишать прав автомобилистов в подобных случаях. Подробности — в материале «Известий».

Вы пьяны!

В мае прошлого года столичные автоинспекторы заподозрили, что водитель автомобиля находится в состоянии опьянения, и составили на него протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»). Несмотря на то что автомобилист утверждал, что в этот момент он не управлял автомобилем, а стоял рядом с ним, мировой суд на полтора года лишил его водительского удостоверения и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.

Главное — не тронуться Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Водитель не согласился с этим решением и обжаловал его в кассационном суде. Однако и там не приняли его доводы и оставили в силе предыдущий вердикт. В итоге автомобилист обратился с жалобой в Верховный суд.

Спросить с автоинспектора

Автоинспектор, оформивший протокол, еще во время заседания мирового суда заявил, что он не останавливал транспортное средство — машина была припаркована. Полицейский также пояснил, что в момент, когда он подъехал к месту происшествия, подозреваемый в нарушении ПДД был не за рулем, а находился рядом со своим автомобилем.

ВС РФ постановил, что исходя из фактических материалов дела нельзя сделать однозначный вывод о том, что водитель действительно управлял машиной.

«Поскольку ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за управление транспортным средством именно водителем, находящимся в состоянии опьянения, то квалификация действий Ифанова (фамилия автомобилиста изменена. — «Известия») по указанной норме является неправомерной», — говорится в постановлении ВС РФ.

Главное - не тронуться Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

По мнению судей, при рассмотрении подобных дел необходимо учитывать, что «управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве (вне зависимости от запуска двигателя)».

При этом действия пешеходов и приравненных к ним лиц «не могут расцениваться в качестве управления транспортным средством», подчеркнули в Верховном суде.

Поскольку ст. 1.5 КоАП РФ толкует неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, в пользу этого лица, ВС РФ постановил отменить решения нижестоящих судов, а административное дело — прекратить.

Не в первый раз

Еще в 2015 году ВС РФ признал неправомерным решение, которым был признан виновным водитель, ремонтировавший машину. Грузовик просто не мог никуда ехать, поскольку у него была демонтирована корзина сцепления.

Главное - не тронуться Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

В качестве доказательства, что автомобиль никуда не двигался, были предоставлены данные системы спутникового наблюдения. Однако ни автоинспекторы, ни суды не обратили на это внимания.

Доказать движение

По мнению председателя Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, в подобных ситуациях у автоинспекторов и судей нередко срабатывает своеобразный рефлекс: раз нетрезвый, значит, надо наказать.

— Нарушением является факт управления автомобилем, а не просто нахождение в салоне машины или рядом с ней нетрезвого человека. Даже если автомобиль заведен, это вовсе не означает, что водитель на нем куда-то ехал и управлял им, — заявил он «Известиям».

Главное — не тронуться Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

По мнению правозащитника, доказательством того, что водитель управлял машиной, является факт самого движения автомобиля или по крайней мере включенная передача. Кроме того, при оформлении материалов на нетрезвых автомобилистов сотрудники полиции нередко допускают ошибки и неточности, отметил он.

— Безусловно, с пьяными водителями необходимо бороться и наказывать их по всей строгости закона. Но при этом и автоинспекторы, и судьи должны соблюдать установленные процедуры, выполнять все предусмотренные правила и требования, — подчеркнул Похмелкин.

Свидетели, камеры и видеорегистратор

Решение, принятое Верховным судом, относится к конкретному делу и адресовано конкретным судам, которые его рассматривали, отмечает юрист Сергей Смирнов. Обязательным для исполнения другими судами оно станет, если будет внесено в постановление пленума ВС РФ, отметил он.

Главное — не тронуться Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Чтобы обезопасить себя от возможного лишения прав и штрафа, автомобилистам, попавшим в похожую ситуацию, юрист рекомендует собрать как можно больше доказательств того, что машина не двигалась. В случае судебного разбирательства это позволит отстоять свою точку зрения, отметил юрист.

— Такими доказательствами, например, могут быть показания свидетелей, которых необходимо указать в протоколе. Если в автомобиле установлен видеорегистратор, запись, на которой видно, что машина стояла на месте, также можно приобщить к делу. Не лишними будут и аналогичные записи с внешних камер видеонаблюдения, — рассказал Сергей Смирнов.