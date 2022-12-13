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Сутки вместо месяцев: правительство подготовило поправки в КоАП

Кабмин изменит сроки привлечения к ответственности нарушителей ПДД
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Государственная дума рассмотрит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), изменяющие правила исчисления сроков привлечения к ответственности за административные проступки, в том числе и нарушения ПДД. Теперь их будут считать не в месяцах, как сейчас, а в сутках. Это позволит добиться одинаковых условий для водителей независимо от месяца, в котором они допустили нарушение. Подробности — в материале «Известий».

Сроки установлены

Правительство внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект, предусматривающий изменение правил исчисления сроков привлечения к ответственности за административные правонарушения, включая связанные с несоблюдением ПДД. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности парламента.

Согласно предложенным поправкам, срок, в течение которого сотрудники автоинспекции должны будут вынести решение в отношении водителя, нарушившего ПДД, составит 60 суток. Если нарушение предусматривает рассмотрение дела в суде (например, управление автомобилем в состоянии опьянения или выезд на встречную полосу), то суд будет обязан определиться с вердиктом в течение 90 суток. Сейчас сроки привлечения нарушителя к административной ответственности составляют два и три месяца соответственно. Также законопроект изменяет дату, с которой по общим правилам начинается исчисление этих сроков.

Сутки вместо месяцев
проверка документов дпс
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

«Срок давности привлечения к административной ответственности исчисляется со дня совершения административного правонарушения», — говорится в тексте документа. Действующая редакция КоАП, предусматривает, что исчисление этого срока начинается со дня, следующего за днем совершения или обнаружения правонарушения.

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Признали незаконным

В конце весны Конституционный суд РФ признал существующий порядок исчисления сроков привлечения к ответственности за административные правонарушения, не соответствующим Конституции РФ. Судьи обязали законодателя «незамедлительно принять меры по устранению неопределенности нормативного содержания». Законопроект был внесен в Госдуму во исполнение решения Конституционного суда.

«Для обеспечения принципа равенства лиц перед законом, а также для уточнения срока давности привлечения к административной ответственности законопроектом предусматривается, постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении 60 календарных дней со дня совершения административного правонарушения со дня совершения правонарушения, а по делу <...>, рассматриваемому судьей, — по истечении 90 календарных дней», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Уравнять в правах

Предлагаемые правила исчисления сроков только на первый взгляд мало чем отличаются от действующего порядка: было «два месяца», станет «60 суток». С учетом того, что в январе, марте, мае, июле, августе, октябре и декабре 31 день, водители, нарушившие ПДД в этих месяцах, имеют своеобразную фору в один день, по сравнению с теми, кто совершил правонарушение в другие месяцы, где 30 дней, отмечает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. В еще худшем положении находятся те, кто «попался» в феврале, подчеркнул он.

Сутки вместо месяцев
гибдд видеонаблюдение
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Переход на исчисление сроков давности в сутках позволит уравнять в правах автомобилистов независимо от того, в каком месяце было совершено правонарушение, — заявил «Известиям» Травин.

Трезвый подход
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После того как поправки вступят в силу, срок привлечения к ответственности будет исчисляться по суткам с даты совершения проступка и не зависеть от количества календарных дней в том или ином месяце, отметил он. В этом случае, чтобы не нарушить установленные сроки, автоинспекторам и судьям придется более внимательно подсчитывать дни, оставшиеся до «часа икс», тщательно сверяясь c календарем.

Особых трудностей в подсчете дней, оставшихся до окончания установленных сроков, у правоприменителей возникнуть не должно, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

— При вынесении приговора, связанного с лишением свободы, в срок наказания, исчисляемый годами, засчитывается срок, проведенный обвиняемым в следственном изоляторе с точностью до одного дня. Поскольку в случае с административным правонарушением речь идет не о годах, а о месяцах, не думаю, что у полицейских и судей возникнут какие-то сложности с подсчетом срока, в течение которого нарушитель должен быть привлечен к ответственности, — полагает юрист.

Сутки вместо месяцев
гибдд проверка документов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С ним согласен председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его мнению, новый порядок позволит сделать порядок определения сроков давности привлечения к ответственности более точным.

КС разрешил водителям принимать лекарства

Это не единственный законопроект, разработанный по требованию Конституционного суда РФ. В начале декабря на рассмотрение Госдумы были внесены поправки в КоАП, согласно которым водителей, употребляющих определенные лекарственные препараты, предполагается освободить от ответственности за управление автомобилем под их воздействием. По словам одного из авторов этого документа, заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова, лишение прав будет грозить автомобилисту только если в его организме обнаружат вещества, входящие в список, утвержденный правительством РФ.

Сутки вместо месяцев
Алкотестер
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

До тех пор, пока эти поправки не вступили в силу, руководство Госавтоинспекции рекомендовало «инспекторам ДПС не направлять в суды материалы по ст. 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» в случае обнаружения в организме водителей лекарственных препаратов, которые не относятся к наркотическим или психотропным веществам. Это же касается дел по ч. 3 ст. 12.27 «Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен».

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