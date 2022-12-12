ГИБДД призвала регионы не возбуждать дела за прием лекарств водителями

Сотрудники ГИБДД призвали инспекторов не возбуждать дела в случае обнаружения в организме водителей лекарственных препаратов, которые не относятся к наркотическим или психотропным веществам. Об этом сообщает 12 декабря газета «Коммерсант», указав, что ГИБДД направила свои пожелания в региональные управления.

Отмечается, что речь идет в том числе о препаратах «Фенибут», «Феназепам» и ряде антидепрессантов. Такие рекомендации будут действительны, пока Государственная дума не примет соответствующие поправки в Административный кодекс.

По данным издания, инициатива исходила от начальника Госавтоинспекции Михаила Черникова. Он предложил не направлять в суды материалы по статьям за пьяное вождение (ст. 12.8) или употребление алкоголя, наркотиков или психотропных веществ после ДТП (ч. 3 ст. 12.27), если во время медосвидетельствования в организме водителя обнаружены следы лекарств, которые не содержат алкоголя, наркотиков или психотропных веществ.

3 декабря стало известно, что водителям, принимающим определенные лекарства, не будет грозить ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения. Соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) готовит Государственная дума. Вещества, ухудшающие внимание и реакцию, входят в состав многих жаропонижающих и болеутоляющих средств, отметили наркологи.

Ранее, 5 июля, сообщалось, что столичная Госавтоинспекция предлагает создать перечень лекарственных средств, после приема которых нельзя управлять автомобилем, а также ввести специальную маркировку для таких препаратов. Наркологи отмечают, что в минимальных дозах «запрещенные» вещества содержатся даже в некоторых болеутоляющих и лекарствах от заболеваний сердечно-сосудистой системы.