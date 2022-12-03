Микстуру можно: водителям разрешат принимать лекарства

Водителям, принимающим определенные лекарства, не будет грозить ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения. Соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) готовит Государственная дума. Вещества, ухудшающие внимание и реакцию, входят в состав многих жаропонижающих и болеутоляющих средств, отмечают наркологи. Помимо КоАП, необходимо скорректировать и ПДД, чтобы эти документы соответствовали друг другу, считают юристы. Подробности — в материале «Известий».

КоАПом по лекарствам

В Государственной думе РФ готовятся поправки в КоАП, которые освободят автомобилистов от ответственности, если в организме обнаружат вещества, не относящиеся к психотропным или наркотическим, или следы таких веществ. Об этом «Известиям» рассказал заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. По его словам, изменения коснутся примечания к ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»). Сейчас в нем указаны критерии, по которым водитель считается нетрезвым.

— В этом примечании появится дополнение, по которому автолюбителю будет грозить ответственность, только если в его организме обнаружат вещества, входящие в список, утвержденный правительством РФ, — заявил Ярослав Нилов в беседе с «Известиями».

По его словам, поправки сейчас готовятся. Они будут направлены в кабинет министров для получения заключения и внесены на рассмотрение Госдумы «в ближайшие дни», подчеркнул депутат.

В конце ноября Конституционный суд РФ запретил нижестоящим судам привлекать к ответственности водителей, которые употребляли лекарства, не относящиеся к психотропным и наркотическим, но содержащие вещества, влияющие на внимание и реакцию. Также КС обязал Госдуму «незамедлительно принять меры к устранению выявленного пробела».

Различные формулировки

Неопределенность в вопросе связана с различными формулировками в ПДД и КоАП, считают юристы. По словам адвоката движения «Свобода выбора» Сергея Радько, запрет на управление автомобилем после приема некоторых препаратов есть и в том и в другом документе, однако они содержат разные трактовки.

Микстура не наркотик Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Согласно п. 2.7 ПДД, водителю запрещается управлять транспортным средством «под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание». КоАП содержит иную формулировку: «Употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, либо психотропных или иных вызывающих опьянение веществ запрещается». Из-за этого и возникали проблемы у водителей, которые приняли лекарства, в составе которых есть компоненты, официально не считающиеся наркотическими и психотропными, — отметил Радько.

По его мнению, чтобы устранить пробел в законодательстве, формулировки в ПДД и КоАП должны быть идентичными.

От антидепрессантов до жаропонижающих

Список наркотических и психотропных препаратов утвержден постановлением правительства РФ № 681 от 30 июня 1998 года. В него не входит ряд веществ, ухудшающих внимание и реакцию. Такие компоненты могут содержаться даже в привычных лекарствах, отметил врач нарколог-психиатр Александр Ковтун.

— Это как сильные антидепрессанты или анальгетики, которые отпускаются только по рецепту и их прием производится только под наблюдением врача, так и те, которые можно приобрести без рецепта. Например, некоторые спазмолитики, жаропонижающие и антигистаминные препараты, — рассказал нарколог.

Микстура не наркотик Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По словам Ковтуна, в препаратах, разрешенных к свободной продаже в аптеках, содержание веществ, влияющих на внимание и реакцию, минимально. При соблюдении доз, указанных в инструкции, опьяняющего воздействия на человека такие лекарства не оказывают. Однако до недавнего решения Конституционного суда их наличие в организме могло стать основанием для привлечения водителя к ответственности, подчеркивают юристы.

В Министерстве здравоохранения на запрос «Известий» относительно перспектив перечня «запрещенных» препаратов оперативно ответить не смогли.

Показать наглядно

Помимо поправок в КоАП, депутаты намерены обязать фармацевтические компании маркировать препараты, после которых запрещено управлять автомобилем. По словам Ярослава Нилова, такой законопроект был разработан несколько лет назад, но правительство его не поддержало.

— Мы не намерены отказываться от этой идеи и будем добиваться того, чтобы на упаковки лекарств наносилась маркировка и указывался срок, в течение которого следует воздержаться от поездки, — заявил «Известиям» парламентарий.

Микстура не наркотик Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Летом этого года с аналогичной инициативой выступил руководитель столичной Госавтоинспекции Александр Быков. Он предложил систематизировать препараты, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем, а также наносить на них символ перечеркнутого автомобиля.

По мнению экспертов, яркая маркировка «запрещенных» лекарств будет полезной для водителей. Она позволит им сразу понять, можно ли ехать на машине. При этом не нужно сверяться с перечнем всех препаратов, считают они.

— Наглядная маркировка для автомобилистов будет привычнее и понятнее любых списков и даст больший эффект, чем изучение противопоказаний в инструкции к таблеткам или микстуре. У нас уже наносится обязательная маркировка на воду, молочную продукцию и ряд других товаров. Практика показала, что особых трудностей с этим не возникает. Производители лекарств вполне могут помечать «запрещенные» препараты яркими изображениями, показывающими, что после приема этого лекарства за руль нельзя, — рассказал «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.