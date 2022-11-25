Дали на липу: как обходят правила выдачи справок для водителей

Несмотря на проверки и ужесточения законодательства, автошколы и предприниматели продолжают обходить правила медосвидетельствования водителей . Они активно предлагают приобретать справки 003-в/у, чтобы не мотаться по врачам . Корреспондент «Известий» купил документ со всеми необходимыми подписями и печатями, а в автошколе его спокойно приняли. Кроме того, получить справку можно в мессенджерах — даже тем, кто состоит на учете у психиатра . Однако там высока вероятность нарваться на мошенников. Эксперты считают, что процедуру медосвидетельствования надо сделать комфортнее для людей — только тогда россияне перестанут покупать справки.

Как настоящая

Согласно ФЗ «О безопасности дорожного движения», для допуска к экзамену и замены водительского удостоверения гражданин должен пройти осмотр у терапевта, офтальмолога, психиатра, нарколога (для категорий А, В), а также невролога, отоларинголога и специалиста ЭЭГ (для C, D, CE, DE, Tm и Tb).

Для того чтобы сэкономить время, россияне привыкли просто покупать медицинские справки 003-в/у у частных организаций. С этим попытались бороться , ужесточая требования к работе автошкол. Например, с 1 марта 2022 года МВД России установило новый порядок взаимодействия подразделений Госавтоинспекции с образовательными организациями, подготавливающими водителей.

По нему автошколы не позднее чем за 10 рабочих дней до начала практики должны направлять в экзаменационное подразделение ГИБДД список обучающихся (сейчас — не позднее 30 дней до окончания обучения). Это было сделано, чтобы в ГИБДД могли оперативно проверить, нет ли в списках ранее лишенных прав или людей с медицинскими противопоказаниями. Кроме того, планировалось проверять организации, выдающие медсправки.

Дали на липу Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Прошло восемь месяцев, но ситуация с медосвидетельствованием принципиально не изменилась , выяснили «Известия». Некоторые организации даже устраивают агрессивный маркетинг и предлагают оформить справку рядом с ГИБДД. Один из таких продавцов спросил у корреспондента «Известий» только о прописке и уточнил, не проверяют ли его.

— За 20 минут ты получишь справку, которую оформляют минимум неделю. В деньгах не потеряешь, так как стоить будет так же, как у врачей , — агитировал продавец.

Цена услуги — 5,5 тыс. рублей. За столом, где оформляются документы, лежали те самые справки 003-в/у. Они похожи на настоящие : на той, которую дали корреспонденту, стоит печать. На ней две организации: клиника «Доктор рядом» и ООО «Контакт-Т». Судя по открытым базам данных, последняя фирма занимается торговлей морепродуктами, бытовыми товарами и недвижимостью. А вовсе не медициной. На бланке стоит подпись врача Анара Гасанова. Его данные есть на сайте, который представляет клинику «Доктор рядом», но портал отличается от официального сайта этой сети. По данным СПАРК, Гасанов также совладелец компании «Контакт-Т». «Известия» записались к нему на прием, чтобы выяснить, как он смог обследовать незнакомого пациента дистанционно?

Доктор Гасанов, однако, поспешил укрыться в подсобке и говорить отказался наотрез .

— Это стерильное место, вы сюда не имеете права заходить! — заявил он.

С вероятно поддельной справкой «Известия» отправились в автошколу. Но там ничего не заподозрили. На столе у администратора оказалась стопка точно таких же справок.

Дали на липу Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

На любой запрос

Но ходить вокруг районных отделений ГИБДД совсем необязательно. Справку 003-в/у могут сделать и дистанционно — через мессенджер. Достаточно вбить в поиске название документов, и пользователю будут предложены десятки соответствующих сообществ. В среднем цена на справку варьируется от 2 тыс. до 7 тыс. рублей в зависимости от продавца и ситуации заказчика . Например, если человек состоял на учете в наркологическом диспансере, то документ будет дороже.

— У меня справка настоящая. За то, что состояли на учете, конечно, надо минимум 10 тыс. брать, но я вхожу в положение , — рассказал продавец. — Гарантии не могу дать, все проходят, будем надеяться, что проверок не будет.

Но не все оформители справок столь откровенны и «добросовестны». В другом сообществе продавец согласился сделать справку и дал номер банковской карты, на которую необходимо было перевести 2 тыс. рублей. На следующий день он перестал отвечать на сообщения .

Автошколы тоже пытаются заработать на медицинских справках. Но бизнес усложнился из-за недавних проверок правоохранительных органов.

— Сейчас у нас справку нельзя сделать, но, может быть, через какое-то время получится . Шерстить очень стали в ГАИ в последние месяцы. Она (справка) нормальная, официальная, но у ГИБДД там свои какие-то ориентиры. Проверяют, кто и где делал, диспансеры, запросы отправляют. Учеников тоже стали дергать из-за проверок, — рассказал «Известиям» администратор столичной автошколы.

Дали на липу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Редко и метко

Проблема в том, что определить, кто действительно проходил медосмотр, а кто нет, крайне тяжело . В ГИБДД не ведут статистику по количеству экспресс-документов, а главный способ борьбы с ними — смена формата, рассказал член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов.

В сложившейся ситуации вся ответственность лежит на медучреждениях, считает президент национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева.

— У организаций, которые обучают водителей, нет лицензий на выдачу этих справок . Документы могут быть настоящие, но весь вопрос в том, каким путем они были получены, — рассказала «Известиям» эксперт.

Продажа медицинских справок может привести к необратимым последствиям. ДТП с участием пьяных водителей — не редкость, и почти все они с летальным исходом, полагает майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

— Не стоит забывать, что медосмотр проходят не только будущие водители, но и те, кто был лишен удостоверений. А теперь представьте, что гражданина уже ловили на грубейшем нарушении, а он через год приходит, быстренько делает левую справку и вновь выезжает на дорогу . Такой водитель и дальше будет чувствовать безнаказанность, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт.

Большинство ограничений в получении прав идут со стороны психиатрии и наркологии, подчеркнул психиатр-нарколог Василий Шуров. И это не случайно.

— Люди, состоящие на учете, принимающие серьезную терапию, во-первых, в силу болезненного состояния они не могут адекватно оценивать дорожную ситуацию, а во-вторых, под психотропной терапией и скорость реакции снижена , и умение принять правильное решение, и вообще определиться, когда садиться за руль, а когда не стоит. Если такой человек купил справку и попал в ДТП, он сам избежит наказания из-за своего диагноза. Но пострадавшим легче от этого не будет, — пояснил врач.

Дали на липу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Благодаря проверкам продажи справок стали более редким явлением, считает Петр Шкуматов.

— Не так уж и много организаций, которые сейчас готовы рисковать лицензией из-за продажи медицинских документов, — рассказал «Известиям» эксперт.

Он подчеркнул, что получить справку в короткие сроки можно и легально.

— У нас есть поликлиники, которые быстро проводят медосмотр и дают документ . Конечно, если у человека будут обнаружены какие-либо отклонения, то его направят на более подробное освидетельствование, — отметил Петр Шкуматов.

Для того чтобы полностью исключить возможность оформить справку без медицинского осмотра, необходимо сделать более комфортной саму процедуру медосвидетельствования, считает майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

Пока же нелегальный бизнес по подделке справок процветает. Возможно, потому что он выгоден всем участникам процесса: медучреждениям, автошколам, да и самим будущим водителям — среди них всегда достаточно тех, кто охотно платит.