В своей полосе

Выезд на встречную полосу в нарушение ПДД — одна из основных причин автоаварий с наиболее тяжкими последствиями. Перед Госавтоинспекцией стоит задача минимизировать риск таких ДТП. Полтора года назад в Калужской области стартовал пилотный проект по повышению безопасности дорожного движения. План мероприятий в рамках этого проекта рассчитан до 2025 года. Но уже сейчас есть основания говорить о его эффективности. За десять месяцев 2022 года число жертв ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, снизилось на треть. Как удалось достичь таких результатов, выясняли «Известия».

Лоб в лоб

Калужскую область в качестве пилотного региона нового проекта выбрали не случайно. Как показал анализ аварийности за последние пять лет, каждое восьмое ДТП, зарегистрированное в области, было связано с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. Динамика, с которой едва ли не каждый год росло количество лобовых столкновений, определенно вызывала тревогу. В 2016 году количество таких ДТП увеличилось на 37,2%, в 2018-м — на 27,7%, а в 2020-м — на 18,8%.

По словам начальника управления Госавтоинспекции Калужской области полковника полиции Алексея Холопова, количество автомобильных аварий, связанных с выездом на встречную полосу, в прошлом году в регионе снова выросло. Увеличилось и число погибших в них людей.

— За первое полугодие 2021 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года число погибших увеличилось на 36%, — отметил он.

Поэтому правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения приняла решение запустить новый проект именно в Калужской области. Госавтоинспекция вместе с властями региона разработала план необходимых мероприятий.

Разделить, чтобы не множить

Реализация началась в мае 2021 года и довольно скоро дала ощутимые результаты.

— По итогам десяти месяцев текущего года количество ДТП, произошедших по причине выезда на встречную полосу, сократилось на треть (–33,3%), число погибших в них людей снизилось на 45%, а раненых — почти на 42%, — подчеркнул руководитель Госавтоинспекции Калужской области.

Большая часть, а точнее — 80% всех автомобильных дорог в регионе, — это двухполосные трассы. Соответственно, такой маневр, как обгон, водители здесь совершают часто. Впрочем, и на 880 км четырёхполосных федеральных трасс, проходящих через Калужскую область, ДТП на полосе дороги, предназначенной для встречного движения, случаются часто, — отметил Алексей Холопов.

Поэтому одними из первоочередных задач проекта стали разделение транспортных потоков и снижение вероятности выезда на полосу встречного движения. За полтора года несколько десятков километров дорог было оборудовано металлическими и тросовыми барьерами, отделяющими встречную полосу движения. Меры моментально дали эффект.

— Только на одном двухкилометровом участке региональной дороги, где в прошлом году был установлен барьер, разделяющий транспортные потоки, удалось предотвратить девять ДТП с потенциальным выездом на встречную полосу, — рассказал замначальника управления эксплуатации развития автодорог министерства транспорта Калужской области Станислав Буравцов.

«Мы буквально прошагали всё ногами»

По словам Буравцова, большинство дорог в регионе было спроектировано и построено еще во времена СССР. За это время интенсивность движения транспорта значительно увеличилась. В результате некоторые участки трасс в современных условиях дорожного движения не позволяют безопасно совершить обгон. Начав маневр, автомобилисты зачастую просто не успевают вернуться в свою полосу из-за того, что отрезки, на которых разрешено обгонять, слишком короткие, пояснил он.

— Мы буквально прошагали всё ногами и просмотрели места, где обгон осуществлять небезопасно. В нынешнем году ликвидировано 58 таких участков, в прошлом — около 50, — отметил Станислав Буравцов. — Даже наличие дорожного знака «Обгон запрещен» и сплошной линии разметки не заставляет водителя отказаться от безрассудного маневра.

По мнению Буравцова, зачастую это связано с тем, что у автомобилистов просто сдают нервы, поскольку они не знают, когда можно будет безопасно совершить обгон. В такой ситуации самое правильное решение — установка табличек, информирующих автомобилистов о зоне действия запрещающего знака.

— Это делается для того, чтобы водитель понимал: через какое-то расстояние будет участок, на котором можно будет безопасно осуществить маневр. Отсутствие информации провоцирует ситуацию, при которой водитель теряет терпение и в нарушение ПДД выезжает на полосу встречного движения. Эту ситуацию надо исключить. Поэтому и устанавливаются дополнительные информационные таблички, — рассказал Станислав Буравцов.

Он также отметил, что в рамках пилотного проекта было принято решение о модернизации существующих стационарных и мобильных комплексов, фиксирующих превышение скорости.

— Теперь эти комплексы фиксируют еще и нарушение выезда на встречную полосу. Сейчас в области 43 таких участка. На 13 из них работают передвижные комплексы на базе автомобилей, — сообщил он.

По вопросам культуры

Разделительные барьеры, новая, запрещающая обгон разметка и дорожные знаки с дополнительными информационными табличками — всё это, безусловно, способствует снижению количества ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, признают в Госавтоинспекции Калужской области. И все-таки ключевая роль в решении проблемы отводится повышению правосознания и культуры вождения водителей.

По словам руководителя региональной Госавтоинспекции Алексея Холопова, зачастую причинами выезда на встречную полосу в запрещенных местах становятся «недостаточная дисциплинированность и низкая социальная ответственность части автомобилистов».

— В ходе работы сотрудников Госавтоинспекции с водителями выяснилось, что далеко не все знают об административной ответственности, которая грозит за данное правонарушение. А она достаточно серьезная: штраф 5 тыс. рублей, а при повторном нарушении лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. За десять месяцев этого года было оформлено 7,3 тыс. административных материалов, связанных с выездом на встречную полосу движения, — рассказал руководитель Госавтоинспекции Калужской области.

По его мнению, решить проблему выезда на встречную полосу исключительно установкой разделительных барьеров и запрещающих знаков не получится. Надо менять поведенческие установки водителей, уверен Алексей Холопов.

— На всех дорогах разделители не поставишь. Люди выезжают в другие регионы, где еще что-то не достроено. Ключевой вопрос, на который нужно делать акцент, — это тщательная, кропотливая работа с участниками дорожного движения, пропаганда безопасного и законопослушного поведения на дороге, — считает полковник полиции Алексей Холопов.

Он отметил, что в вопросах повышения дорожной безопасности, в том числе предотвращения выездов на полосу встречного движения, областная Госавтоинспекция активно взаимодействует с региональной Ассоциацией автомобильных школ.

Кроме того, при участии региональной Госавтоинспекции были разработаны и установлены вдоль дорог билборды. Они предупреждают водителей о том, что впереди опасный участок дороги, о том, что не следует разговаривать за рулем по телефону, пересекать линию дорожной разметки без особой надобности и торопиться. Простые вроде бы вещи, по словам руководителя Госавтоинспекции Калужской области, дают значимый результат.

На очереди — другие регионы

Проект по повышению безопасности дорожного движения в Калужской области рассчитан до 2025 года. По плану через два года все четырехполосные дороги региона должны быть оборудованы разделительными барьерами. Кроме того, продолжатся модернизация систем фотовидеофиксации и реконструкция участков трасс, где обгон потенциально опасен.

Но уже сейчас можно говорить о том, что пилотный проект, запущенный в Калужской области, доказал свою эффективность. В ближайшее время аналогичные проекты, направленные на снижение рисков ДТП на встречной полосе движения и, как следствие, на повышение уровня безопасности на наших дорогах, будут запущены и в других регионах страны, заверили в ГУОБДД МВД России.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».