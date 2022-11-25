Вокруг шум: громких водителей планируют штрафовать

Штрафы для любителей пошуметь на дороге в ночные часы могут существенно увеличить. Московская городская дума обсудила законопроект о внесении поправок в КоАП РФ. Проблема ночного шума никак не решалась многие годы, а лишь нарастала с появлением на дорогах столицы и других городов большого количества громыхающих автомобилей и мотоциклов. Если поправки одобрят, то выявлять нарушителей будут шумомеры; водителей ожидают штрафы от 5 до 30 тыс. рублей. Подробнее — в материале «Известий».

Шумовая завеса

Треть всех обращений москвичей в Роспотребнадзор связана с шумом в городе. Такие данные на заседании в среду привел председатель комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников. Он уточнил, что проблема комплексная: это и вечеринки в ночное время, и ремонтные работы, и бары на первых этажах, и навязчивая реклама с мегафонами.

Отдельно в Мосгордуме обратили внимание на автомобили и мотоциклы без глушителей. По сути, проблема игнорировалась годами. Стритрейсеры, байкеры и просто любители пошуметь каждый летний сезон раздражают горожан ревом своих двигателей. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников подчеркнул, что обычным законопослушным автомобилистам ничего не угрожает. Штрафы коснутся «отмороженных» водителей, которые, несмотря на свою немногочисленность, умудряются оставлять без сна целые районы города.

Вокруг шум_2 Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Бороться с ревом моторов планируют по аналогии с контролем скорости: громкость будут фиксировать камеры с шумомерами; штраф за нарушение придет автоматически. Размещаться шумомеры будут прежде всего в тех районах, откуда поступает больше всего жалоб. Одно из таких мест — Патриаршие пруды. Кроме того, приборы могут появиться вблизи больниц, домов ветеранов, домов престарелых. По словам столичных парламентариев, необходимая техника уже используется в Европе, в России нужно решить вопросы с ее сертификацией.

Правительство РФ поддержало проект, но предложило внести несколько изменений. Первое — требования к шумомерам должны быть определены федеральным законодательством: что это за устройство, как оно работает, как получает допуск к применению и т.д. Во-вторых, кабмин посоветовал прописать предельный размер штрафа. В редакции Мосгордумы содержалась норма о санкции «свыше 5 тыс. рублей». Правительство считает, что максимальный штраф должен составить 30 тыс. рублей.

Планируется, что регионы также смогут прописать новые, куда более ощутимые штрафы. При этом и Москва, и субъекты получат право назначать санкции в зависимости от типа двигателя и транспортного средства — чем мощнее, тем выше плата за шум.

Вокруг шум_1 Фото: Global Look Press/FrankHoermann/SVEN SIMON

— Для многих из них, потративших на тюнинг авто сотни тысяч и даже миллионы рублей, несколько сотен действовавшего до недавнего времени штрафа — насмешка, издевка! — сетует председатель комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов. Сейчас штраф составляет всего 500 рублей.

Вместе с тем парламентарии признают: штрафные санкции не панацея. Главная цель — добиться ответственности от водителей и снизить шумовое загрязнение в городе.

Ждать пришлось долго

Документ сдвигает с мертвой точки давнюю проблему. Еще в 2002 году был принят закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве». Его задача — регулировать вопросы, связанные с шумным ремонтом по соседству, прослушиванием громкой музыки, а также громкими работами на стройплощадке и запуском фейерверков. Однако москвичи до сих пор сталкиваются с проблемами.

Дело в том, что действующие нормы о тишине и покое граждан относятся к региональному законодательству, а полиция не может составлять протоколы о правонарушениях, поскольку МВД — это федеральный орган исполнительной власти , пояснила руководитель объединения «Моя Москва» в Мосгордуме Елена Николаева. Она напомнила, что полиция перестала исполнять региональные КоАПы после реформы 2011 года .

«Что делает человек, которого разбудили в два часа ночи соседи, музыка, крики или шум стройки? Конечно, звонит в полицию, — рассуждает член комиссии МГД по экономической и социальной политике Екатерина Енгалычева. — Полиция приезжает, а им не открывают дверь или не впускают на территорию строительного объекта <...>. Москвичи жалуются на нарушения тишины по ночам, просят помочь, а их отправляют в ОАТИ или ДПИООС, которые отвечают на жалобы в течение 30 дней. Заявителю же нужна помощь здесь и сейчас».

Как пояснил Александр Семенников , в случае с шумными водителями соглашение между МВД и правительством Москвы не потребуется, потому что речь идет о привлечении к ответственности в режиме онлайн, как, например, в случае с превышением скорости или непристегнутым ремнем.

Как борются с шумом сейчас

Требования к громкости транспортных средств есть и в настоящем законодательстве, они установлены в ст. 8.23 КоАП РФ, рассказал «Известиям» адвокат Константин Ерохин. Если автомобиль или мотоцикл превышает нормативы уровня шума (равно как и содержания загрязняющих веществ в выбросах), это наказывается штрафом в 500 рублей.

— Как видно, сумма штрафа тут номинальная, символическая. Конечно, любителей громких транспортных средств она испугать не может, — говорит эксперт. — Хочется также отметить, что для оформления этого штрафа необходимо составление протокола и другая бюрократическая работа, что делает его максимально непривлекательным и для самих сотрудников контролирующих органов.

По словам адвоката, есть еще одна особенность, связанная с тем, что обычно уровень шума заводского транспортного средства соответствует норме, и речь в большинстве случаев ведется про модифицированные (тюнингованные) транспортные средства. К таким автомобилям также применяются нормы о необходимости согласования с ГИБДД всех изменений конструкции. Следовательно, подобное «шумное» транспортное средство также могут забрать на штрафстоянку и выписать владельцу штраф по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

В целом же предельный уровень шума автомобилей категории M1, N1, L не должен быть выше 96 дБА. Для транспортных средств категории М2, N2 максимально допустимый уровень шума составляет 98 дБА. Для автомашин категории М3, N3 максимальный уровень шума не должен превышать 100 дБА.

— Наличие штрафов за изменение устройства, думаю, поможет решить ситуацию. Отдельно важно, чтобы вопрос был не в самом штрафе, а в необходимости приведения устройства в исходное положение — так как это сложная и нудная процедура. Упор нужно делать именно на дискомфорт нарушителя, чтобы ему было лень в следующий раз что-то менять , — считает Константин Ерохин. — Конечно, штрафы тоже помогут решить проблемы. Несмотря на то что я сторонник, например, снижения штрафов за парковку, разметку и т.д., в ситуации с шумным транспортом это адекватная мера, направленная на спокойную жизнь сотен и даже тысяч других людей.

Ранее партия «Новые люди» предложила более жесткое наказание за шум на дорогах — штраф в 100 тыс. рублей, три месяца на штрафстоянке и семь дней общественных работ. Инициатива появилась по результатам опроса более 80 тыс. жителей из 15 регионов России. Почти 70% опрошенных сталкивались с проблемой шума и признали, что она их беспокоит.

Сейчас помимо прочего водителя могут оштрафовать за громкую музыку в салоне машины, если из-за гремящих динамиков он не услышал сирену скорой помощи. За нарушение можно получить не только штраф до 5 тыс. рублей, но и лишиться прав до года.