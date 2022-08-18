Много шума не надо: ответственность за тишину в домах хотят возложить на УК
На управляющие компании предложили возложить новую обязанность — следить за соблюдением тишины в домах и в случае нарушений обращаться в полицию. Такая идея представлена в обращении «Деловой России» в Минстрой. С копией документа ознакомились «Известия». Инициативу поддерживают в Госдуме. При этом владельцы квартир должны уведомлять УК о начале ремонта, считают авторы инициативы. Мера может позволить эффективнее привлекать нарушителей к ответственности, сказали эксперты. Но в то же время нельзя допустить появления новой строки в платежках ЖКХ в связи с новой обязанностью УК, считают специалисты.
Дом и тишина
В России предложили обязать управляющие компании (УК) следить за соблюдением тишины в многоквартирных домах, а в случае нарушений сообщать об этом в органы внутренних дел. Соответствующее обращение в Минстрой направила «Деловая Россия» за подписью члена генсовета организации Владимира Прохорова. На владельцев же квартир хотят возложить обязанность сообщать УК о начале ремонта. «Известия» направили запросы в Минстрой и МВД.
— В Госдуме в предстоящую осеннюю сессию мы планируем проработать вопрос контроля выполнения жителями требований закона тишины. Сейчас такого правового регулирования нет, — сказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Помощь в этом вопросе действительно могут оказывать управляющие компании, считает депутат. Например, УК может проводить профилактические мероприятия, напоминая жителям о действующем законодательстве и возможных санкциях, отметил он.
Ни участковые, ни полиция не могут 24 часа в сутки контролировать, ведут ли соседи ремонтные работы согласно правилам, сказал Владимир Прохоров. УК могут быть прямым и самым действенным коммуникатором с органами правопорядка, полагает он. Реализация инициативы позволит обеспечить защиту прав всех жильцов, а также повысит эффективность привлечения нарушителей к ответственности, сказал Владимир Кошелев.
— Сотрудники УК могут помогать фиксировать нарушения. Они находятся в шаговой доступности, могут прийти и зафиксировать в своем протоколе нарушение законодательства до приезда сотрудников полиции, — добавил парламентарий.
Управляющая организация может провести разъяснительную беседу, составить акт, выдать нарушителю претензию, пригласить участкового, согласна член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян. Клиентоориентированные компании уже сейчас ведут такую работу, у них налажен контакт с советами домов, консьержами и полицией для защиты интересов жителей, сказала она.
— Поддерживаем инициативу: фактически мы как УК уже частично делаем это. А именно взаимодействуем с нашими клиентами в формате «одного окна», то есть со всеми вопросами, проблемами и предложениями жители идут в управляющую компанию, и мы берем в работу каждое обращение, — рассказал заместитель генерального директора группы «Комфорт» Дмитрий Ариничев.
Дополнительный контроль за тишиной особенно актуален сейчас, когда многие граждане работают удаленно из дома, отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.
Соблюсти баланс
Работа УК может осложниться, поскольку у них появятся дополнительные обязанности и, как следствие, новые затраты, сказала руководитель департамента контроля качества юридической службы Amulex.ru Нурида Ибрагимова. Речь о создании рабочих мест для сотрудников, которые будут разрешать подобные конфликты, либо об увеличении числа должностных обязанностей для уже имеющегося штата, пояснила она.
— Важно, чтобы в связи с этим не появилась дополнительная строчка в платежных документах — то есть мера не сказалась на стоимости услуг для граждан, — сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Проблему можно решить, если за такую услугу с повышением цены жители будут голосовать на общем собрании собственников, считает Дмитрий Ариничев. Стоит разработать четкие правила контроля соблюдения тишины со стороны УК и закрепить их в законе, добавил он.
По мнению генерального директора ПАО ГИТ Валерия Ковалева, инициатива не совсем логична: роль посредника — не свойственная для УК деятельность. Компании не занимаются наведением общественного порядка, пояснил он. Для этого есть полиция, подчеркнул эксперт.
Управляющие организации не имеют права решать конфликты между соседями, согласна эксперт общественного совета при Минстрое Татьяна Вепрецкая.
— УК может влиять на нарушителей только проведением переговоров, предупреждением и фиксацией нарушения. Во всем остальном они ограничены законодательством, — сказала Нурида Ибрагимова.
Чтобы ввести дополнительные обязанности для УК, нужно дать им и новые полномочия, добавил Валерий Ковалев.
Но помощь УК в привлечении к административной ответственности может заключаться в создании доказательной базы, подчеркнула Нурида Ибрагимова. Зачастую к моменту приезда правоохранительных органов злостные нарушители прекращают шуметь и для доказательства требуются свидетельские показания, аудио- и видеоматериалы, рассказала юрист.
Если потенциальные нарушители будут знать, что в доме ведется дополнительный контроль за соблюдением тишины со стороны управляющей организации, то количество таких случаев может снизиться, но незначительно, считает директор УК «Юнисервис» Виталий Симак.