Много шума не надо: ответственность за тишину в домах хотят возложить на УК

На управляющие компании предложили возложить новую обязанность — следить за соблюдением тишины в домах и в случае нарушений обращаться в полицию. Такая идея представлена в обращении «Деловой России» в Минстрой. С копией документа ознакомились «Известия». Инициативу поддерживают в Госдуме. При этом владельцы квартир должны уведомлять УК о начале ремонта, считают авторы инициативы. Мера может позволить эффективнее привлекать нарушителей к ответственности, сказали эксперты. Но в то же время нельзя допустить появления новой строки в платежках ЖКХ в связи с новой обязанностью УК, считают специалисты.

Дом и тишина

В России предложили обязать управляющие компании (УК) следить за соблюдением тишины в многоквартирных домах, а в случае нарушений сообщать об этом в органы внутренних дел . Соответствующее обращение в Минстрой направила «Деловая Россия» за подписью члена генсовета организации Владимира Прохорова. На владельцев же квартир хотят возложить обязанность сообщать УК о начале ремонта. «Известия» направили запросы в Минстрой и МВД.

— В Госдуме в предстоящую осеннюю сессию мы планируем проработать вопрос контроля выполнения жителями требований закона тишины. Сейчас такого правового регулирования нет, — сказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Помощь в этом вопросе действительно могут оказывать управляющие компании, считает депутат. Например, УК может проводить профилактические мероприятия, напоминая жителям о действующем законодательстве и возможных санкциях , отметил он.

Много шума Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ни участковые, ни полиция не могут 24 часа в сутки контролировать, ведут ли соседи ремонтные работы согласно правилам, сказал Владимир Прохоров. УК могут быть прямым и самым действенным коммуникатором с органами правопорядка , полагает он. Реализация инициативы позволит обеспечить защиту прав всех жильцов, а также повысит эффективность привлечения нарушителей к ответственности, сказал Владимир Кошелев.

— Сотрудники УК могут помогать фиксировать нарушения . Они находятся в шаговой доступности, могут прийти и зафиксировать в своем протоколе нарушение законодательства до приезда сотрудников полиции , — добавил парламентарий.

Управляющая организация может провести разъяснительную беседу, составить акт, выдать нарушителю претензию, пригласить участкового, согласна член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян. Клиентоориентированные компании уже сейчас ведут такую работу, у них налажен контакт с советами домов, консьержами и полицией для защиты интересов жителей, сказала она.

— Поддерживаем инициативу: фактически мы как УК уже частично делаем это. А именно взаимодействуем с нашими клиентами в формате «одного окна», то есть со всеми вопросами, проблемами и предложениями жители идут в управляющую компанию, и мы берем в работу каждое обращение, — рассказал заместитель генерального директора группы «Комфорт» Дмитрий Ариничев.

Дополнительный контроль за тишиной особенно актуален сейчас, когда многие граждане работают удаленно из дома , отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Соблюсти баланс

Работа УК может осложниться, поскольку у них появятся дополнительные обязанности и, как следствие, новые затраты , сказала руководитель департамента контроля качества юридической службы Amulex.ru Нурида Ибрагимова. Речь о создании рабочих мест для сотрудников, которые будут разрешать подобные конфликты, либо об увеличении числа должностных обязанностей для уже имеющегося штата, пояснила она.

— Важно, чтобы в связи с этим не появилась дополнительная строчка в платежных документах — то есть мера не сказалась на стоимости услуг для граждан , — сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Много шума Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Проблему можно решить, если за такую услугу с повышением цены жители будут голосовать на общем собрании собственников , считает Дмитрий Ариничев. Стоит разработать четкие правила контроля соблюдения тишины со стороны УК и закрепить их в законе, добавил он.

По мнению генерального директора ПАО ГИТ Валерия Ковалева, инициатива не совсем логична: роль посредника — не свойственная для УК деятельность. Компании не занимаются наведением общественного порядка , пояснил он. Для этого есть полиция, подчеркнул эксперт.

Управляющие организации не имеют права решать конфликты между соседями, согласна эксперт общественного совета при Минстрое Татьяна Вепрецкая.

— УК может влиять на нарушителей только проведением переговоров, предупреждением и фиксацией нарушения . Во всем остальном они ограничены законодательством , — сказала Нурида Ибрагимова.

Чтобы ввести дополнительные обязанности для УК, нужно дать им и новые полномочия , добавил Валерий Ковалев.

Но помощь УК в привлечении к административной ответственности может заключаться в создании доказательной базы , подчеркнула Нурида Ибрагимова. Зачастую к моменту приезда правоохранительных органов злостные нарушители прекращают шуметь и для доказательства требуются свидетельские показания, аудио- и видеоматериалы, рассказала юрист.

Если потенциальные нарушители будут знать, что в доме ведется дополнительный контроль за соблюдением тишины со стороны управляющей организации, то количество таких случаев может снизиться, но незначительно, считает директор УК «Юнисервис» Виталий Симак.