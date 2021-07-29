Себе на УК: в России хотят отменить лицензии для управляющих компаний

В России предлагают отменить лицензирование управляющих компаний (УК) , которые занимаются обслуживанием жилых домов. Его можно заменить на обязательное вступление таких фирм в саморегулируемые организации (СРО), считают члены комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое. Там «Известиям» заявили, что направят предложение на рассмотрение в министерство. На практике идея может означать отказ от контроля жилинспекции, но появление механизма страхования ответственности УК перед жильцами со стороны СРО, пояснили эксперты. Вероятно, рынок еще не готов к такой новации, но со временем может к этому прийти, полагают в отрасли.

На пути к саморегулированию

В России предложили отменить лицензии для управляющих компаний (УК) и заменить их на обязательное вступление в СРО . Такой вопрос обсуждали на заседании комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое в присутствии представителя ведомства. Предложение членов комиссии направят в министерство, сообщили «Известиям» в совете.

Лицензия выдается на юридическое лицо, при этом каждый дом под управлением компании включается в специальный реестр . Предприниматель получает разрешение на управление определенным числом объектов, для чего нужны соответствующие финансовые, кадровые, хозяйственные ресурсы, пояснил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Лицензии выдают и отзывают региональные государственные жилищные инспекции (ГЖИ).

Механизм был введен в 2014 году как вынужденная мера, напомнил зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. До этого на рынке было много мошенников, которые регистрировались в офшорах, выставляли двойные квитанции, иногда злоумышленники копили долги перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) и исчезали , рассказал Павел Склянчук.

Себе на УК Фото: РИА Новости

Предполагалось, что это временная мера. В 2013 году на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что период лицензирования нужно «просто пройти». « Вначале могут быть лицензии, а потом, когда уже возникнут нормальные управляющие компании, через какое-то время, через три, пять, семь лет, можно перейти к саморегулированию », — говорил он.

Государственное лицензирование направлено в первую очередь на определение квалификации организаций, сказал эксперт комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое, вице-президент компании «Фортум» Парвиз Абдушукуров. Поэтому этот инструмент так полностью и не решил проблему мошенничества, когда УК, лишившись лицензии, меняет название и возвращается к управлению тем же домом , отметил он. Кроме того, компании зачастую сталкиваются с административными барьерами при получении лицензии, отметил член общественного совета при Минстрое, исполнительный директор СРО НП «УК ЖКК Югры» Александр Тарасенко.

По словам директора направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирины Генцлер, зачастую собственникам сложно сменить УК из-за лицензирования . Дом числится за компанией, пока ГЖИ не вычеркнет его из реестра. И решение собственников может не выполняться, если оно по каким-то причинам расходится с мнением инспекции, пояснила она.

В числе других сложностей с лицензированием: неправильная квалификация лицензионных нарушений, превышение полномочий проверяющими, неправомерные отказы в выдаче лицензии или ее аннулирование, незаконное бездействие или отказы во включении дома в реестр лицензий, отметила кандидат юридических наук, член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян. Эти проблемы на руку другим УК, которые берут под управление дома через фальсификации решений собраний собственников, рассказала она.

Себе на УК Фото: РИА Новости/Владимир Баранов

— Нужно создать механизм компенсации убытков, если УК не выполняет свои обязательства. СРО предполагает компенсационные фонды . И благодаря денежной ответственности саморегулируемые организации крайне ответственно принимают компании в свои ряды, — подчеркнул Парвиз Абдушукуров.

Трудности перехода

За годы существования лицензирования в сфере управления домами удалось навести относительный порядок, сказал Павел Качкаев. Сейчас существует четкий список лицензированных УК, которые обязаны публиковать сведения о себе в ГИС ЖКХ. А до 2014 года вообще было неизвестно, какие компании работали на рынке и сколько их.

— Качество управления улучшилось: ответственность УК повысилась. Но всё же пока работа управляющих компаний находится на довольно низком уровне, — сказал Павел Качкаев.

По данным НП «ЖКХ Контроль», на управление домами жалуются почти 12% россиян. Еще более 15% отмечают неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт подъездов. Ежегодно проходит более 3 тыс. судебных заседаний по оспариванию штрафов за нарушение лицензионных требований, сказала Сусана Киракосян.

Сегодня ГЖИ по жалобам собственников, например за грязные подъезды, может выписывать штрафы УК, отметил Павел Качкаев. Но компании выплачивают их из денег, собранных с жильцов на содержание дома, — в итоге страдают сами же жалующиеся, указал парламентарий. Наказывать нужно не собственника, а конкретное должностное лицо, которое выполняет свою работу некачественно, считает он.

Себе на УК Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Следует отменить лицензирование на конкретные дома, но не полностью перекраивать законодательство , высказала мнение советник мэра Москвы по ЖКХ Светлана Разворотнева.

Для перехода к СРО нужно создать единые инструменты оценки качества работы всех членов, считает Ирина Генцлер. Так контрольно-надзорные функции будут сняты с госоргана, указала эксперт. Но при этом СРО нужно отказаться от компенсационных фондов, а страховать ответственность УК перед потребителями, полагает она.

— Нужно идти путем совершенствования Жилищного кодекса в части управления домами и лицензирования УК, параллельно развивать СРО в жилищной сфере . После того как УК вступят в СРО, лицензирование отомрет само по себе, — считает Павел Качкаев.

Если сегодня отменить лицензирование, пока полностью не налажена работа ГИС ЖКХ, в которой компании должны публиковать данные о своей деятельности, может вернуться ситуация начала 2000-х годов , высказал мнение Павел Склянчук. Сегодня переход полностью на СРО преждевременен, считает он.

Себе на УК Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

По мнению гендиректора ПАО «ГИТ» Сергея Минко, также необходимо придать силу договорам между жильцами и УК: если граждане выбрали компанию, и она соблюдает условия договора, то расторжение соглашения с ней обязует собственников компенсировать расходы УК или недополученную прибыль. Так компании будут заинтересованы выполнять работу максимально качественно, считает он.