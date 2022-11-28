Мыть, а не пить: незамерзайку с метанолом хотят легализовать

Общественники обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой разрешить производство незамерзающей жидкости для стеклоомывателя на основе метилового спирта. Они отмечают, что запрет на ее изготовление фактически не соблюдается. При этом незамерзающая жидкость, содержащая метанол, официально разрешена в большинстве стран с суровым климатом, свидетельствуют эксперты. Так ли опасна метиловая незамерзайка, выясняли «Известия».

Выйти из тени

Национальный автомобильный союз (НАС) просит правительство отменить запрет на производство незамерзающей жидкости на основе метилового спирта. С оответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину направил президент НАС Антон Шапарин (копия имеется в распоряжении «Известий»).

В своем обращении он отмечает, что запрет на выпуск такой назамерзайки массово нарушается, что подтверждается контрольными закупками Роспотребнадзора, в ходе которых постоянно выявляется продукция с метанолом. Шапарин подчеркивает, что основной причиной введения запрета было употребление отдельными гражданами метанола как суррогата алкогольных напитков, что приводит к тяжелейшим последствиям для здоровья. Вместе с тем компании, выпускающие метиловый спирт в промышленных объемах, после введения санкций оказались в тяжелом положении.

По стопам ОПЕК Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

«Экспортные каналы сбыта российского метанола в настоящее время фактически заблокированы ввиду ограниченности российских мощностей по перевалке. Производители метанола вынуждены продавать продукцию в страны Азии по минимальным ценам, чтобы не допустить остановки производства», — говорится в письме.

По мнению Шапарина, снятие запрета на выпуск незамерзайки, содержащей метиловый спирт, окажет поддержку отечественным производителям метанола, позволит «сохранить и увеличить переработку природного газа», а также «повысит доходы федерального бюджета за счет вывода из тени целого сегмента экономики».

Чтобы избежать тяжелых последствий для здоровья от употребления такой жидкости в качестве суррогата алкоголя, президент НАС предлагает обязать ее производителей добавлять в жидкость специальные присадки, который сделают ее очень горькой.

«Учитывая ограниченное количество заводов по производству метанола, представляется возможным использовать для каждой партии стеклоомывающей жидкости системы маркировки, аналогичные системе «Честный знак» или ЕГАИС, что позволит установить жесткий контроль за производством и реализацией метанолсодержащей продукции», — говорится в письме, адресованном Мишустину.

— Весь вопрос исключительно в применении стеклоомывающей жидкости. Если использовать ее по прямому назначению и заливать в бачок омывателя, то никакой опасности метанол не представляет. Другое дело, если кому-то придет в голову выпить незамерзайку. Но у адекватного и здравомыслящего человека такого желания даже не возникнет, — заявил «Известиям» Антон Шапарин.

«Учитывая низкий уровень культуры»

Запрет на выпуск незамерзающей жидкости на основе метилового спирта был введен еще в 2000 году постановлением главного санитарного врача РФ. При этом в самом документе отмечалось, что «использование стеклоомывающих жидкостей по назначению не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, что подтверждается многолетней практикой применения их за рубежом и отсутствием отравлений в нашей стране».

Тем не менее, «учитывая низкий уровень культуры и гигиенического образования части населения, пренебрежение к факторам, наносящим вред здоровью», осуществлять производство и продажу незамерзающей жидкости, содержащей метанол, было всё же запрещено.

Мыть, а не пить Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

За более чем два десятилетия позиция Роспотребнадзора по поводу незамерзайки не изменилась. В начале ноября на официальном сайте ведомства была опубликована рекомендация по выбору стеклоомывающей жидкости. В ней специалисты напоминают, что для производства незамерзайки разрешено использовать изопропиловый спирт, пропиленгликоль, этиленгликоль, которые нетоксичны для человека.

Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт, который обладает слабым запахом, неотличимым от этилового (пищевого) спирта, отмечают в Роспотребнадзоре. Однако метанол — сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз, напоминают в ведомстве.

«Длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам. При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 г, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5–10 г вещества», — говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с февраля прошлого года по начало ноября было проверено более 9 тыс. предприятий по производству и продаже незамерзающей жидкости. В более чем 600 из них была обнаружена незамерзайка, содержащая метанол. Всего специалистами Роспотребнадзора арестовано более 707 тыс. литров такой стеклоомывающей жидкости, было составлено более 1,3 тыс. протоколов об административных правонарушениях, сумма штрафов составила около 40,5 млн рублей.

Этанол против метанола

К тяжелым последствиям, в том числе к летальным исходам, приводит употребление метилового спирта именно в качестве суррогата алкоголя, подтверждают наркологи. По словам врача — нарколога-психиатра Александра Ковтуна, использование метиловой незамерзайки по назначению не может привести к отравлению.

— В своей практике я не могут припомнить случаев, когда человек бы отравился, надышавшись парами незамерзающей жидкости, изготовленной с использованием метилового спирта, — заявил он «Известиям».

По его мнению, снятие запрета на производство и продажу такой незамерзайки вполне оправданно. Ее легализация позволит избежать возможных жертв, когда человек случайно примет внутрь эту жидкость, считает он.

— Не секрет, что незамерзающая жидкость с метанолом сейчас продается нелегально. Поэтому на упаковке нет указания, что в ее состав входит метиловый спирт и что он является ядом. Запрет вполне можно снять, обязав производителей крупным шрифтом указывать на бутылке с незамерзающей жидкостью, что она содержит сильный яд , — отметил Ковтун в беседе с «Известиями».

Кроме того, избежать трагедий, вызванных употреблением метанола, поможет подробная инструкция, какие первоочередные меры надо предпринять, чтобы снизить воздействие этого вещества на организм, полагает нарколог. В этом случае прежде всего следует вызвать скорую помощь, а до ее приезда вызвать рвоту, чтобы очистить желудок от метанола, рекомендует Ковтун. Кроме того, веществом, вытесняющим метиловый спирт из организма, является этанол, подчеркнул он.

По науке

Метиловый спирт является идеальной основой для незамерзающей жидкости, считает кандидат химических наук Максим Слезкин, долгое время занимавший должность инженера-технолога в крупной международной компании по производству автохимии и автомобильной косметики.

— По сравнению с изопропиловым спиртом и этиленгликолем метанол густеет при более низких температурах. Кроме того, он обладает лучшими моющими свойствами, — рассказал он «Известиям».

Похожие характеристики есть и у этилового спирта, однако, поскольку он является подакцизным товаром, незамерзающая жидкость на его основе получится слишком дорогой, отметил специалист. По словам Слезкина, в странах, где использование метанола для выпуска стеклоомывающей жидкости разрешено, производители обязаны добавлять в ее состав присадки, вызывающие тошноту и рвоту. Тем самым обеспечивается безопасность человека, выпившего такую жидкость: метанол не успевает оказать отравляющего воздействия на организм.

Мыть, а не пить Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Опасность метилового спирта в незамерзающих жидкостях и другой автохимии сильно преувеличена, считает эксперт автомобильного журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

— Если бы метанол в составе незамерзайки представлял реальную опасность для человека, содержащие его жидкости для стеклоомывателя не были бы разрешены в Скандинавии, Канаде и других странах с суровым климатом, — отметил он.

По словам Колодочкина, тесты незамерзающих жидкостей, которые «За рулем» проводил в специализированных лабораториях, показали, что предельно допустимая концентрация разрешенного к использованию изопропила в салоне машины с работающим стеклоомывателем достигается в несколько раз быстрее, чем в случае с запрещенным метиловым спиртом.