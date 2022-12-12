Трезвый подход

Каждое десятое ДТП на российских дорогах происходит с участием нетрезвых водителей или водителей, имеющих признаки опьянения. Полтора года назад в Нижегородской области стартовал пилотный проект по снижению количества таких ДТП, а также числа погибших и пострадавших в них людей. Уже за год число жертв пьяных водителей в регионе сократилось на четверть, а за 11 месяцев текущего года — еще на 43,8%. Как и за счет чего удалось достичь таких значимых результатов, выясняли «Известия».

Неслучайный выбор

Итак, в апреле 2021 года правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения приняла решение запустить пилотный проект по борьбе с «пьяными» ДТП на дорогах Нижегородской области. Регион был выбран не случайно. Достаточно сказать, что, по данным официальной статистики аварийности, в 2014 году в каждой седьмой автоаварии, зарегистрированной на территории Нижегородской области, участвовали нетрезвые водители. А в 2020-м регион занял третье место по количеству таких происшествий.

Найти и обезвредить

Руководитель Госавтоинспекции Нижегородской области полковник полиции Владимир Ежов рассказал: в ходе анализа причин ДТП с участием нетрезвых водителей было установлено, что значительная часть таких автоаварий происходит в отдаленных районах региона, то есть там, где плотность патрулей ДПС ниже, чем в крупных городах. Кроме того, «пьяные» ДТП чаще всего фиксировались в выходные и праздничные дни.

— Было принято решение об усилении патрулирования проблемных районов. В дни, когда, по статистике, регистрируется наибольшее количество ДТП с участием нетрезвых водителей, туда на дежурство направлялись дополнительные экипажи автоинспекторов. Вместе с ними в патрулировании принимали участие сотрудники ППС и участковые, — заявил глава региональной Госавтоинспекции.

Всего с начала года сотрудники Госавтоинспекции в Нижегородской области провели более 700 профилактических мероприятий по выявлению нетрезвых автомобилистов, в том числе так называемые сплошные проверки, во время которых инспекторы ДПС останавливают весь проезжающий транспорт. В первую очередь такие спецрейды проводятся в местах, где, по нашим данным, чаще всего происходят автоаварии с участием водителей, севших за руль в нетрезвом виде, отметил Владимир Ежов.

Всё это мероприятия с уже доказанной эффективностью. По словам руководителя региональной Госавтоинспекции, в прошлом году инспекторами ДПС Нижегородской области были задержаны порядка 13 тыс. водителей с признаками опьянения. В отношении примерно 1,5 тыс. из них возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». За десять месяцев текущего года уже задержали более 11 тыс. автомобилистов. Более 1,3 тыс. из них предъявлено обвинение по уголовной статье, подчеркнул он.

Лицензия «на отлов»

До запуска пилотного проекта не все медицинские учреждения региона имели лицензию на проведение освидетельствования на состояние опьянения. Из-за этого в ряде случаев некоторым водителям, доставленным в больницу после ДТП, удавалось избежать ответственности, несмотря на явные признаки опьянения.

В прошлом году благодаря мерам, принятым министерством здравоохранения Нижегородской области, медучреждения, у которых не было такой лицензии, получили ее. Поэтому теперь избежать наказания за езду в нетрезвом виде, которая привела к ДТП, таким водителям не удастся.

— Теперь с медицинской составляющей проблем у нас нет. В настоящее время в регионе работает более 50 пунктов, где производится освидетельствование на состояние опьянения. Этого вполне достаточно. Кроме того, в необходимых случаях в рейдах по выявлению нетрезвых водителей использовался передвижной пункт медицинского освидетельствования, — сообщил полковник полиции Владимир Ежов.

«Служба «112» слушает»

Одним из наиболее эффективных мероприятий оказалась практика вовлечения населения в процесс выявления нетрезвых водителей, в частности опыт использования круглосуточного экстренного телефона «112», по которому любой гражданин может сообщить о своих подозрениях на то, что транспортным средством управляет водитель в неадекватном состоянии.

Поступивший звонок передается в территориальный ОВД и одновременно переадресуется в управление Госавтоинспекции, где эту информацию круглосуточно обрабатывают дежурные. С использованием баз данных МВД, а также систем «Поток» и «Паутина» автоинспекторы могут спрогнозировать маршрут потенциально нетрезвого автомобилиста и направить на перехват ближайший патрульный наряд ДПС.

— В прошлом году в службу «112» от граждан поступил 2121 такой звонок. В 510 случаях за рулем автомобиля действительно оказались водители в состоянии опьянения, — сообщил секретарь комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве Нижегородской области Александр Васин.

По его словам, жители региона стали активнее пользоваться службой экстренного номера. За десять месяцев текущего года на «112» поступило уже почти 2,3 тыс. уведомительных звонков. В результате отработки этих сообщений были задержаны 540 водителей с признаками опьянения, подчеркнул Васин.

Нередко граждане не просто сообщают о подозрительных водителях, но и сопровождают их, сообщая в полицию маршрут продвижения, отметил он. Это позволяет автоинспекторам быстрее обнаружить таких водителей и проверить их на состояние опьянения.

Чтобы стимулировать граждан активнее информировать полицию о потенциально нетрезвых водителях, по инициативе региональной Госавтоинспекции был подготовлен законопроект, предусматривающий денежное вознаграждение за звонок, который помог задержать пьяного за рулем. В настоящее время документ проходит необходимые согласования, отметил Александр Васин.

— В случае, если информация подтвердится и за рулем действительно окажется нетрезвый водитель, звонившему из регионального бюджета будет выплачено вознаграждение. Предполагаемый размер — 2 тыс. рублей. Надеюсь, что в ближайшее время этот документ будет принят, — заявил он.

Слово и дело

Денежное поощрение гражданской активности — один из стимулов. Но по большому счету речь идет о формировании в обществе нетерпимого отношения к нетрезвым водителям на дороге. Это должно стать устойчивым социальным трендом. На достижение этой цели и направлена вся та обширная программа мероприятий по воспитательной и пропагандистской работе с населением, которую проводит Госавтоинспекция Нижегородской области. По программе пилотного проекта была проведена широкая информационная кампания, в том числе с привлечением региональных СМИ и популярных блогеров, отметил Александр Васин. В рамках этой кампании в 2021 году средства массовой информации выпустили свыше 1 тыс. материалов по проблемным вопросам профилактики пьянства за рулем, а за 10 месяцев 2022-го — уже более 1,2 тыс. таких материалов. Растущая гражданская активность, увеличение количества звонков по номеру «112» — убедительное доказательство эффективности проделанной работы.

Еще одна форма просветительской и воспитательной работы — беседы о недопустимости управления автомобилем в нетрезвом виде, которые с начала работы проекта регулярно проводятся на крупных предприятиях Нижегородской области. Кстати, в этих мероприятиях активное участие принимают не только сотрудники Госавтоинспекции, но и представители духовенства. Всего в прошлом году состоялось более 200 таких встреч, собравших аудитории свыше 6 тыс. человек. В 2022-м беседы стали проводиться и с курсантами автошкол.

По словам заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Сергея Лунёва, представители регионального бизнес-сообщества также активно участвуют в пилотном проекте по снижению количества «пьяных» ДТП и тяжести их последствий. В качестве примера он привел активное предложение услуги «трезвый водитель» местными таксомоторными компаниями.

Опыт пригодится

Пилотный проект по снижению числа погибших в ДТП с участием нетрезвых водителей в Нижегородской области признан результативным. В марте этого года глава правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил региональным органам власти подготовить перечень наиболее действенных мер, доказавших свою эффективность в Нижегородской области, для их дальнейшего распространения в масштабах всей страны.

В ближайшее время аналогичные проекты, направленные на снижение количества «пьяных» ДТП, будут запущены и в других российских регионах, отметили в главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».