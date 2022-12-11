Без продыха: запереть пьяных водителей на алкозамки оказалось слишком дорого

В МВД считают интересным зарубежный опыт использования алкозамков и других устройств, которые не позволяют нетрезвым водителям выезжать на дорогу. Однако вопрос их введения в России не обсуждается, отмечают в ведомстве. Оснащение машин алкозамками не носит массовый характер ни в одной стране, рассказывают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

«Идея здравая»

В Научном центре безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД РФ оценили мировой опыт по использованию алкозамков и других устройств, предотвращающих появление на трассах пьяных автомобилистов. В эфире радио «Комсомольская правда» начальник центра Дмитрий Митрошин назвал идею оснащения машин «здравой». Однако он отметил, что ни одной стране мира пока не удалось до конца внедрить такие технологии.

По словам Митрошина, такие решения на законодательном уровне «проходят всегда очень непросто». Оснащение автомобилей этими устройствами предусмотрено законодательством ряда стран, признал он. В случае небольшого превышения допустимой нормы алкоголя, у автомобилиста есть выбор: лишиться на определенный срок водительского удостоверения, либо на какое-то время оборудовать свой автомобиль алкозамком.

— Это также является своего рода наказанием. Ведь установка и обслуживание этих устройств ложится на плечи водителя, а это несет серьезную финансовую нагрузку — заявил начальник НЦ БДД МВД РФ. Он отметил, что в ряде случаев речь может идти о нескольких тысячах евро.

Без продыха Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В нашей стране такие приборы тоже достаточно распространены, но применяются на добровольной основе, подчеркнул Митрошин. По его словам, они широко используются в сфере перевозок, где стоимость техники составляет сотни тысяч долларов.

— Крупные перевозочные компании, в частности, те, кто занимаются перевозками на карьерных самосвалах, меньше всего заинтересованы в том, чтобы их транспорт попадал в аварии. Поэтому всевозможные технические средства, которые позволяют не допустить за руль пьяного водителя, они на добровольной основе применяют достаточно активно, — отметил Дмитирий Митрошин.

В МВД ранее сообщали, что вводить обязательное оснащение автомобилей такими устройствами в России не планируется. В ведомстве отметили, что «эффективное внедрение алкозамков в стране возможно только при условии создания соответствующих организационно-технических и правовых основ, принятия соответствующих законодательных актов, утверждения и внедрения технических стандартов, а также организации развитой сети контрольно-сервисных центров».

Где используют алкозамки

Эксперты отмечают, что ни в одной стране мира нет обязательного оснащения алкозамками всех автомобилей. Наиболее широкое распространение эти устройства получили в странах Скандинавии. По словам партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, водитель, впервые задержанный за управление автомобилем с небольшим превышением допустимого уровня алкоголя, вместо лишения прав может за свой счет оборудовать машину таким прибором. В любом случае ему всё равно придется заплатить крупный штраф, а также регулярно проходить обследование у медиков.

Без продыха Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Сам алкозамок, в пересчете на российскую валюту, обойдется примерно в 70–80 тыс. рублей. Еще примерно 5–7 тыс. рублей придется ежемесячно платить за его обслуживание — замену кассет с реактивами, при помощи которых происходит анализ выдыхаемого воздуха и обеспечение постоянной связи с диспетчерским центром, куда передаются все данные с прибора, — рассказал Моржаретто.

Кроме того, в приличную сумму обойдется установка и последующий демонтаж устройства, отметил он. Чтобы уменьшить эти расходы для потенциально нетрезвых водителей, по директиве ЕС с 2025 года все автомобили на европейском рынке должны иметь специальный разъем для подключения алкозамка.

Помимо Скандинавии, такие устройства в сочетании с крупным штрафом применяются как альтернатива лишению прав в США, Новой Зеландии, Австралии, Литве, на Мальте и некоторых других странах. Во Франции и Финляндии алкозамки обязательны для школьных автобусов.

Дыхните в шлагбаум

Наряду с алкозамками в портах Швеции достаточно распространены так называемые «алкошлагбаумы». Они установлены в терминалах, к которым причаливают автомобильные паромы. Чтобы выехать с причала, водителю, прибывшему в страну по морю, необходимо подышать в алкотестер, который дает команду на поднятие шлагбаума.

Без продыха Фото: Соцсети

Если автомобилист во время путешествия на пароме «не рассчитал свои силы» и содержание алкоголя в его организме превышает установленную норму (0,2 промилле), то выехать за пределы портового терминала не получится.

Школьные автобусы и каршеринг

В России уже проводились эксперименты по оснащению некоторых видов транспорта алкозамками. Так, в 2010 году в Татарстане ими были оборудованы школьные автобусы. Тогда этот опыт был признан неудачным. По словам Павла Чернова, занимавшего тогда пост первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики, примерно у половины автобусов наблюдались сбои в работе этих устройств, и их пришлось отключить.

По мнению Игоря Моржаретто, перед обсуждением идеи о введении алкозамков в нашей стране необходимо тщательно проанализировать ситуацию с аварийностью.

Без продыха Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

— Далеко не факт, что внедрение этих устройств будет эффективным. Опыт Татарстана — яркий тому пример, — считает он.

Оборудовать алкозамками имеет смысл автомобили каршеринга, полагает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, это выгодно самим каршеринговым компаниям, поскольку в этом случае исключается вероятность того, автомобиль с нетрезвым водителем попадет в ДТП.