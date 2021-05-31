В МВД опровергли сообщения о планах принудительного оснащения машин алкозамками

МВД не будет принудительно оснащать автомобили алкозамками. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В СМИ распространялась информация, что МВД совместно с Министерством промышленности и торговли РФ прорабатывается вопрос о принудительном оснащении алкозамками автомобилей водителей, привлекавшихся к ответственности за вождение в нетрезвом виде», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она отметила, что эта информация не соответствует действительности и министерство не выступало с подобной инициативой. Также ведомство не принимает участия в проработке этого вопроса.

В МВД напомнили, что уже давали отрицательный отзыв на аналогичные предложения. По словам Волк, эффективное внедрение алкозамков в стране возможно только при условии создания соответствующих организационно-технических и правовых основ, сообщается на сайте 360tv.ru. Необходимы принятие соответствующих законодательных актов, утверждение и внедрение технических стандартов, а также организация развитой сети контрольно-сервисных центров.

Ранее, 30 мая, замглавы Минпромторга Василий Шпак заявил, что министерство обсуждает с ГИБДД предложение о принудительном оснащении устройством алкозамков автомобилей водителей, ранее привлеченных к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Алкозамок представляет собой устройство, требующее идентификации водителя и мониторинга в его организме паров этилового спирта. Если водитель не идентифицирован и/или концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышает норму, движение автомобиля будет заблокировано. Разработка принадлежит компании ООО «Омега». Алкозамок работает на основе ГЛОНАСС. Свой выбор разработчики объяснили тем, что частные данные можно доверять только госкомпании.

28 мая стало известно, что число погибших в ДТП по вине нетрезвых водителей в Москве уменьшилось в январе — апреле 2021 года на 53% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее, 25 мая, член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил изымать у водителя автомобиль за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. При реализации подобной инициативы транспортное средство можно будет вернуть, заплатив штраф 30 тыс. рублей, равный взысканию за пьяное вождение.