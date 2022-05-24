Конституционный суд определил дату исчисления срока давности за нарушения ПДД

Срок давности привлечения к административной ответственности, в том числе за нарушение ПДД, должен исчисляться с даты, следующей за днем совершения административного правонарушения и в некоторых случаях непосредственно со дня его совершения. К такому решению пришел Конституционный суд России 19 мая.

Решение было принято после рассмотрения жалобы Ольги Мельниковой, которую хотели лишить водительских прав в связи с инцидентом.

В декабре 2020 года девушка совершила резкий маневр на дороге и создала помеху движения автобусу. Водитель транспорта затормозил и избежал аварии, однако некоторые пассажиры в салоне автобуса упали, а один из них сломал руку. Инцидент был квалифицирован как ДТП. Мельникову, которая покинула место происшествия, лишили водительских прав сроком на один год. Ее привлекли к административной ответственности только спустя три месяца и один день. Автомобилистка оспорила постановление, указав, что судебный акт был вынесен по истечении срока давности.

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«Согласно оспоренной норме, день, с которого должен исчисляться срок давности привлечения к административной ответственности, является днем совершения (обнаружения) административного правонарушения. В то же время в силу статьи 4.8 «Исчисление сроков» КоАП РФ течение срока, определенного периодом, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, если другими статьями названного Кодекса не установлен иной порядок исчисления сроков», — говорится в решении КС РФ.

Судьи пришли к заключению, что оспариваемая норма противоречит Конституции РФ. По их мнению, данный срок должен исчисляться по общим правилам, то есть с даты, которая следует за днем совершения административного правонарушения. При этом отмечается, что в зависимости от категории правонарушения и его объективной стороны, срок давности можно исчислять и со дня его совершения.

«Законодателю надлежит незамедлительно принять меры по устранению выявленной неопределенности. Впредь до этого исчисление срока давности привлечения к административной ответственности должно осуществляться начиная со дня совершения административного правонарушения. Дело заявительницы подлежит пересмотру», — сказано в сообщении.

Ранее, 14 апреля, в ГИБДД назвали топ-5 самых распространенных нарушений. Так, по итогам трех месяцев водители в Москве чаще всего нарушали требования знаков и разметки. Также в топ-5 самых частых нарушений ПДД попали: превышение скорости от 20 до 40 км/ч, нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части и поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки.