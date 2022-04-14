В ГИБДД назвали топ-5 самых распространенных нарушений

В столице за три месяца текущего года вынесено более 7,5 млн постановлений за различные правонарушения. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Отмечается, что чаще всего по итогам трех месяцев водители нарушали требования знаков и разметки. Также в топ-5 самых частых нарушений ПДД попали: превышение скорости от 20 до 40 км/ч, нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части и поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки.

«Помните, что нарушения норм дорожной безопасности не делятся на более или менее опасные. Любое отклонение от правил на проезжей части может стать роковой ошибкой для участников дорожного движения», — предупредили в Госавтоинспекции.

1 апреля Госавтоинспекция Москвы сообщала, что с начала 2022 года выявлено более 20 тыс. водителей, уклонявшихся от административного наказания. При этом около 14 тыс. автомобилистов имеют свыше 50 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Судебные приставы арестовали 405 машин.

28 марта отмечалось, что в Москве с 21 по 27 марта основными видами дорожных аварий стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В 50% наездов пешеходы переходили проезжую часть в неположенном месте.