Придворные обычаи: что делать при ДТП на парковке

Появление царапины на припаркованном автомобиле — знакомая многим ситуация. В теории участники такого ДТП должны действовать в установленном законом порядке. Но что делать, если виновник скрылся или повреждение обнаружено позже? Где искать видеозаписи происшествия, а также в каком случае можно остаться без выплат по ОСАГО, выясняли «Известия».

Уехал — лишился прав

Случается, что водитель возвращается к оставленному на парковке автомобилю и видит повреждения, а виновника рядом уже нет. Некоторые предпочитают покинуть место ДТП, надеясь, что свидетелей столкновения нет. Кто-то вообще уезжает, даже не заметив, что нанес вред рядом стоящему автомобилю. Часто замешательство может вызвать отсутствие рядом водителя пострадавшей машины.

Однако для виновника ДТП, покинувшего место происшествия, предусмотрено достаточно жесткое наказание, причем варианта отделаться штрафом законодательство не предусматривает.

Придворные обычаи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Против такого лица будет возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. В качестве наказания предусмотрено лишение права управления транспортом на срок от года до полутора лет либо арест до 15 суток, пояснил «Известиям» ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала.

Помешал проезду — штраф

Эксперт отметил, что ДТП на парковке следует оформлять так же, как и любое другое. Прежде всего остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знаки аварийной остановки.

Далее следует подробно снять место происшествия на фото и видео и записать данные очевидцев. Это важно еще и потому, что столкнувшиеся автомобили могут создавать помехи другим участникам движения. Поэтому попавшие в ДТП водители, согласно пункту 2.6 ПДД, обязаны организовать объезд места происшествия и при необходимости убрать транспорт с дороги. Если этого не сделать, то существует вероятность получить штраф в 1 тыс. рублей

Когда инспектор не нужен

Наиболее быстрым способом оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД считается так называемый европротокол, но он работает лишь при соблюдении нескольких условий.

«Если в ДТП участвовали два автомобиля, включая прицепы к ним, если гражданская ответственность водителей застрахована, если нет пострадавших и нет разногласий, а ущерб не превышает 100 тыс. рублей, то водители могут оформить извещение о ДТП, называемое в просторечии европротоколом, и разъехаться, обратившись впоследствии в свои страховые компании», — рассказал Мацала.

Придворные обычаи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В таком случае виновнику в течение 15 дней нельзя производить восстановительные работы с автомобилем, а также нужно быть готовым представить машину в страховую компанию по первому требованию, описал ситуацию эксперт.

Если же условия не соблюдены, придется звонить в полицию, сообщать дежурному о ДТП и следовать его инструкциям. Дежурный может предложить дождаться сотрудников на месте либо прибыть в ближайший отдел полиции для фиксации ДТП.

Без сотрудников ГИБДД можно оформить ДТП даже при наличии разногласий и при сумме ущерба свыше 100 тыс. рублей, для чего нужно воспользоваться мобильным приложением «Помощник ОСАГО». Однако оформление через мобильное приложение до сих пор вызывает много вопросов.

В каких случаях страховая заплатит

Страховая компания взместит ущерб только если будет установлен виновник ДТП, имеющий действующий полис ОСАГО, добавил заместитель генерального директора по маркетингу, рекламе и PR «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

«Если же виновник скроется и его не найдут или у него не будет полиса ОСАГО, то выплаты возмещения по ОСАГО в таком случае ждать не стоит, — подчеркнул он.

Договорились на месте

Водители могут договориться не оформлять аварию, но после такого устного соглашения один автовладелец может обвинить другого в том, что тот покинул место ДТП.

«Обязательно нужно получить расписку, что пострадавший претензий не имеет и ущерб возмещен полностью, — объяснила «Известиям» Юлия Каблинова. — Но если такой возможности нет, то, конечно, необходимо вызывать ГИБДД и оформлять аварию. Иначе можно лишиться прав за оставления места происшествия, если вас зафиксировали камеры и потом нашли как виновника этого ДТП».

Простор для мошенников

Каблинова рассказала, что на парковках мошенники часто провоцируют или инсценируют ДТП ради вымогания денег. Подобных схем множество.

« Есть вариант, когда вы заезжаете в тесный двор, маневрируете, уезжаете, а потом вам звонят и сообщают что вы поцарапали чью-то машину. Затем скидывают видео с камер, как вы крутитесь в этом дворе. За это могут попросить от 30 до 50 тыс. рублей, а в случае отказа от оплаты на вас напишут заявление за оставление места ДТП. Мошенники, конечно, своему автомобилю наносят повреждения сами», — рассказала Каблинова. Избежать этого крайне сложно и сделать в подобном случае вряд ли что-то возможно, считает эксперт и винит несовершенство законодательства.

«Статью КоАП за оставление места ДТП давно пора дополнить альтернативным видом наказания в виде штрафа, к примеру, в 5 тыс. рублей либо обязательных работ. Тогда суд даст оценку материалам дела — небольшой скол и ущерб в несколько тысяч рублей или ситуация, которая требует более строгого наказания. Сейчас же норма дает широкий простор для того, чтобы осуществлять различные мошеннические действия, что активно используют автоподставщики», — считает Каблинова.

Не сразу заметил

Возможно и такое, что последствия ДТП пострадавший заметил уже после того, как уехал с места стоянки, например, через несколько дней на мойке.

« В таком случае хозяин машины является потерпевшим, но не является участником ДТП. Следовательно, он смело может обратиться в полицию для фиксации этого события, не опасаясь, что в отношении его самого возбудят дело об оставлении места ДТП », — объясняет Орест Мацала.

Герой фильма

Нарушителя найти не так сложно. Уличных камер в городах установлено достаточно много. К примеру, столичная система видеонаблюдения включает в себя более 213 тыс. камер. Из них более 103 тыс. камер установлены на внешней стороне подъездов жилых домов и более 24 тыс. камер во дворах.

Если камера принадлежит магазину, кафе или ресторану, то есть частная, то у хозяев можно попросить запись, уточняет Каблинова. Если же камеры городские, то снимать записи с них имеет право только полиция или сотрудники ГИБДД.

Придворные обычаи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Это подтвердили «Известиям» и в департаменте информационных технологий города Москвы. Записи может получить представитель правоохранительных органов, используя свой персональный доступ к городской системе видеонаблюдения на рабочем месте. Полученный материал может оказаться важным свидетельством правонарушения и помочь в раскрытии преступления по горячим следам.