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Автоэксперт рассказал о правилах поведения после ДТП на парковке

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Автомобилистам не рекомендуется покидать место ДТП, если они задели чужую машину на парковке и повредили ее, а необходимо вызвать инспекторов ГИБДД. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщил координатор движения «Синие ведерки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

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По его словам, замешательство у виновника ДТП может вызвать случай, когда водителя пострадавшей машины нет на месте.

«И поскольку второго участника ДТП на месте нет, необходимо вызвать на место аварии сотрудников ГИБДД и объяснить, что задет припаркованный автомобиль, что его водителя на месте нет и его контактов у вас тоже нет. И ждать инспектора», — цитирует Шкуматова агентство «Прайм».

Также эксперт отметил, что варианты с записками с номером телефона владельцу автомобиля в случае, когда водителя пострадавшей машины нет на месте, также исключены.

«Потому что человек может оказаться, допустим, немного со странностями, и вместо того, чтобы позвонить вам, позвонит в ГИБДД. И тогда ваш отъезд будет расценен как скрытие с места аварии. А это — лишение прав на год», — объяснил собеседник агентства.

Кроме того, на парковке необходимо быть крайне внимательным, так как можно не заметить факта повреждения чужой машины перед тем, как покинуть парковочную зону. В то же время уличные камеры наблюдения могут запечатлеть нарушителя, а после последует наказание, добавил Шкуматов.

Он подчеркнул, что за такое нарушение не предусмотрена ответственность в виде штрафа, есть только лишение прав на срок от года до полутора лет.

13 января эксперты сервиса для покупки и продажи автомобилей онлайн «СберАвто» и сервиса по безопасному заказу услуг «СберУслуги» обнародовали результаты своих исследований, которые показали, чего боятся начинающие водители. В список страхов вошли страх не справиться с парковкой, боязнь сломать машину при неправильной эксплуатации, смех других людей над новичком и боязнь нарушать ПДД.

Кроме того, отмечалось, что новички на дорогах не уверены в своих силах и постоянно проигрывают сценарии аварийных ситуаций у себя в голове.

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