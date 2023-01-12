Оставить автограф: Верховный суд потребовал подпись ГИБДД

Отсутствие подписи сотрудника Госавтоинспекции в оформленном им протоколе о нарушении ПДД делает этот документ недействительным. К такому выводу пришел Верховный суд РФ, рассматривая жалобу автомобилиста. Неточности и ошибки в протоколах — распространенное явление, отмечают юристы. Подробности — в материале «Известий».

Не поехал к наркологам

В октябре 2021 года на одной из улиц Перми сотрудники Госавтоинспекции остановили машину для проверки документов. Полицейские заподозрили, что водитель управляет автомобилем в состоянии опьянения, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Однако автомобилист отказался от поездки в наркодиспансер. В результате инспекторы ГИБДД составили на него протокол по ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и направили его в суд.

Как следует из материалов дела, мировой суд признал автомобилиста виновным, назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей и лишил его на полтора года водительского удостоверения.

Пустая графа

Водитель не согласился с этим решением и попытался обжаловать его сначала в районном, а затем и кассационном суде. Однако и в этих инстанциях вердикт оставили без изменений. В итоге автомобилист подал жалобу в Верховный суд РФ (ВС РФ).

Рассмотрев материалы дела, ВС РФ обратил внимание, что в протоколе, на основании которого было вынесено решение, нет подписи оформившего его сотрудника полиции. В результате судьи пришли к выводу, что сотрудниками ГИБДД не был соблюден установленный порядок привлечения водителя к административной ответственности и нарушены требования КоАП о возбуждении дела об административном правонарушении.

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«В ходе исследования материалов дела установлено, что протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении <...>, не подписан должностным лицом, его составившим, что является основанием для признания данного протокола недопустимым доказательством», — говорится в постановлении Верховного суда.

Поскольку протокол составлен с нарушениями, вина водителя является недоказанной, отметили в ВС РФ. При этом судьи подчеркнули, что «неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица».

В Верховном суде подчеркнули, что согласно п. 4 ч. 2 статьи 30.17 КоАП РФ, при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных ст. 2.9 («Возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения») и ст. 24.5 («Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении»), выносится решение об отмене постановления.

В итоге в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых были вынесены решения нижестоящих инстанций, Верховный суд постановил отменить эти решения, а производство по делу — прекратить.

Куда смотрели

Правозащитники считают данное решение Верховного суда аргументированным и грамотным. По словам председателя Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, вполне логично, что ВС РФ признал протокол, составленный с нарушением требования законодательства, недопустимым доказательством и отменил решения о назначении наказания водителю.

Оставить автограф_5 Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Отсутствие в материалах дела подписи должностного лица является серьезным нарушением. Совершенно непонятно, почему мировой, районный и кассационный суды не обратили на это внимание, — недоумевает Виктор Похмелкин.

Своим решением Верховный суд в очередной раз напомнил автоинспекторам о необходимости максимально внимательно подходить к оформлению материалов административных дел и составлять их в строгом соответствии с требованиями законодательства, считает эксперт.

Придется походить пешком

Ошибки и неточности в протоколах и других материалах административных дел — распространенное явление, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. По его словам, зачастую мировые районные суды не придают значения подобным недочетам. В результате, чтобы добиться справедливости, автомобилистам приходится доходить до Верховного суда, отметил юрист.

Водитель, в отношении которого отменили решение о привлечении к административной ответственности, может получить обратно оплаченный штраф, подчеркнул Сергей Радько. Для этого автомобилисту необходимо обратиться с соответствующим заявлением в подразделение ГИБДД, сотрудники которого оформили протокол. Также через суд водитель может потребовать возмещения понесенных им судебных издержек, в том числе оплату услуг адвоката, если он прибегал к его помощи, подсказал юрист.

Оставить автограф_3 Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

С тем фактом, что больше года человек считался нарушителем ПДД и был лишен водительского удостоверения, автомобилисту придется смириться, говорит Сергей Радько.

— Теоретически он может попытаться через суд добиться компенсации морального вреда, причиненного незаконными действиями сотрудников правоохранительных органов. Однако, как показывает практика, в таких ситуациях речь идет о возмещении мизерных сумм, — предупредил адвокат.