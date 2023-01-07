Дышать не буду: как ловят пьяных на дороге

Новогодние праздники добавляют работы сотрудникам Госавтоинспекции. По статистике, в эти дни количество автомобилистов, управляющих машиной в нетрезвом виде, заметно увеличивается. Чтобы снизить их число и уменьшить риск потенциальных «пьяных» аварий, по всей стране автоинспекторы несут дежурство в усиленном режиме. В рейде «Нетрезвый водитель» вместе с инспекторами ДПС Восточного округа Москвы принял участие корреспондент «Известий».

Перекрыть округ

Поздний праздничный вечер. Под всполохи проблесковых маячков и новогодних фейерверков экипажи Госавтоинспекции разъезжаются по местам дислокации. Точки, где всю ночь будут нести дежурство сотрудники ДПС, выбираются с таким расчетом, чтобы на территории округа патрулями были перекрыты все основные магистрали. Кроме того, автомобили ГИБДД направляются на небольшие улицы: нередко именно на них водители подшофе стараются спрятаться от автоинспекторов.

— Наша задача — вовсе не в том, чтобы поймать как можно больше водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения. Рейды носят профилактический характер. Их главная цель — сделать так, чтобы такой водитель вообще отказался от поездки. Именно поэтому мы заранее объявляем о проведении рейдов, в том числе через интернет и СМИ, — поясняет старший инспектор отдела Госавтоинспекции УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве майор полиции Евгений Орлов.

На каждую точку направляются сразу два-три патрульных автомобиля. Это позволяет обеспечить так называемые сплошные проверки. Наше место расположения — выезд с проспекта Буденного на одну из главных магистралей Восточного округа — шоссе Энтузиастов. Поток автомобилей здесь всегда плотный, независимо от дня недели и времени суток. Включив проблесковые маячки и выставив сигнальные конусы, автоинспекторы приступают к работе.

Дышать не буду Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как обнаружить пьяного в потоке

Со стороны это выглядит как своеобразная карусель: пока один сотрудник полиции, остановивший машину, общается с водителем и проверяет у него документы, другие взмахами жезлов требуют припарковать у обочины следующие автомобили. Как только инспектор освобождается, он вновь тормозит новую машину. При такой схеме проверку проходят водители практически всех автомобилей, проезжающих мимо патрульных.

Вычислить нетрезвого водителя в потоке транспорта достаточно просто, отмечают автоинспекторы. Один из характерных признаков — неуверенная, заторможенная манера движения. По словам гаишников, если автомобиль без видимых причин едет существенно медленнее основного потока транспорта, то с большой долей вероятности за рулем находится человек в состоянии опьянения.

Конечно, есть вариант, что машиной управляет просто неопытный или начинающий водитель, признают патрульные. Тем не менее слишком медленные автомобили они останавливают в первую очередь.

Бывает, что рассеянные пьяные водители забывают включить фары в темное время суток. Впрочем, этот признак больше характерен для старых моделей, не оснащенных датчиком света.

Если же автомобилист, увидев патрульных, внезапно начинает маневрировать, пытаясь спрятаться от них за другими машинами, значит, за ним точно числится какой-то грешок. В подтверждении слов автоинспекторов выехавший из-за поворота водитель Toyota Camry, увидев автомобили ДПС, резко принял влево и попытался проскочить мимо патрульных. Тщетно — они прекрасно видели его маневры и, остановив поток транспорта, пригласили выехавшего в левый ряд автомобилиста припарковаться у обочины.

Дышать не буду Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Алкоголем от водителя не пахнет, ведет он себя адекватно. Оснований для проверки на трезвость у автоинспекторов нет. Однако прятался от полицейских автомобилист неспроста: при проверке документов выяснилось, что срок действия страховки на машину закончился еще в начале осени. К тому же за водителем числится несколько неоплаченных штрафов. Выписав еще один за просроченный полис ОСАГО и напомнив водителю, что, если он не погасит предыдущие задолженности, его дело будет передано судебным приставам, автоинспекторы желают ему счастливого пути.

— Операция «Трезвый водитель» вовсе не означает, что мы ловим только пьяных автомобилистов, а на другие нарушения ПДД не обращаем внимания. Разумеется, если есть иное правонарушение, как в данном случае, мы составляем на водителя соответствующий протокол и выписываем штраф, — подчеркнул Евгений Орлов. По его словам, во время таких рейдов нередко выявляются водители, управляющие автомобилем без прав, не имеющие страховки, перевозящие детей без детских кресел.

Глазные капли не по назначению

В какой-то момент внимание автоинспекторов привлекают «Жигули» с наглухо тонированными стеклами, из которых доносится оглушительная музыка.

Несмотря на то что от водителя не исходил характерный запах алкоголя, его поведение показалось полицейским подозрительным: то он активно начинал доказывать, что гаишники вообще не имели права останавливать, то внезапно впадал в апатию и всем своим поведением выказывал безразличие к происходящему. Автоинспекторы приняли решение провести личный досмотр машины и водителя.

Дышать не буду Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В ответ водитель и его трое пассажиров пошли в психологическую атаку. На автоинспекторов посыпались обвинения в «полицейском беспределе», начались звонки в «службы безопасности» и заявления о хороших знакомых, которые якобы приходятся родственниками руководителям МВД, ФСБ и прочих силовых структур. Это не помешало сотрудникам полиции в присутствии двух понятых и под видеозапись проверить салон и багажник автомобиля, а также водителя и пассажиров.

Во время досмотра в карманах автомобилиста было обнаружено несколько флаконов «Тропикамида». Эти глазные капли, которые применяются при воспалениях, а также для проверки преломления цветовых лучей, в конце 2019 года были включены в перечень сильнодействующих и ядовитых веществ и должны отпускаться строго по рецепту.

Дело в том, что при использовании не по назначению этот препарат способен вызвать у человека состояние опьянения. Неспроста он указан в методических рекомендациях по выявлению нетрезвых водителей, разработанных в Научном центре безопасности дорожного движения МВД РФ.

— Сами видите, что у водителя настроение резко меняется каждые пять минут и он ведет себя неадекватно. К тому же у него расширенные зрачки. Оснований для отстранения его от управления автомобилем и проведения освидетельствования более чем достаточно, — отмечают автоинспекторы.

Дышать не буду Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Пошли в отказ

В присутствии двух понятых, которые документально подтверждают неадекватное состояния водителя и резкую перемену его настроения, автоинспекторы составляют протокол об отстранении водителя от управления автомобилем. Затем, как того требует законодательство, предлагают ему пройти проверку на алкотестере.

— Я никуда дышать не буду и к наркологам тоже не поеду. Имею право! — в категорической форме автомобилист отказываться от предложений сотрудников полиции.

— Вы понимаете, что ваше решение будет квалифицировано по ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»? В этом случае вам будет грозить лишение прав на 1,5–2 года, а также штраф в размере 30 тыс. рублей. Вы осознаете это? — интересуются инспекторы ДПС у водителя.

Автомобилист с отрешенным видом утвердительно кивает головой и говорит, что отдает себе отчет о дальнейших последствиях. В итоге через несколько минут он получает на руки копию протокола. Оригинал после окончания смены автоинспекторы направят в суд для вынесения решения.

Дышать не буду Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Никто не хочет в наркологию

За два дня на территории Восточного округа было задержано более 30 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. При этом только девять из них согласились пройти медицинское освидетельствование врачами-наркологами: у шестерых из них было обнаружено алкогольное опьянение, еще у троих — наркотическое. 21 автомобилист отказался от поездки в наркодиспансер.

— В последнее время водители всё чаще отказываются от проведения медицинского освидетельствования. Скорее всего, они сели за руль после употребления наркотических или психотропных средств. Если при проверке в организме человека будут обнаружены следы запрещенных препаратов, то его автоматически поставят на учет в наркодиспансер. Чтобы избежать этого, такие водители и отказываются от медосвидетельствования, — заключил Евгений Орлов.