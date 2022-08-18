Скандал из-за вечеринки с участием финского премьера. Главное

Премьер-министр Финляндии Санна Марин во второй раз за год подверглась критике со стороны общественности из-за частной вечеринки.

В социальных сетях распространились кадры, где она танцует в окружении друзей, поднимает бокал и подпевает песням. Пользователи соцсетей возмутились разгульным поведением политика.

Марин раскритиковали даже публичные лица, например ведущий местного спортивного ток-шоу Алекси Валавуори. Он назвал женщину самым некомпетентным премьером за всю историю страны и призвал ее покинуть пост.

«Пожалуйста, возьмите свою кожаную куртку и уйдите в отставку», — написал он в Twitter.

Сама глава правительства постыдным свое времяпровождение не считает. В ходе пресс-конференции она напомнила согражданам, что высокие посты занимают такие же люди, как и все остальные.

«Хочу показать, что на этих постах работают обычные люди с обычной жизнью. У меня есть семейная жизнь, у меня есть работа, и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями. Как и многие люди моего возраста», — напомнила 36-летняя Марин в эфире телекомпании Yle.

Она выразила сожаление, что частные видео утекли в Сеть. По словам премьера, ролики не предназначались для социальных сетей, но на вечеринке не происходило ничего, что она могла бы скрывать от общественности. Марин подтвердила, что пила легкие алкогольные напитки, однако обвинения в употреблении наркотиков решительно отвергла.

Сомнения возникли из-за того, что на видео слышно слово jauhojengi. На языке сленга это обозначает наркотики в виде порошка. Однако глава кабмина отметила, что не знает, в каком контексте оно звучало.

«Я не знаю, что это такое. Я не знаю, к чему это относится. Лично я не употребляла наркотиков и ничего, кроме алкоголя. Я танцевала, пела, веселилась, делала совершенно законные вещи. Я также не видела, чтобы другие так действовали (употребляли наркотики. — Ред.)», — подчеркнула премьер.

Марин также сочла нужным уточнить, что в тот вечер она с друзьями также посетила два бара в Хельсинки. Известно, что на резонансной вечеринке политик проводила время в компании других финских знаменитостей. Вместе с ней развлекались член парламента Илмари Нурминен, телеведущие Тинни Викстрём и Каролина Туоминен, стилист Веса Сильвер.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии страны «Истинные финны» Риикка комментариям премьера не поверил и призвал Марин сдать тест на наркотики и опубликовать результаты. Поддержал идею и депутат от партии «Финляндский центр» Микко Кярня. В защиту главы правительства выступила Антти Линдтман, председатель парламентской группы финской Социально-демократической партии, к которой принадлежит и сама Марин. По словам Линдтман, премьер продолжает пользоваться доверием партии даже после скандального инцидента.

В то же время политик без колебаний согласилась на прохождение теста.

«Мне нечего скрывать. Я никогда не принимала наркотики, поэтому у меня нет проблем с прохождением подобных тестов. Но мне кажется нелепым, что от меня этого требуют», — сказала она журналистам во время пресс-конференции в аэропорту в Куопио.

Другие скандалы с участием Санны Марин

Марин, которая является самым молодым премьером в мире, не впервые оказывается в центре скандала. В декабре 2021 года она и вовсе пришла на вечеринку, хотя должна была находиться на самоизоляции из-за контакта с зараженным коронавирусом, и подвергла опасности присутствующих.

Тогда политик принесла публичные извинения и взяла на себя ответственность за случившееся. Ситуацию Марин объяснила тем, что узнала о контакте уже после похода в развлекательное заведение. Сама премьер-министр в итоге не заразилась.