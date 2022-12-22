Пиар и агенты: кто стоит за пресловутым «Советом матерей и жен»

В интернете всё активнее обсуждают деятельность движения «Союз матерей и жен», якобы оказывающего помощь военнослужащим и их семьям. Активистки организации записывают разоблачающие ролики, выходят с пикетами к администрации президента и всячески критикуют организацию мобилизации. Однако, как выяснили «Известия», у лидеров союза нет участвующих в СВО детей или мужей. Кроме того, все заметные персонажи организации оказались бывшими членами политической партии «Воля», признанной в 2016 году экстремистской. А лидер движения Ольга Цуканова — давняя соратница одиозной активистки Светланы Пеуновой (Лады-Русь), которую сейчас разыскивают за мошенничество. Опрошенные «Известиями» представители общественных организаций, занимающихся правами солдат и мобилизованных, назвали неожиданных конкуренток «совершенно фальшивым движением», целью которого является политический пиар.

«Воля» к власти

«Совет матерей и жен» декларирует активную защиту интересов и прав участников СВО, а также их родных и близких. Движение начало активно мелькать в публичном пространстве в сентябре 2022 года — сразу после того, как в России была объявлена частичная мобилизация. За неполные три месяца организация успела набрать почти 24 тыс. подписчиков в своем Telegram-канале , а также поучаствовать в паре крупных скандалов.

Один из них связан с желанием активисток совета во что бы то ни стало попасть на встречу Владимира Путина с матерями военнослужащих и добровольцев, которая состоялась 25 ноября. Когда стало известно о мероприятии, лидер движения Ольга Цуканова записала видеообращение, в котором просила пригласить в Кремль представителей организации. Однако на встречу с главой государства «Совет матерей и жен» не попал. И на это имелись веские причины, выяснили «Известия».

Пиар и агенты Встреча Владимира Путина с матерями военнослужащих и добровольцев 25 ноября Фото: РИА Новости/Александр Щербак

По словам организаторов движения, оно объединяет родственников мобилизованных военнослужащих. Но на деле ни у кого из лидеров организации нет детей или мужей, которые служат в армии или были мобилизованы. Сам совет же создан на площадке политического объединения «Общенародный союз возрождения России», который, в свою очередь, входит в признанную экстремистской в России организацию «Граждане СССР», деятельность которой в августе 2022 года была запрещена судом.

Формальной главой «Союза возрождения» является Светлана Пеунова, известная также как Лада-Русь. Созданная ею политическая партия «Воля» в 2016 году была ликвидирована за экстремистскую деятельность. В свое время эта активистка также утверждала, что человечеству угрожают инопланетяне-рептилоиды и комета с хвостом из синильной кислоты. Сейчас Светлана Пеунова находится в международном розыске и заочно арестована в России по обвинению в мошенничестве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Глава «Совета матерей и жен» Ольга Цуканова имеет к одиозной активистке прямое отношение. Она еще в 2015 году баллотировалась от «Воли» в совет депутатов Кировского района городского округа Самара. Позднее, уже в роли лидера «Совета матерей и жен», Цуканова заявляла на странице движения: «Я верю, что мы сумеем прекратить этот беспредел, созданный мужским правлением. И во главе нашей страны встанет женщина Лада-Русь».

Пиар и агенты Основательница «Совета матерей и жен военнослужащих» Ольга Цуканова (в центре), журналистка Светлана Белова (слева) и одна из активисток движения Фото: соцсети

Другая активистка совета Татьяна Баулина, как выяснилось, тоже состояла в ликвидированной за экстремизм партии «Воля». В период пандемии женщина активно занималась самопиаром и выступала против вакцинации. Она называет себя «матерью мобилизованного», при этом сын Баулиной живет в Нидерландах и призван, соответственно, не был. Еще одна участница «Совета жен и матерей» Оксана Дивисенко также в свое время была членом «Воли».

Пиар на слезах

Открытым остается вопрос о целях новой «правозащитной организации». По мнению ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей (признан в России иноагентом. — «Известия») Валентины Мельниковой, цель «Совета жен и матерей» исключительно политическая.



— Возникает ощущение, что это движение совершенно фальшивое, — отметила она в беседе с «Известиями». — Когда в интернете стали появляться слезные ролики о судьбе наших солдат, записанные якобы активистками этого движения, лично у меня сразу возникли к ним вопросы. Все, кто действительно борется за своих мужчин, действуют рационально. Они добиваются встреч с правительством региона, потому что именно регионы ответственны за проведение мобилизации. Что мешало этим активисткам пойти со своими просьбами к губернатору? Или они могли бы нам написать, обратиться за юридической поддержкой.

Пиар и агенты Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в 2011 году Фото: РИА Новости/Александр Уткин

По словам эксперта, представители этого совета никогда не обращались к ним за помощью. Также организация не получала писем с просьбами от так называемых активисток и участников движения.

— Когда я узнала, что они связаны с «Возрождением» и партией «Воля», то их мотивы стали ясны — политический пиар, ничего больше. Таким образом, играя на горе и слезах реальных людей, организация пытается о себе напомнить. Взяли животрепещущий инфоповод и паразитируют на нем. Это паразитирование, конечно, оскорбляет. Но перед нами сейчас стоят более важные задачи, поэтому мы просто не обращаем внимания на всякие суррогатные организации, — подчеркнула правозащитница.

Пиар и агенты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В другой общероссийской организации «Комитете солдатских матерей» также указали на мошенническую суть «Совета матерей и жен». Как рассказал «Известиям» зампред комитета Андрей Курочкин, их организация часто сталкивается с попытками дублирования.

— На горе, на беде все выезжают. Нам сайт раза четыре взламывали. И украинские номера у нас вывешивали. Но мы быстро исправляли все неполадки, — отметил он.

Юрист «Комитета солдатских матерей» Александр Латынин резюмировал, что «Совет матерей и жен» можно назвать мошенниками, которые занимаются пиаром и зарабатыванием денег.