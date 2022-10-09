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Плакат от страха: российских сектантов готовят к протестам

Эксперты связывают активизацию деструктивных течений с СВО
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Псевдорелигиозные организации и деструктивные секты активизировались в разных концах страны на фоне эскалации конфликта на Украине. Эксперты «Известий» рассказали, что стоит за новой волной оживления шарлатанов и экстремистов.

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Новая волна «свидетелей»

Жители Ноябрьска из Ямало-Ненецкого автономного округа встревожены странными поквартирными обходами неизвестных. «Они звонят в домофон и спрашивают: «Где найти ответ на вопрос про счастье?» Если вы им поверили, то они предлагают пообщаться лично. А если им отказали, то они сбрасывают домофон», — сообщается в посте в соцсетях.

Почерк и методы такой обработки крайне схожи с теми, которые использовали представители и адепты запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы».

Автор цитаты

Религиозная организация «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру религиозные организации были ликвидированы в связи с осуществлением экстремистской деятельности по решению Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года.

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— Дело в том, что сейчас вновь активизировались Свидетели Иеговы. По моим данным, те адепты течения, которые остались в России и нелегально действуют на территории страны, по закрытым каналам связи получили указание из центра о необходимости продолжать деятельность, несмотря на запреты, — считает адвокат, специалист по защите пострадавших от экстремистских организаций и сект Александр Корелов.

Проще говоря, от них требуют возобновить хождение по подъездам, не называя напрямую свою организацию, объясняет собеседник «Известий».

— Для чего это делается? Во-первых, для того, чтобы возобновить свою деятельность. А во-вторых, им даются инструктивные указания об организации протестов в том числе против проведения спецоперации. То есть подтверждаются наши опасения об опасности этой организации. Структура находилась по сути в спящем режиме, а сегодня начинает проявлять активность. По моим данным, членам Свидетелей Иеговы задаются вопросы, готовы ли они к активным протестам, связанным в том числе с физическим сопротивлением представителям правоохранительных органов, — добавил собеседник.

Плакат от страха 1
Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России

Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России

Фото: ТАСС/Демьянчук Александр

По оценкам Корелова, секта является значительной по числу своих адептов и безусловно представляет угрозу для социальной стабильности в стране.

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— Если к этому добавить, что к протестам могут быть подключены секты другого толка, в том числе неопятидесятники, сайентологи, то получится довольно существенное число людей, которых гипотетически могут вывести на улицы руководители организаций, — отмечает он.

По его мнению, Верховный суд был абсолютно прав, признав Свидетелей Иеговы экстремистской организацией.

— Экстремистский характер этой структуры, который ранее не был явно виден, сейчас может проявить себя в полной мере на уровне инструкций, полученных из-за океана, — заключил он.

Сатанизм индийского разлива

Секты всегда пытаются использовать сложные времена, говорит Александр Корелов. В эти моменты люди волнуются, ищут поддержки — в общем, становятся податливыми для психических манипуляций.

Плакат от страха 4
Рекламный плакат в Бредске
Фото: ansobor.ru
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В такие времена в душу некоторых граждан могут вползти не только «проповеди» иеговистов, но и околорелигиозных деятелей попроще. Так, в Бердске представители традиционных конфессий обеспокоены появлением на билборде у въезда в город рекламы международной секты. Речь идет о движении «Сахаджа-йога» — на баннере расположен портрет ее основательницы Нирмалы Шриваставы, объявившей себя ранее воплощением всех известных богов. Но нашлись люди, которые хорошо помнят, как псевдорелигиозное течение пыталось покорить Сибирь в 90-х. С этой сектой в городе связана чудовищная трагедия — в 1994 году одна из последовательниц культа Шриваставы, душевнобольная местная жительница, зарезала свою полуторагодовалую дочь скальпелем и провела обряд с кровью ребенка.

«Оказывают психологическое давление, манипулируют сознанием, прибегают к другим неэтичным методам удержания в своей секте и таким образом достигают своей цели — власти над человеком», — сказал руководитель миссионерского отдела епархии о. Александр (Новопашин).

Автор цитаты

Согласно позиции Русской православной церкви, «Сибирское благотворительное общество Сахаджа-йога» представляет собой опасный культ с элементами индуистского тантризма, практикующий методы восточной медитации и поклонение богине зла Кали. Манипуляции с сознанием адептов могут повлечь непредсказуемые последствия для психики, возникновение чувства отчужденности, говорится на официальном портале Миссионерского отдела Пензенской епархии.

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Детей и собственную жизнь — на алтарь «богине»

Основательница культа Нирмала Шривастава (Шри Матаджи Нирмала Деви, 1923–2011) активно начала свою деятельность в 1970-х. Она заявила, что обрела новый метод внутреннего изменения, так называемый, «сахаджа-йога». Последователям она обещала приход «золотого века». Среди последователей практиковались «астральные выходы» и прочие техники «очищения». В 1996 году одним из центров деятельности секты стал Тольятти — мэр города лично встречался с основательницей культа во время ее визита в Россию. В 90-х десятки тысяч тольяттинцев заявили о принадлежности к культу. Также секта обрела последователей в Москве, Воронеже, Новосибирске и Бердске. Вне России секта имеет последователей в Италии, Великобритании, Франции, Австрии и других городах, где основательница пользовалась поддержкой местного истеблишмента.

Плакат от страха 2
Центр индийской культуры в Москве

Центр индийской культуры в Москве

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Детоубийство в Бердске — не единственная трагедия, косвенно связанная с культом. В 1996 году в Санкт-Петербурге последовательница совершила публичное самоубийство.

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В апреле 1990 года последовательница Шри Матаджи отправила семилетнего сына в школу «Сахаджа-йоги» в Непале, откуда он неоднократно писал письма с просьбой о помощи, так как находился в опасности, болел, страдал от холода. Мать после разбирательства была лишена прав. Практика высылки детей для прохождений практик к «гуру» широко обсуждалась с критической точки зрения и в Италии.

Восточный экстремизм

На фоне спецоперации и частичной мобилизации граждан силовики усилили работу в борьбе с исламскими экстремистами и сектантами — на днях ФСБ задержала членов запрещенной в России террористической организации ИГ в Ставрополе. Спецслужба пресекла деятельность еще одной мощной околоисламской деструктивной секты «Таблиги Джамаат» (запрещена решением ВС РФ) в конце августа в Ульяновской области. Это одна из старейших сект, которые вербовали и идеологически обрабатывали мусульман для совершения преступлений экстремистской направленности. Во время последнего визита у предполагаемых организаторов и адептов течения нашли оружие, боеприпасы, запрещенную литературу.

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Задержание одного из участников запрещенной в РФ ячейки международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат»

Задержание одного из участников запрещенной в РФ ячейки международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат»

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
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Впрочем, активность исламских радикалов против России захлебнулась, считает эксперт по международному терроризму, пожелавший остаться неназванным.

— Точно известно, что украинские спецслужбы и их кураторы рассматривали возможность интегрировать религиозных фанатиков для борьбы с Россией. Мечтали создать безумный коктейль из околоисламского экстремизма и украинского неонацизма. Отсюда и создание батальона имени Джохара Дудаева в рядах ВФУ, о котором сегодня почти не слышно. В первую очередь вражеские спецслужбы мечтали заполучить адептов-радикалов в качестве доставки бомб для терактов. Но план не сработал — желающих умирать за украинскую идею не нашлось. Роль сыграл и тот факт, что сами неонацисты не переносят на дух околоисламских радикалов, — резюмировал собеседник.

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