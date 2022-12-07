Переворотный момент: как радикалы в Германии хотели захватить власть

Федеральная прокуратура ФРГ 7 декабря сообщила о задержании 25 лиц, подозреваемых в подготовке госпереворота . За провокацией стоит радикальное движение «Рейхсбюргеров», которые не признают легитимность существования ФРГ. Опрошенные «Известиями» эксперты допускают, что этот инцидент будет использован для усиления давления на правые силы в бундестаге , ведь одна из заговорщиков — бывший член «Альтернативы для Германии» (АдГ) Биргит Мальсак-Винкеманн. В руководстве партии «Известиям» заявили, что осуждают подобные действия и ждут расследования. В подозреваемых также числится россиянка. Тем не менее как в Берлине, так и в Москве отрицают причастность РФ к «перевороту» .

Принц заговоров

7 декабря полиция Германии задержала 25 лиц, которые готовили госпереворот. По информации ведомства, злоумышленники хотели взять штурмом бундестаг и создать новый правительственный аппарат, основанный на монархических принципах . Кроме того, как отметил на пресс-конференции генпрокурор ФРГ Петер Франк, в планах у заговорщиков было даже создание новой армии.

За подготовкой мятежа стоит движение рейхсбюргеров (в переводе «граждане империи»), которое отрицает существование современного немецкого государства. Они считают, что юридически свое существование продолжает Германская империя, основанная в 1871 году, а власти нынешней Германии в их понимании «оккупационные» .

По данным генпрокуратуры, идеи радикалов также опирались на теории заговора QAnon, которые, в частности, широко распространены в США среди сторонников экс-президента Дональда Трампа. Рейхсбюргеры, как сообщает Spiegel, при подготовке взятия бундестага брали за образец как раз штурм Капитолия, который состоялся 6 января 2021 года.

Переворотный момент Демонстрация правых экстремистов и рейхсбюргеров Фото: Getty Images/Fabian Sommer

К слову, у немецких заговорщиков есть «удостоверения личности граждан рейха» и даже собственный принц Рейсский Генрих XIII (потомок дворянского рода, который до 1918-го владел в Германии небольшим княжеством). Именно этот 71-летний человек и считается лидером заговора.

Отмечается, что в рамках операции, которая началась утром 7 декабря, 3 тыс. полицейских провели обыски в 137 домах и офисах, принадлежащих 50 подозреваемым. Рейды правоохранителей прошли в 11 федеральных землях ФРГ, а также в городах Италии и Австрии. Задержано к настоящему времени 25 человек — часть из них непосредственно члены рейхсбюргеров, остальные поддерживали это движение.

По данным Генпрокуратуры, группировка была создана не позднее конца ноября 2021-го . BILD сообщал, что расследование началось еще в августе этого года. Подозреваемые в подготовке госпереворота занимались вербовкой в свои ряды новых сторонников прежде всего в бундесвере и полиции . Примечательно, что за несколько минут до начала обыска один из подозреваемых написал в Telegram: «Всё изменится: прежние прокуроры и судьи, а также ответственные руководители органов здравоохранения и их кураторы скоро окажутся на скамье подсудимых на Нюрнберге 2.0…».

К чему такая драма

Среди задержанных лидеров числится и экс-депутат от партии «Альтернатива для Германии» Биргит Мальсак-Винкеманн . В новой Германии рейхсбюргеров она должна была стать «министром юстиции». К слову, ее личность была раскрыта практически с самого утра. Это побудило многих пользователей Twitter начать обвинительную кампанию против АдГ, имидж которой уже давно пострадал в глазах либеральной общественности страны из-за высказываний отдельных ультраправых представителей партии.

Пресс-служба АдГ направила «Известиям» официальное заявление от сопредседателей партии Тино Крупаллы и Алис Вайдель. «Как и большинство граждан, мы узнали об этом случае только сегодня из СМИ. Мы осуждаем и решительно выступаем против таких намерений. Теперь осталось дождаться расследования . Мы полностью доверяем властям и требуем быстрых и исчерпывающих разъяснений», — говорится в сообщении.

Переворотный момент Полицейский рейд против «Рейхсбюргеров» Фото: Getty Images/Uli Deck/dpa

Тем не менее депутат бундестага от АдГ Ян Нольте считает, что немецкое правительство и СМИ всё же попытаются навредить его партии, используя эту ситуацию.

— Если кто-то на самом деле планирует захватить власть силой, то, конечно, этому надо помешать. Однако сложно судить, насколько на самом деле опасна эта группа заговорщиков. По политическим причинам инциденты, которые как-то связаны с рейхсбюргерами, часто сильно драматизируются. Ведь нельзя исключать, что это просто кучка чудаков, живущих в мире фантазий . Конечно, это должно выяснить следствие. Однако правительство и СМИ, несомненно, попытаются навредить АдГ, используя этот кейс, чтобы отвлечь общественность от собственных политических ошибок, — сказал он «Известиям».

По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Александра Камкина, с помощью этого дела власти ФРГ хотят сыграть на опережение и предотвратить протесты граждан, недовольных последствиями энергокризиса . «Три месяца назад МВД страны заявляло, что ожидаются массовые демонстрации из-за роста цен. Очевидно, что теперь под прицел попадут правые АдГ, и дискредитация имиджа этой партии усилится. Также нельзя исключать ужесточений в законодательстве», — добавил эксперт.

Русский след

Власти ФРГ также сообщили, что заговорщики пытались связаться с российскими представителями, но не получили поддержки . При этом среди подозреваемых числится гражданка России — некая Виталия Б . Ей вменяется поддержка террористической организации.

Однако в посольстве РФ в ФРГ «Известиям» заявили, что к настоящему времени они не получали уведомлений от германской стороны о задержании российской гражданки в рамках упомянутого дела . «Направляем запрос в Генеральную прокуратуру ФРГ для установления обстоятельств произошедшего. В случае поступления обращений от российской гражданки окажем ей необходимую консульско-правовую поддержку в рамках имеющихся полномочий», — уточнили в дипмиссии.

Переворотный момент Фото: Getty Images/Sean Gallup

Отдельно там подчеркнули, что «российские дипломатические и консульские учреждения в Германии не поддерживают контакты с представителями террористических группировок и иных нелегальных формирований» . Также официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил 7 декабря, что ни о какой причастности России к ситуации не может быть речи, отметив, что власти ФРГ сами это констатируют.

Тем не менее научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов полагает, что этот инцидент может быть в ФРГ подхвачен сторонниками курса на полный отказ от отношений с РФ.

— Пока ситуация выглядит как повод для кампании в отношении сил, активно выступающих против политики правительства Олафа Шольца . Несмотря на то что немецкие представители обозначили непричастность России к инциденту, упоминание среди «революционеров» российской гражданки будет использовано для давления на людей и организации в ФРГ, настроенных на конструктивный диалог с Москвой . Такое же давление будет оказано и на партию АдГ, — подчеркнул эксперт в беседе с «Известиями».

При этом он добавил: нарратив «штурма рейхстага» имеет глубокую традицию в немецкой истории от поджога здания германского парламента в 1933 году (содействовал установлению нацистской диктатуры) до взятия его советскими войсками в мае 1945-го, когда было покончено с гитлеровским режимом.

Напомним, летом 2020 года выступающие против коронавирусной политики немецкого правительства пытались проникнуть в бундестаг. Среди них были представители и радикальных движений вроде рейхсбюргеров. Тогда их тоже остановила полиция, но на лестнице Рейхстага.