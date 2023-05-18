Реклама
Прямой эфир
Общество
Минтранс Крыма анонсировал восстановление поврежденного участка ж/д к вечеру
Происшествия
Губернатор Курской области сообщил о двух пострадавших при атаке беспилотника ВСУ
Армия
В ЛНР сообщили о запрете командования ВСУ посещать передовые позиции офицерам
Происшествия
Аксенов заявил об отсутствии пострадавших при сходе вагонов с зерном с рельсов в Крыму
Мир
В ЛНР заявили об усилении атак ВСУ дронами на краснолиманском направлении
Мир
В Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Происшествия
В Крыму приостановили движение электропоездов между Симферополем и Севастополем
Мир
Власти Одессы сообщили о взрыве на объекте промышленности
Экономика
Американский инвестор предрек исчезновение МВФ и Всемирного банка
Армия
ВСУ выставляют посты ПВО на крышах домов из-за нехватки средств обнаружения
Мир
Сунак назвал последствием Brexit появление дешевого пива в Британии
Мир
Дети из российских поселков Шпицбергена отпраздновали День Конституции Норвегии
Происшествия
В Санкт-Петербурге машина ДПС повисла на дорожном ограждении после ДТП
Сюжет:

FT заявила об опасениях союзников Украины о пределе военной поддержки Киева

Finansial Times: союзники Украины опасаются, что военная поддержка скоро достигнет предела
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tech. Sgt. J.D. Strong II
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Союзники Украины опасаются, что военная поддержка Киева скоро достигнет предела. Об этом 18 мая сообщает газета Finansial Times со ссылкой на западных чиновников.

Их опасения, помимо прочего, связаны с президентскими выборами в США, которые запланированы на 2024 год.

«Союзники Украины опасаются, что военная поддержка ее борьбы с Россией приближается к пику, а высокопоставленные европейские чиновники всё больше обеспокоены тем, какой будет поток помощи в следующем году по мере того, как США вступают в президентскую кампанию, вызывающую разногласия», — говорится в публикации.

Как отмечает газета, к этому моменту Вашингтон — основной поставщик военной помощи Украине. По словам американских чиновников, которых опрашивало издание, у США есть еще достаточно средств для поддержки Киева: их хватит примерно на пять месяцев. Чиновники из западных стран, с которыми говорили журналисты, считают, что этот период станет для Украины последним шансом изменить ситуацию.

Один из европейских чиновников сообщил газете, что США сможет продолжать поддерживать Украину на таком же уровне год или два, однако на большее страна можно не рассчитывать.

«Мы не можем вечно поддерживать тот же уровень помощи», — подытожил он.

Гарантия безответственности: Варшава пообещала Киеву новые истребители
Как очередные поставки вооружения повлияют на ход СВО и о чем еще договорился Зеленский во время своего визита в Польшу

К этому моменту в США до сих пор обсуждается поставка Украине истребителей F-16. Эти обсуждения начались еще в феврале, однако до сих пор решения по ним не принято, хотя еще в марте министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев в скором времени получит от Запада истребители. При этом он отметил, что западные страны пока не дали своего согласия.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 4 мая указал на проработку вопроса поставок истребителей F-16 Украине с партнерами. Он подчеркнул, что аналогичная ситуация складывалась с гаубицами и танками Leopard 2, после чего эта техника оказывалась на Украине. Рютте сообщил также о поддержке Киева во вступлении в НАТО.

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан 17 мая во время брифинга заявил журналистам, что у него нет новостей, касающихся F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023