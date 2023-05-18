FT заявила об опасениях союзников Украины о пределе военной поддержки Киева

Союзники Украины опасаются, что военная поддержка Киева скоро достигнет предела. Об этом 18 мая сообщает газета Finansial Times со ссылкой на западных чиновников.

Их опасения, помимо прочего, связаны с президентскими выборами в США, которые запланированы на 2024 год.

«Союзники Украины опасаются, что военная поддержка ее борьбы с Россией приближается к пику, а высокопоставленные европейские чиновники всё больше обеспокоены тем, какой будет поток помощи в следующем году по мере того, как США вступают в президентскую кампанию, вызывающую разногласия», — говорится в публикации.

Как отмечает газета, к этому моменту Вашингтон — основной поставщик военной помощи Украине. По словам американских чиновников, которых опрашивало издание, у США есть еще достаточно средств для поддержки Киева: их хватит примерно на пять месяцев. Чиновники из западных стран, с которыми говорили журналисты, считают, что этот период станет для Украины последним шансом изменить ситуацию.

Один из европейских чиновников сообщил газете, что США сможет продолжать поддерживать Украину на таком же уровне год или два, однако на большее страна можно не рассчитывать.

«Мы не можем вечно поддерживать тот же уровень помощи», — подытожил он.

К этому моменту в США до сих пор обсуждается поставка Украине истребителей F-16. Эти обсуждения начались еще в феврале, однако до сих пор решения по ним не принято, хотя еще в марте министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев в скором времени получит от Запада истребители. При этом он отметил, что западные страны пока не дали своего согласия.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 4 мая указал на проработку вопроса поставок истребителей F-16 Украине с партнерами. Он подчеркнул, что аналогичная ситуация складывалась с гаубицами и танками Leopard 2, после чего эта техника оказывалась на Украине. Рютте сообщил также о поддержке Киева во вступлении в НАТО.

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан 17 мая во время брифинга заявил журналистам, что у него нет новостей, касающихся F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.