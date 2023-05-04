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В Нидерландах заявили о проработке вопроса поставок F-16 Украине

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Фото: ТАСС/ministery of defens/Albert Nieboer
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Нидерланды прорабатывают с партнерами вопрос поставок истребителей F-16 Украине. Об этом 4 мая заявил премьер-министр королевства Марк Рютте.

«Мы тесно работаем с партнерами, чтобы прийти к заключению по результатам обсуждений вопроса поставок Украине F-16. Пока мы этого заключения не достигли», — сказал он на пресс-конференции в Гааге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Рютте отметил, что аналогичная ситуация складывалась с гаубицами и танками Leopard 2, после чего эта техника оказывалась на Украине. Он также заявил о поддержке Киева во вступлении в НАТО.

«Мы поддерживаем амбиции Украины и должны сделать конкретные шаги, но мы должны это сделать совместно», — считает Рютте.

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Днем ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвал вопрос передачи Украине истребителей F-16 трудным. По его словам, дискуссия на этот счет продолжается.

Также 3 мая президент Финляндии Саули Ниинистё, что республика не станет передавать Украине свои истребители, так как они нужны ей самой. При этом он подчеркнул, что Финляндия готова продолжить поддержку Киева.

2 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что решение о поставках Киеву истребителей F-16 будет зависеть от результатов украинского контрнаступления. Он также отметил, что если бы у Украины уже были F-16, то контрнаступление «было бы более быстрым».

Как 28 марта указал глава Пентагона Ллойд Остин, руководство США считает, что истребители четвертого поколения понадобятся Украине лишь в будущем, а сейчас ей нужны средства противовоздушной обороны. Он считает, что поставка истребителей не поможет украинской стороне в текущей борьбе.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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