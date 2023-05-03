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В Дании назвали трудным вопрос передачи Украине истребителей F-16

Премьер Дании Фредериксен: вопрос поставок Украине истребителей F-16 трудный, он обсуждается
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Yorick Jansens
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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвал вопрос передачи Украине истребителей F-16 трудным.

3 мая в Хельсинки состоялся саммит стран Северной Европы и Украины. Помимо Фредериксена, в нем участвовали президент Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир, а также украинский лидер Владимир Зеленский.

«Когда мы говорим об истребителях, это вопрос, который мы обсуждаем уже некоторое время, и это тот вопрос, который мы обсуждаем среди союзников. Это трудная задача, это трудный вопрос, это всё еще продолжающаяся дискуссия», — сказал глава датского правительства в ходе пресс-конференции в Хельсинки.

Ниинистё, в свою очередь, заявил, что Финляндия не станет передавать Украине свои истребители, так как они нужны ей самой. При этом он подчеркнул, что Финляндия готова продолжить поддержку Киева. Глава государства напомнил, что его страна передала Украине 15 пакетов помощи и «на подходе 16-й».

Между тем сам Зеленский выразил уверенность в том, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда украинские войска перейдут в наступление.

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Ранее в среду Зеленский прибыл в Хельсинки по приглашению Ниинистё. Они провели переговоры, посвященные поддержке Украины, двусторонним отношениям стран и глобальной геополитической ситуации. В них также участвовали премьер-министр Финляндии Санна Марин и министр иностранных дел Пекка Хаависто.

Накануне, 2 мая, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что решение о поставках Киеву истребителей F-16 будет зависеть от результатов украинского контрнаступления. Он также отметил, что если бы у Украины уже были F-16, то контрнаступление «было бы более быстрым».

Как 28 марта указал глава Пентагона Ллойд Остин, руководство США считает, что истребители четвертого поколения понадобятся Украине лишь в будущем, а сейчас ей нужны средства противовоздушной обороны (ПВО). Он считает, что поставка истребителей не поможет украинской стороне в текущей борьбе.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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