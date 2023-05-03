Реклама
Прямой эфир
Мир
В Словакии ужесточат требования к украинцам для получения пособий
Политика
В Госдуме заявили о невозможности переговоров с режимом Зеленского
Мир
В Одессе переименовали Суворовский и Малиновский районы
Спорт
Кудерметова обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Мадриде
Происшествия
Не выходивший на связь вертолет Ми-2 совершил посадку в Забайкалье
Мир
Послы ЕС одобрили выделение €1 млрд на закупки боеприпасов для Украины
Мир
Визит Зеленского в Германию могут отменить из-за утечки в СМИ
Культура
Майкл Дуглас получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля
Интернет и технологии
Росавиация создаст аналог Flightradar24 для беспилотников
Мир
Финляндия отказалась передавать Украине свои истребители
Мир
Захарова заявила о росте угрозы терроризма из-за распространения оружия с Украины
Экономика
Россияне стали чаще брать кредит на первый взнос по ипотеке
Происшествия
В Кремле сообщили о попытке атаки дронов на резиденцию Путина
Сюжет:

Финляндия отказалась передавать Украине свои истребители

Президент Финляндии Ниинистё заявил, что Хельсинки не станут передавать Киеву свои истребители
0
Фото: Global Look Press/dpa/Matti Matikainen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финляндия не станет передавать Украине свои истребители, так как они нужны ей самой. Об этом в среду, 3 мая, заявил президент страны Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции с прибывшим с визитом в Хельсинки украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«У Финляндии есть только старые самолеты «Хорнет», которые будут заменены. <...> Но нам сейчас нужна сильная безопасность», — сказал финский президент, отвечая на вопросы журналистов о возможности поставок истребителей на Украину.

Ниинистё указал, что для возможности списать нынешние самолеты Финляндия сначала должна получить заказанные F-35. Однако, по его словам, на это может уйти много времени и «Хорнеты» уже успеют устареть.

При этом он подчеркнул, что Финляндия готова продолжить поддержку Украины. Ниинистё напомнил, что его страна передала Украине 15 пакетов помощи и «на подходе 16-й».

«Риски столкновения сил России и НАТО возрастают»
Замглавы МИД РФ Александр Грушко — о возможном размещении ядерного оружия на территории Финляндии и милитаризации Арктики

Ранее в среду Зеленский прибыл в Хельсинки по приглашению Ниинистё. Они провели переговоры, посвященные поддержке Украины, двусторонним отношениям стран и глобальной геополитической ситуации. В них также участвовали премьер-министр Финляндии Санна Марин и министр иностранных дел Пекка Хаависто.

21 апреля сообщалось, что Финляндия поставит Украине 15-й пакет военной помощи, оценочная стоимость которого составляет €78 млн. На данный момент общий объем поддержки Украины Финляндией составляет около €990 млн.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023