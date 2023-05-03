Финляндия отказалась передавать Украине свои истребители

Финляндия не станет передавать Украине свои истребители, так как они нужны ей самой. Об этом в среду, 3 мая, заявил президент страны Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции с прибывшим с визитом в Хельсинки украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«У Финляндии есть только старые самолеты «Хорнет», которые будут заменены. <...> Но нам сейчас нужна сильная безопасность», — сказал финский президент, отвечая на вопросы журналистов о возможности поставок истребителей на Украину.

Ниинистё указал, что для возможности списать нынешние самолеты Финляндия сначала должна получить заказанные F-35. Однако, по его словам, на это может уйти много времени и «Хорнеты» уже успеют устареть.

При этом он подчеркнул, что Финляндия готова продолжить поддержку Украины. Ниинистё напомнил, что его страна передала Украине 15 пакетов помощи и «на подходе 16-й».

Ранее в среду Зеленский прибыл в Хельсинки по приглашению Ниинистё. Они провели переговоры, посвященные поддержке Украины, двусторонним отношениям стран и глобальной геополитической ситуации. В них также участвовали премьер-министр Финляндии Санна Марин и министр иностранных дел Пекка Хаависто.

21 апреля сообщалось, что Финляндия поставит Украине 15-й пакет военной помощи, оценочная стоимость которого составляет €78 млн. На данный момент общий объем поддержки Украины Финляндией составляет около €990 млн.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.