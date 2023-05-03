Зеленский встретится в Финляндии с лидерами стран северной Европы

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Финляндию с официальным визитом по приглашению президента Финляндской Республики Саули Ниинистё. Об этом 3 мая говорится в сообщении на сайте финляндского лидера.

Ожидается, что переговоры Ниинистё и Зеленского будут посвящены поддержке Украины, двусторонним отношениям двух стран и глобальной геополитической ситуации. По завершении президенты проведут совместную пресс-конференцию.

«В рабочем обеде официального визита также примут участие премьер-министр Санна Марин и министр иностранных дел Пекка Хаависто», — уточняется в сообщении.

Во второй половине дня Ниинистё проведет Северо-украинский саммит, в котором примут участие премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, глава норвежского кабмина Йонас Гар Стёре, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава кабмина Исландии Катрин Якобсдоттир.

Премьер-министры северных стран проведут переговоры с Зеленским.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что Финляндия поставит Украине 15-й пакет военной помощи, оценочная стоимость партии составляет €78 млн. Общий объем поддержки Украины Финляндией сейчас составляет около €990 млн.

В январе Санна Марин подчеркнула, что республика будет оказывать поддержку Украине до тех пор, пока это будет необходимо.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.