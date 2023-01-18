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Премьер-министр Финляндии пообещала Украине поддержку на годы вперед

Премьер-министр Финляндии Марин пообещала поддерживать Украину 15 лет
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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Финляндия будет оказывать поддержку Украине до тех пор, пока это будет необходимо. Об этом во вторник, 17 января, заявила премьер-министр страны Санна Марин.

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Марин в ходе сессии на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметила, что Киев должен сам решить, когда он будет готов к переговорам о мире с Москвой.

«Мы [со своей стороны] будем поддерживать [их] столько, сколько будет нужно. Пять лет, 10 лет, 15 лет ― сколько бы ни потребовалось, мы будем поддерживать Украину. И эта [помощь] не прекратится», ― подчеркнула финский лидер.

Ранее в этот день Евросоюз (ЕС) выделил Украине первый транш в размере €3 млрд в качестве кредитной помощи. Всего же планируется направить Киеву макрофинансовой помощи в размере €18 млрд.

Также 17 января пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не против диалога с Россией, но только если тот будет основываться на универсальных принципах международного права.

Никифоров добавил, что эти принципы должны уважать устав ООН, верховенство права, территориальную целостность и суверенитет Украины.

13 января глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что потенциальные переговоры Москвы и Киева должны проходить в отсутствие посредников, что будет лучшим вариантом с позиции сохранения интересов стран.

Кроме того, Полищук указал, что при возобновлении переговоров с Киевом должно учитываться вхождение в состав России новых регионов.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что достижение целей России в украинском вопросе мирными путями является предпочтительным вариантом для Москвы.

При этом Киев официально отказался от контактов с Москвой в октябре 2022 года, когда Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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