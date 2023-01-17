Пресс-секретарь Зеленского назвал условие для рассмотрения переговоров с Россией

Украина не против диалога с Россией, если он будет основан на универсальных принципах международного права. Об этом 17 января заявил пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Сергей Никифоров в интервью изданию «Факты».

Он подчеркнул, что Киев не отказывается от переговоров.

«Но <...> эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов», — заявил он.

Принципы, о которых идет речь, это уважение к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету Украины, а также верховенству права.

На прошлой неделе директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что потенциальные переговоры Москвы и Киева должны проходить в отсутствие посредников, что будет лучшим вариантом с позиции сохранения интересов стран.

Кроме того, Полищук указал, что при возобновлении переговоров с Киевом должно учитываться вхождение в состав России новых регионов.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что достижение целей России в украинском вопросе мирными путями является предпочтительным вариантом для Москвы.

При этом Киев официально отказался от контактов с Москвой в октябре 2022 года, когда Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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