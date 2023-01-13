Москва потребовала учесть реалии с новыми регионами РФ при переговорах с Украиной

Вхождение в состав России новых регионов должно учитываться при возобновлении переговоров с Украиной. Об этом в пятницу, 13 января, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Как подчеркнул дипломат, с момента, когда киевские власти оборвали переговорный процесс, ситуация на Украине претерпела существенные изменения. При этом Москва никогда не уклонялась от переговоров.

«В конце февраля 2022 года мы откликнулись на просьбу Киева и к концу марта–началу апреля после многих раундов напряженной работы в очном и видеоформате вышли на взаимоприемлемую основу для договоренностей. Однако Киев — явно по указке англосаксов, испугавшихся перспективы мирного урегулирования, — неожиданно прервал переговорный процесс, оставив без ответа наши предложения от 15 апреля. После этого никакого развития на переговорном треке не было», — поделился Полищук в беседе с ТАСС.

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